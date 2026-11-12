Péntek 13-án pokollá válhat az életük: ez a 4 csillagjegy mindent elveszíthet

A péntek 13-a hosszú ideje balszerencsés napnak tartják, ám 2026 novemberében feszült energiák is társulnak hozzá. A Merkúr és a Vénusz retrográd időszakának lezárulása, valamint a Mars, a Jupiter és a leszálló Holdcsomópont közeledő együttállása olyan változásokat idézhet elő, amelyekre nem minden csillagjegy van felkészülve. Különösen négynek kell nagyon résen lennie.
- A péntek 13 most nem csak a babonások számára tartogathat kellemetlen meglepetéseket.
- A bolygómozgások miatt elfojtott sérelmek és konfliktusok is felszínre kerülhetnek.
- Négy csillagjegy számára kölönösen nehéz lesz ez a nap: nekik nagyon óvatosnak kell lenniük pénteken.
Miért számít balszerencsésnek a péntek 13?
De mit jelent a péntek 13., és miért tartanak tőle ennyien? A babona eredetét több hagyomány is magyarázza: míg a 12-es szám a teljességet és a harmóniát szimbolizálja, a 13-as ennek az egyensúlynak a megbomlását jelképezi. A keresztény hagyományban a pénteki keresztre feszítés és az utolsó vacsora története is hozzájárult a nap baljós hírnevéhez.
Horoszkóp péntek 13-ra: négy csillagjegy, akinek nagyon nehéz
A 2026. november 13-i horoszkóp szerint nem csak a babona miatt kell óvatosnak lenni. A Mars november 12-én belépett az Oroszlán jegyébe, ahol a Jupiterrel és a leszálló Holdcsomóponttal alkot közeledő együttállást. Az asztrológia szerint ez felerősítheti a konfliktusokat, felszínre hozhatja a régóta elfojtott sérelmeket, és olyan döntések elé állíthat egyeseket, amiket már nem lehet tovább halogatni. Négy csillagjegy számára különösen nehéz lesz ez a nap, számukra ez a péntek 13. akár egy korszak végét is jelentheti.
Oroszlán: péntek 13-án minden kicsúszhat a kezedből
Az Oroszlán számára ez a nap valóságos érzelmi hullámvasút lehet. A jegyében járó Mars felerősítheti az indulatait, miközben a Jupiter hatására hajlamos lehet túlbecsülni a saját erejét. Óvatosnak kell lenni, mert ezeknek eredményekénet egy ártatlannak induló vita pillanatok alatt olyan konfliktussá fajulhat, amelynek hosszú távú következményei lesznek.
Főleg a párkapcsolatban és a munkahelyen érdemes vigyázni. Valaki megkérdőjelezheti a döntéseit, vagy olyan kritikával szembesítheti, amit nehezen tud elfogadni. Ha hagyja, hogy a büszkesége irányítsa, könnyen elveszíthet egy számára fontos embert.
A legnagyobb veszély: egy meggondolatlan mondattal lerombolhatja azt, amit hosszú idő alatt épített fel.
Bika: egyetlen felismerés romba döntheti a biztonságos világát
A Bika nagyon ragaszkodik a stabiltishoz és az állandósághoz, számára ezért nehéz elvisleni azt, amikor a körlmények váratlanul változnak. A péntek 13-i horoszkóp szerint viszont most olyasmi iránt rendület meg a bizalma, amit eddig biztosnak hitt.
A retrográd Vénusz utolsó napjai ráadásul régi párkapcsolati problémákat is felszínre hozhat, de még az anyagi biztonságával kapcsolatban is aggodalmak merülhetnek fel. Egy kellemetlen beszélgetésből pedig kiderülhet, hogy valaki nem volt vele teljesen őszinte, vagy egy régóta halogatott döntés következményeivel kell szembenéznie.
A legnehezebb számára az lehet, hogy ezúttal nem tud mindent a megszokott módon megoldani. Bármennyire is szeretné visszaállítani a régi rendet, elképzelhető, hogy valamit végleg el kell engednie.
A legnagyobb veszély: annyira ragaszkodik a múlthoz, hogy közben elszalasztja az egyetlen lehetőséget a változtatásra.
Skorpió: fájdalmas titok kerülhet napvilágra
A Skorpió számára a november 13-i bolygóállások különösen érzékeny pontokat érinthetnek. A Merkúr retrográd időszakának lezárulása és a Vénusz közelgő irányváltása olyan beszélgetéseket idézhet elő, amelyiket eddig nagyon igyekezett elkerülni.
Egy korábbi kapcsolat, eltitkolt érzés vagy régi konfliktus ismét előkerülhet, és most nem dughatja homokba a fejét. Az sem kizárt, hogy valakinek a viselkedése miatt teljesen más megvilágításban lát majd egy fontos kapcsolatot.
A Skorpió hajlamos mindent a végletekig megélni, ezért egy csalódás most különösen mélyen érintheti. Ha azonban bosszúból vagy sértettségből cselekszik, olyan hidakat égethet fel maga mögött, amelyeket később már nem tud újjáépíteni.
A legnagyobb veszély: egy fájdalmas igazság hatására olyan döntést hoz, amelyet később keservesen megbánhat.
Vízöntő: egyetlen nap alatt darabokra hullhatnak a tervei
A Vízöntő számára a péntek 13. az emberi kapcsolatokban hozhat változásokat. Az Oroszlán jegyében kialakuló bolygóegyüttállás a vele szemben álló jegyet nagyon intenzíven érintheti, úgy érezheti, hogy mindenki tőle vár választ, magyarázatot vagy éppen megoldást.
Egy párkapcsolati konfliktus, baráti csalódás vagy munkahelyi nézeteltérés miatt a Vízöntőnek át kell értékelnie, kiben bízhat igazán. Az is előfordulhat, hogy valaki ultimátum elé állítja, és választania kell a saját szabadsága, valamint egy számára fontos kapcsolat között.
A Vízöntő általában higgadtan kezeli a váratlan helyzeteket, most azonban a felgyülemlett feszültség nála is robbanáshoz vezethet. Ha mindenáron menekülni próbál a konfliktusok elől, könnyen elveszítheti az irányítást az események felett.
A legnagyobb veszély: a függetlensége védelmében eltaszíthat valakit, akinek valójában fontos szerepe van az életében.
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