Őrült szenvedély, botrányok és válások – Elizabeth Taylor és Richard Burton története lehet a Love Story második évada

sorozat John F. Kennedy Jr. carolyn bessette Richard Burton Elizabeth Taylor Love Story
Hollywood legviharosabb szerelmét dolgozhatja fel a John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette tragédiája után a Love Story új évada. Úgy tudni, az alkotók Elizabeth Taylor és Richard Burton kapcsolatára fókuszálnak.

A Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette évadzáró epizódja március 26-án jön ki, a készítő, Connor Hines már a folytatás lehetőségeiről beszél. A fókusz ezúttal egy klasszikus hollywoodi szerelmi történetre helyeződhet: Elizabeth Taylor és Richard Burton kapcsolatára.

Elizabeth Taylor és Richard Burton igazi se veled-se nélküled kapcsolatban éltek.
Elizabeth Taylor és Richard Burton igazi se veled-se nélküled kapcsolatban éltek. 
  • A Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette évadzáró epizódja március 26-án érkezik.
  • A készítők új évadot terveznek egy másik ikonikus párral: Elizabeth Taylor és Richard Burton románca a fő esélyes.
  • A sztárpár kétszer mondta ki a boldogító igent: 1964–1974 és 1975–1976 között voltak házasok.
  • Kapcsolatuk a Kleopátra forgatásán kezdődött.

Elizabeth Taylor és Richard Burton a Kleopátra forgatásán szerettek egymásba

Connor Hines a Vanity Fairnek adott interjújában elárulta, hogy milyen irányba vinné tovább az antológiasorozatot: „Talán Elizabeth Taylor és Richard Burton története lehet a következő” – mondta, majd hozzátette: „A kapcsolatuk elképesztően intenzív volt.”

A legendás színészpár kapcsolata valóban bővelkedett drámai fordulatokban. Taylor és Burton a Kleopátra forgatásán szerettek egymásba, miközben mindketten házasságban éltek – Taylor Eddie Fisherrel, Burton pedig Sybil Williamsszel. 1962. január 12-én, amikor az első közös jelenetüket forgatták, valami megváltozott kettejük között. Richard Burton előző éjjel sokat ivott, már két éjszaka nem aludt és annyira remegett a keze, hogy a kávéscsészét sem tudta a szájához emelni. Elizabeth segítségét kérte, aki meglátta a férfi sebezhető oldalát és azonnal beleszeretett. Szerelmükből házasság lett: először 1964 és 1974 között éltek együtt, majd válásuk után 1975-ben újra összeházasodtak, ám ez a második próbálkozás kevesebb mint egy évig tartott. Szerelmük egyszerre volt szenvedélyes és pusztító – fényűző életmód, nyilvános viták és folyamatos szakítások jellemezték. Igazi se veled, se nélküled kapcsolatban éltek. Több filmben szerepeltek együtt, milliókat kerestek, de míg az egyik pillanatban nem bírtak egymástól elszakadni, a másik pillanatban gyűlölték egymást. A Nem félünk a farkastól című filmben való alakításáért Elisabeth Taylor Oscar-díjat kapott, míg Richard Burton nem, ez némi szakmai féltékenységhez is vezetett. A színész alkoholizmusa is sok konfliktushoz vezetett, és egy idő után már nem tudta feleségét kiengesztelni.

JUNE 23: Husband and wife actors Elizabeth Taylor and Richard Burton kiss in a scene from the movie 'The Sandpiper' which was released on June 23, 1965. (Photo by Michael Ochs Archives/Getty Images)
Elizabeth Taylor és Richard Burton kétszer házasodtak össze
Ez első évad tragédiával zárul 

Miközben a nézők már arra kíváncsiak, kikről szól majd a második évad, addig az első évad befejezése még előttünk áll. Mivel igaz történetet dolgoz fel,   tudni lehet, hogy sorozat középpontjában álló John F. Kennedy Jr. és Carolyn Bessette szerelmi története tragédiával végződik: 1999 júliusában egy repülőgép-szerencsétlenségben vesztették életüket Martha’s Vineyard közelében, Carolyn nővérével, Lauren Bessette együtt.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu