Akik nincsenek otthon a kripto világában, azok is hallhattak Sam Bankman-Fried ügyéről. Szülei, Joseph Bankman és Barbara Fried akkoriban maguk is a botrány középpontjába kerültek: az összeomlott FTX kriptotőzsde beperelte és azzal vádolta őket, hogy aktívan részt vettek fiuk üzleti birodalmának működtetésében, és jelentős anyagi előnyökhöz jutottak. A két jogászprofesszor azóta nagyrészt visszavonult a nyilvánosságtól, de időnként beszámolnak arról, hogyan élik meg a történteket. Fiuk börtönlátogatásairól és az őket ért nehézségekről is őszintén beszéltek. Sam Bankman-Fried szülei a mai napig támogatják fiukat, aki az egyik legnagyobb kriptovaluta-csalás miatt 25 éves börtönbüntetését tölti. A család története most a Netflix új sorozata, The Altruists kapcsán ismét a figyelem középpontjába került.

Julia Garner Caroline Ellisonként és Anthony Boyle Sam Bankman-Friedként a Netflixen futó Jótét lelkekben.

Forrás: TIDCA-29

Sam Bankman-Fried 25 évet kapott

Sam Bankman-Friedet 2024 márciusában ítélték 25 év börtönbüntetésre hét bűncselekmény miatt. A vádak között két rendbeli elektronikus csalás, két rendbeli elektronikus csalásra irányuló összeesküvés, értékpapír-csalásra és árupiaci csalásra irányuló összeesküvés, valamint pénzmosásra irányuló összeesküvés szerepelt.

Az egykori kriptomilliárdos az FTX kriptotőzsde alapítójaként vált ismertté, a vállalat összeomlása pedig az egyik legnagyobb pénzügyi botrányt idézte elő az ágazat történetében.

Szülei, Joseph Bankman és Barbara Fried a fia elleni eljárás során végig mellette álltak. Édesanyja még a bírónak is levelet írt, amelyben arra kérte, hogy ne csukják le a fiát. „Senki, aki ismeri Samet, nem gondolhatja komolyan, hogy fennáll nála az újabb bűncselekmény elkövetésének veszélye. Ha lehetőséget kapna arra, hogy folytassa az életét, azt tenné, ami mindig is a legfontosabb volt számára: hátralévő életét annak szentelné, hogy jobbá tegye a világot annál, mint amilyennek találta” – idézi a People.

400 mérföldet utaznak, hogy láthassák a fiukat

Sam Bankman-Fried szülei a férfi letartóztatásakor, 2022 decemberében a Bahamákon voltak a fiuknál, később pedig a bírósági tárgyalásokon is rendszeresen megjelentek. Amikor a férfi 250 millió dolláros óvadék ellenében szabadlábra került, Joseph és Barbara is aláírták az ehhez szükséges dokumentumokat, az óvadék összegére a kaliforniai Palo Alto-i házukra vettek fel jezálogot.

Azóta nagyrészt eltűntek a nyilvánosság elől, de időnként beszámolnak arról, milyen hatással van rájuk fiuk börtönbüntetése. Joseph 2025 októberében egy fehérgalléros bűncselekmények miatt elítélteknek és hozzátartozóiknak rendezett konferencián beszélt a család helyzetéről. Elmondta, hogy a történtek után még új bankot találni sem volt egyszerű számukra, a börtönlátogatások pedig különösen megterhelőek.

„Rendkívül nehéz börtönben meglátogatni valakit. A látogatási idő hetente mindössze néhány óra, ezek a családtagoknak szóló látogatások. Néha, mivel mi is ügyvédek vagyunk, jogi látogatásra is lehetőségünk nyílik. Oda-vissza 400-400 mérföldet vezetünk, hogy meglátogassuk Samet, és az egész két napot vesz igénybe. Soha nem tudhatjuk, hogy a teljes látogatási időt megkapjuk-e, vagy csak egy részét. Néha be se engednek minket, és ilyenkor az őrök jóindulatáért kell könyörögnünk. – fogalmazott.