Akik nincsenek otthon a kripto világában, azok is hallhattak Sam Bankman-Fried ügyéről. Szülei, Joseph Bankman és Barbara Fried akkoriban maguk is a botrány középpontjába kerültek: az összeomlott FTX kriptotőzsde beperelte és azzal vádolta őket, hogy aktívan részt vettek fiuk üzleti birodalmának működtetésében, és jelentős anyagi előnyökhöz jutottak. A két jogászprofesszor azóta nagyrészt visszavonult a nyilvánosságtól, de időnként beszámolnak arról, hogyan élik meg a történteket. Fiuk börtönlátogatásairól és az őket ért nehézségekről is őszintén beszéltek. Sam Bankman-Fried szülei a mai napig támogatják fiukat, aki az egyik legnagyobb kriptovaluta-csalás miatt 25 éves börtönbüntetését tölti. A család története most a Netflix új sorozata, The Altruists kapcsán ismét a figyelem középpontjába került.
Sam Bankman-Fried 25 évet kapott
Sam Bankman-Friedet 2024 márciusában ítélték 25 év börtönbüntetésre hét bűncselekmény miatt. A vádak között két rendbeli elektronikus csalás, két rendbeli elektronikus csalásra irányuló összeesküvés, értékpapír-csalásra és árupiaci csalásra irányuló összeesküvés, valamint pénzmosásra irányuló összeesküvés szerepelt.
Az egykori kriptomilliárdos az FTX kriptotőzsde alapítójaként vált ismertté, a vállalat összeomlása pedig az egyik legnagyobb pénzügyi botrányt idézte elő az ágazat történetében.
Szülei, Joseph Bankman és Barbara Fried a fia elleni eljárás során végig mellette álltak. Édesanyja még a bírónak is levelet írt, amelyben arra kérte, hogy ne csukják le a fiát. „Senki, aki ismeri Samet, nem gondolhatja komolyan, hogy fennáll nála az újabb bűncselekmény elkövetésének veszélye. Ha lehetőséget kapna arra, hogy folytassa az életét, azt tenné, ami mindig is a legfontosabb volt számára: hátralévő életét annak szentelné, hogy jobbá tegye a világot annál, mint amilyennek találta” – idézi a People.
400 mérföldet utaznak, hogy láthassák a fiukat
Sam Bankman-Fried szülei a férfi letartóztatásakor, 2022 decemberében a Bahamákon voltak a fiuknál, később pedig a bírósági tárgyalásokon is rendszeresen megjelentek. Amikor a férfi 250 millió dolláros óvadék ellenében szabadlábra került, Joseph és Barbara is aláírták az ehhez szükséges dokumentumokat, az óvadék összegére a kaliforniai Palo Alto-i házukra vettek fel jezálogot.
Azóta nagyrészt eltűntek a nyilvánosság elől, de időnként beszámolnak arról, milyen hatással van rájuk fiuk börtönbüntetése. Joseph 2025 októberében egy fehérgalléros bűncselekmények miatt elítélteknek és hozzátartozóiknak rendezett konferencián beszélt a család helyzetéről. Elmondta, hogy a történtek után még új bankot találni sem volt egyszerű számukra, a börtönlátogatások pedig különösen megterhelőek.
„Rendkívül nehéz börtönben meglátogatni valakit. A látogatási idő hetente mindössze néhány óra, ezek a családtagoknak szóló látogatások. Néha, mivel mi is ügyvédek vagyunk, jogi látogatásra is lehetőségünk nyílik. Oda-vissza 400-400 mérföldet vezetünk, hogy meglátogassuk Samet, és az egész két napot vesz igénybe. Soha nem tudhatjuk, hogy a teljes látogatási időt megkapjuk-e, vagy csak egy részét. Néha be se engednek minket, és ilyenkor az őrök jóindulatáért kell könyörögnünk. – fogalmazott.
„Soha nem lehet hozzászokni ehhez a látványhoz. Mindig sokkoló és borzalmas. Úgy értem, még csak 34 éves. Látni, ahogy egy ragyogó fiatal élet tönkremegy – ehhez semmi sem fogható” – mondta Barbara 2026 márcusában a CNN-nek.
A szülők is belekeveredtek a kriptobotrányba
Joseph és Barbara a Stanford Egyetem jogászprofesszorai. Barbara korábban 35 éven keresztül tanított az intézményben, előtte pedig a New York-i Paul Weiss ügyvédi irodánál dolgozott. A nyugdíjba vonulásáról 2022 decemberében azt mondta, hogy az régóta tervezett döntés volt, és semmi köze nem volt az akkoriban zajló egyéb eseményekhez. Joseph Bankman adójogi szakértő, emellett klinikai pszichológus, aki korábban mentális egészségügyi jogot is oktatott. 2021-ben a fia által alapított FTX Foundation vezető tanácsadója lett.
