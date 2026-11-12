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ital

Torokfájással küzdesz? A gyógyszerész szerint ezt az italt jobb, ha elkerülöd

ital gyógyszerész tea
Simon Péter
2026.11.12.
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Amikor kapar a torkunk és minden nyelés kellemetlen, ösztönösen egy forró teáért nyúlunk. Pedig a gyógyszerész szerint torokfájás esetén könnyen lehet, hogy éppen ezzel követjük el az egyik leggyakoribb hibát.

A hideg, nyirkos időben különösen jól esik egy gőzölgő bögre tea, ám korántsem biztos, hogy ez a legjobb választás. Ez nem azt jelenti, hogy ha torokfájásod van, nem ihatsz teát, a lényeg, hogy megfelelő hőmérsékletű legyen, és ne irritálja tovább az amúgy is érzékeny, gyulladt torok nyálkahártyáját.

torokfájás, tea
A torokfájás a forró teától inkább lesz rosszabb, mint jobb.
Forrás: 123rf

A torokfájásnál nem a „minél forróbb, annál jobb” elv működik

A gyógyszerész arra figyelmeztet, hogy a forrásban lévő vagy túl forró italok hőhatása tovább bánthatja a már amúgy is irritált szöveteket. Vagyis attól, hogy valami jó forrón érkezik a bögrébe, még nem biztos, hogy jobban fog esni a toroknak.

Ez különösen akkor lehet kellemetlen, ha valaki egyébként is nehezen nyel, vagy erősen kaparó, égő érzést tapasztal.

Akkor mit igyunk tea helyett?

Nem kell lemondani a teáról. A hangsúly inkább azon van, hogy ne legyen túl forró. A langyosabb italok kellemesen hidratálhatnak, a mézes tea pedig sokaknak megnyugtató érzést adhat. A gyógyszerész szerint a hideg ételek, például a jégkrémek is enyhíthetik a kellemetlenséget.

Vagyis nincs egyetlen kötelező „torokfájós ital”: azt érdemes választani, amelyik jól esik, és nem csípi vagy irritálja tovább a torkot.

A fájdalomra is van egyszerűbb megoldás

A torokfájás legtöbbször egy megfázás vagy más légúti fertőzés része, és általában magától javul. A gyógyszerész szerint fontos a fájdalomcsillapítás is, erre a paracetamolt vagy ibuprofent is említ, illetve a torokpasztillák is adhatnak átmeneti enyhülést.

A legfontosabb azonban, hogy pótoljuk a folyadékot és pihenjünk. A legtöbb torokfájás körülbelül egy héten belül javul, ezért önmagában az, hogy néhány napig kellemetlen a nyelés, még nem feltétlenül ad okot aggodalomra.

Ha viszont a tünetek nem javulnak, romlanak, nagyon erős fájdalom, magas láz, nyelési vagy légzési nehézség jelentkezik, érdemes orvosi segítséget kérni.

Úgy tűnik, a régi jó tanácsot ezúttal érdemes egy kicsit átírni: tea jöhet, csak ne forrón.

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