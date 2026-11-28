A mosógép dobjába vagy az adagolóba öntsük a mosószert? Jelentéktelennek tűnik, pedig egyáltalán nem az. A mosásnál az egyik legfontosabb feladat a ruhák szín szerinti szétválasztása, de sajnos nem csak ennyin múlik az, hogy milyen tisztán is kerülnek ki a gépből a szennyeseink. És nemcsak a mosás hatékonyságára van hatással ez az apró döntés, hanem a gép élettartamára is.

A mosószer az adaglóba vagy a dobba kerüljön? Itt a válasz!

Forrás: 123rf.com

Ez a mosószer adagolásának helyes módja

Sokan a ruhák közé öntik a mosószert, nem az erre kialakított adagolóba, pedig nem ez a célszerű. A legjobb a gépnek és a ruháknak is, ha az arra kialakított helyre kerül a szer. A mosógép ugyanis progrmatól függően egy meghatározott pillanatba, vízzel elkeverve juttatja a dobba a mosószert, így pedig egyenletesen oszlik el a ruhák között, és a hatását is ki tudja fejteni.

Az adagolófiók jelöléseire is érdemes odafigyelni:

Az I-es jelölésű rekesz az előmosáshoz szükséges mosószer helye.

A II-es jelölésű rekeszbe a főmosáshoz használt tisztítószer kerül.

A virágszimbólummal ellátott rekesz az öblítő számára van fenntartva.

Ha összekeverjük a rekeszeket, előfordulhat, hogy a tisztítószer a mosási program nem megfelelő szakaszában kerül a ruhák közé.

Mikor kerülhet a mosószer közvetlenül a mosógép dobjába?

Nem midnen esetben követünk el hibát akkor, ha nem a rekeszbe öntjük a mosószert, de ez a helyzet csak akkor áll fent, ha kifejezetten így állították elő az általunk alkalmazott szert. Ez pedig többnyire a mosókapszulákra érvényes, amiknek bevonata megakadályozza, hogy idő előtt feloldódjon.

A folyékony mosószert azonban nem javasolt a ruhák közé önteni, mert akár nyomot is hagyhat az anygon, ahogy a mosópor is.

A mosógépnek is árthatunk a rossz szokásainkkal

Önmagában attól még nem feltétlenül károsodik a készülék, hogy a megfelelő mennyiségű mosószert közvetlenül a dobba helyezzük. A helytelen adagolás azonban már komolyabb kellemetlenségeket okozhat.

A túl sok mosószer fokozott habképződéshez vezethet, megnehezítheti az öblítést, ráadásul a tisztítószer maradványai a készülék belsejében is felhalmozódhatnak.