A házaspár neve 2023 októberében került még inkább a figyelem középpontjába, amikor az FTX csődeljárásához kapcsolódóan pert indítottak ellenük. A vállalat jogászai azt állították, hogy Joseph és Barbara jelentős szerepet játszottak a kriptotőzsde működésében, és több millió dollár értékű pénzt, illetve ajándékot kaptak fiuktól.
A kereset szerint Joseph már 2018-ban tanácsokat adott Samnek és az FTX munkatársainak a munkaerő-felvétellel és a pénzköltéssel kapcsolatban. Amikor 2021-ben hivatalosan is tanácsadóként csatlakozott a vállalathoz, állítólag egymillió dolláros fizetést kért az eredetileg felajánlott évi 200 ezer dollár helyett.
A keresetben egy apa és fia közötti e-mail-váltást is idéztek. Joseph az ajánlat kapcsán ezt írta Samnek: „Hű, Sam, nem is tudom, mit mondjak. Most hallok először a évi 200 ezres fizetésről! Barbarát is bevonom ebbe.” A jogi dokumentumok szerint végül megkapta a magasabb fizetést, nem sokkal később pedig a fiuk 10 millió dolláros készpénzajándékot utalt át a szüleinek az Alameda pénzéből. Joseph egy másik e-mailben így reagált az összegre: „Nagyon meghatott minket ez az ajándék. Anya bejelenti a nyugdíjba vonulását, amit egyébként nem tett volna meg.”
A kereset szerint a házaspár egy 16,4 millió dolláros bahamai házat is kapott a fiuktól. Barbara állítólag arra kérte az FTX munkatársait, hogy bútorokat és lakberendezési tárgyakat vásároljanak az ingatlanba, köztük egy kanapét, legalább nyolc vázát és öt szőnyeget. Az egyik szőnyeg egy kézzel csomózott perzsa darab volt, amely több mint 2500 dollárba került.
Bár Barbara Friednek nem volt hivatalos tisztsége az FTX-nél, a vállalat jogászai azt állították, hogy ő volt a Bankman-Fried és az FTX-csoport politikai adományait érintő döntések legbefolyásosabb tanácsadója. Úgy tudni, hogy megpróbálta rávenni fiát, adományozzon a Mind the Gap nevű politikai nonprofit szervezetnek, amelynek társalapítója volt.
Caroline Ellison, Sam Bankman-Fried, a családja és a kriptocégek dolgozóinak a története a Netflix november 19-én bemutatott Jótét lelkek (The Altruists) című sorozatában is megjelenik. Josephet Paul Reiser, Barbarát pedig Robin Weigert alakítja.
Hogyan alakult Caroline Ellison sorsa?
Caroline Ellison az Alameda Research társ-CEO-ja volt, amely a Sam Bankman-Fried FTX kriptotőzsdéhez kapcsolódó kereskedő cég volt. Az FTX és az Alameda 2022 novemberi csődjét követőenEllison bűnösnek vallotta magát két rendbeli elektronikus csalás, értékpapír-csalás összeesküvésének és pénzmosás összeesküvésének vádjában. Cége az FTX ügyfelei betéteiből több milliárd dollárt utalt át jogellenesen az Alamedának, hogy fedezze az kereskedelmi veszteségeket. Ellison kulcsfontosságú kormányzati tanúként szolgált az FTX társalapítója, Sam Bankman-Fried 2023-as csalás miatti perében . Lewis A. Kaplan, az Egyesült Államok kerületi bírója Ellison együttműködését figyelembe vette a büntetés kiszabásánál, Ellisont 24 hónapot kapott és 11 milliárd dollár értékű vagyon elkobzására kötelezték. 2026 januárjában szabadult.
Milyen kapcsolat volt Caroline Ellison és Sam Bankman-Fried között?
Caroline Ellison és Sam Bankman-Fried a való életben is romantikus kapcsolatban álltak, nem csupán a Netflix The Altruists című sorozatában szövődött szerelem közöttük. Ezt maga Ellison erősítette meg Bankman-Fried 2023-as büntetőperében, amikor tanúként vallott. Elmondása szerint 2018 őszén kezdtek időnként szexuális kapcsolatot létesíteni, majd 2020 nyarán hivatalosan is egy pár lettek. Egy időre szakítottak, 2021 őszén azonban újrakezdték a kapcsolatukat, és 2022 tavaszán végleg különváltak.
Julia Garnert a nézők egyénként Az örökösnő álarca mögött (Inventing Anna) sorozatban is láthattuk. Az általa megformált Anna "Delvey" Sorokin, a hírhedt szélhámos német örökösnőnek adta ki magát, így csalt ki kb. 67 millió dollárt a New York-i elitből. 2017-ben tartóztatták le, 2019-ben 8 vádpontban találták bűnösnek, azóta szabadlábon van. Előtte az Ozark című sorozat Ruth-ja bőrébe bújt. Anthony Boyle Bankman-Fried előtt a legutóbb A Guinness-család egyik örökösét alakította.
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