Őrült szenvedély, botrányok és válások – Elizabeth Taylor és Richard Burton története lehet a Love Story második évada

A Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette évadzáró epizódja március 26-án jön ki, a készítő, Connor Hines már a folytatás lehetőségeiről beszél. A fókusz ezúttal egy klasszikus hollywoodi szerelmi történetre helyeződhet: Elizabeth Taylor és Richard Burton kapcsolatára.

Elizabeth Taylor és Richard Burton igazi se veled-se nélküled kapcsolatban éltek.

A Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette évadzáró epizódja március 26-án érkezik.

A készítők új évadot terveznek egy másik ikonikus párral: Elizabeth Taylor és Richard Burton románca a fő esélyes.

A sztárpár kétszer mondta ki a boldogító igent: 1964–1974 és 1975–1976 között voltak házasok.

Kapcsolatuk a Kleopátra forgatásán kezdődött.

Elizabeth Taylor és Richard Burton a Kleopátra forgatásán szerettek egymásba

Connor Hines a Vanity Fairnek adott interjújában elárulta, hogy milyen irányba vinné tovább az antológiasorozatot: „Talán Elizabeth Taylor és Richard Burton története lehet a következő” – mondta, majd hozzátette: „A kapcsolatuk elképesztően intenzív volt.”

A legendás színészpár kapcsolata valóban bővelkedett drámai fordulatokban. Taylor és Burton a Kleopátra forgatásán szerettek egymásba, miközben mindketten házasságban éltek – Taylor Eddie Fisherrel, Burton pedig Sybil Williamsszel. 1962. január 12-én, amikor az első közös jelenetüket forgatták, valami megváltozott kettejük között. Richard Burton előző éjjel sokat ivott, már két éjszaka nem aludt és annyira remegett a keze, hogy a kávéscsészét sem tudta a szájához emelni. Elizabeth segítségét kérte, aki meglátta a férfi sebezhető oldalát és azonnal beleszeretett. Szerelmükből házasság lett: először 1964 és 1974 között éltek együtt, majd válásuk után 1975-ben újra összeházasodtak, ám ez a második próbálkozás kevesebb mint egy évig tartott. Szerelmük egyszerre volt szenvedélyes és pusztító – fényűző életmód, nyilvános viták és folyamatos szakítások jellemezték. Igazi se veled, se nélküled kapcsolatban éltek. Több filmben szerepeltek együtt, milliókat kerestek, de míg az egyik pillanatban nem bírtak egymástól elszakadni, a másik pillanatban gyűlölték egymást. A Nem félünk a farkastól című filmben való alakításáért Elisabeth Taylor Oscar-díjat kapott, míg Richard Burton nem, ez némi szakmai féltékenységhez is vezetett. A színész alkoholizmusa is sok konfliktushoz vezetett, és egy idő után már nem tudta feleségét kiengesztelni.