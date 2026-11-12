Péntek 13-án pokollá válhat az életük: ez a 4 csillagjegy mindent elveszíthet

A péntek 13-a hosszú ideje balszerencsés napnak tartják, ám 2026 novemberében feszült energiák is társulnak hozzá. A Merkúr és a Vénusz retrográd időszakának lezárulása, valamint a Mars, a Jupiter és a leszálló Holdcsomópont közeledő együttállása olyan változásokat idézhet elő, amelyekre nem minden csillagjegy van felkészülve. Különösen négynek kell nagyon résen lennie.

A péntek 13-ai horoszkóp 4 csillagjegy zsámára nem tartogat sok jót.

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A péntek 13 most nem csak a babonások számára tartogathat kellemetlen meglepetéseket.

A bolygómozgások miatt elfojtott sérelmek és konfliktusok is felszínre kerülhetnek.

Négy csillagjegy számára kölönösen nehéz lesz ez a nap: nekik nagyon óvatosnak kell lenniük pénteken.

Miért számít balszerencsésnek a péntek 13?

De mit jelent a péntek 13., és miért tartanak tőle ennyien? A babona eredetét több hagyomány is magyarázza: míg a 12-es szám a teljességet és a harmóniát szimbolizálja, a 13-as ennek az egyensúlynak a megbomlását jelképezi. A keresztény hagyományban a pénteki keresztre feszítés és az utolsó vacsora története is hozzájárult a nap baljós hírnevéhez.

Horoszkóp péntek 13-ra: négy csillagjegy, akinek nagyon nehéz

A 2026. november 13-i horoszkóp szerint nem csak a babona miatt kell óvatosnak lenni. A Mars november 12-én belépett az Oroszlán jegyébe, ahol a Jupiterrel és a leszálló Holdcsomóponttal alkot közeledő együttállást. Az asztrológia szerint ez felerősítheti a konfliktusokat, felszínre hozhatja a régóta elfojtott sérelmeket, és olyan döntések elé állíthat egyeseket, amiket már nem lehet tovább halogatni. Négy csillagjegy számára különösen nehéz lesz ez a nap, számukra ez a péntek 13. akár egy korszak végét is jelentheti.

Oroszlán: péntek 13-án minden kicsúszhat a kezedből

Az Oroszlán számára ez a nap valóságos érzelmi hullámvasút lehet. A jegyében járó Mars felerősítheti az indulatait, miközben a Jupiter hatására hajlamos lehet túlbecsülni a saját erejét. Óvatosnak kell lenni, mert ezeknek eredményekénet egy ártatlannak induló vita pillanatok alatt olyan konfliktussá fajulhat, amelynek hosszú távú következményei lesznek.