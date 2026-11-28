Rihanna most ismét bebizonyította, hogy ha divatról van szó, számára bizony nem léteznek tabuk. A háromgyerekes édesanya most egy igazán merész kampányt vállalt be, a francia luxusmárka arcaként egy szál semmiben állt a kamerák elé egyéves kislányával.

Kislányával már a Savage X Fenty by Rihanna téli kollekciójában is közösen pózolt Rihanna.

Forrás: Northfoto

Még a legnagyobb rajongói és kétkedve fogadták a Dior legújabb kampányát.

A friss felvételeken ugyanis Rihanna meztelenül pózol a kamerák előtt, csupán egy éves kislányával a kezében.

Mutatjuk a világsztár eddigi legmerészebb húzását!

Rihanna ismét meghúzta a váratlant

Bár a 38 éves barbadosi énekesnő mindig is híres volt arról, hogy merész húzásaival pillanatok alatt magára tudja vonni az emberek figyelmét, ezúttal olyan messzire ment, hogy még a legedzettebb rajongóit is sikerült meglepnie.

A francia divatház 2027-es Lady Dior kollekciójára épülő reklámkampányhoz készült felvételeken jól látszik, hogy a Rihanna teljesen meztelenül állt a kamerák elé, miközben harmadik gyerekét, a mindössze 14 hónapos Rocki Irish Mayerst ölelte magához.

A rendkívül intim hangulatú felvételek egyikén ráadásul a világsztár csupán a karjával és egy fekete, steppelt Lady Dior táskával takarta el a testét, miközben a pelenkát viselő kislányát ringatta.

Itt nézheted meg a felvételt:

A rajongók sem hagyhatták szó nélkül

Ahogy az várható volt, a kampány megjelenése után azonnal, szinte másodperceken belül elszabadultak az indulatok a közösségi médiában. Ám míg a rajongók egyik fele valósággal elolvadt a meghitt képektől és videóktól, és bátor üzenetnek tartják, hogy az énekesnő a nőiesség és az anyaság sokszínűségét képviseli a reklámkampányban, mások éles kritikával illették a Dior divatházat és magát a sztárt is. Sok kommentelő szerint ugyanis túlzás és ízléstelen egy ennyire fiatal gyereket bevonni egy meztelen reklámfotózásba.

De akárhogy is vélekednek most a rajongók, egy dolog biztos: a francia luxusmárka bár provokációval, de elérte a célját, hiszen most mindenki a kampányukról beszél.

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