Sienna Miller a 14 éves lányától tanul sminkelni: ez a trükk eltünteti a szem alatti karikákat - Videó

A fáradtság nyomait sokszor egy alapos sminkeléssel próbáljuk eltüntetni, pedig néha egyetlen termék is elegendő a látványos változáshoz. Sienna Miller videóban mutatta meg, hogyan használja a pirosítót, hogy arca pillanatok alatt kipihentebbnek és fiatalosabbnak tűnjön. A különleges technikára 14 éves lánya, Marlowe tanította meg.

Sienna Miller és lánya, Marlowe

Forrás: AFP

Sienna Miller így használja a pirosítót a szem alatti területen

A színésznő a pirosítót nem a megszokott módon viszi fel az arcára.

„Egészen magasan kezdem, a szem alatti táskák közelében. Ezt a kamaszlányomtól tanultam” – magyarázza a videóban.

A trükk lényege, hogy a pirosítót az arccsont felső részére, közvetlenül a szem alatti terület közelébe viszi fel, majd lefelé finoman eldolgozza. Ennek köszönhetően az arc optikailag megemelkedik, a bőr pedig természetes, egészséges hatást kap. A módszer különösen előnyös negyven felettieknek, ebben a korban ugyanis az arcbőr már kevésbé feszes.

Egyetlen sminktermékkel is elérhető a fiatalos hatás

Sienna Miller alapozóra vitte fel a pirosítót, így a végeredmény természetes lett. A smink befejezéseként az ajkaira is tesz egy kevés pirosítót, hogy azok színe harmonizáljon az arcával. Az összhatást üdének és rózsásnak nevezte.

A módszer előnye, hogy nincs szükség többféle termékre vagy hosszadalmas eldolgozásra. Néhány mozdulat elegendő, ezért akár reggel, indulás előtt is könnyen elkészíthető. Sienna Miller szerint ez tipikusan olyan smink, amelyet akár egy taxi hátsó ülésén is meg lehet csinálni.

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