A túlféltett gyerek 5 szokása, amit felnőttként sem tud levetkőzni

A gyerek nemcsak abból tanul, amit a szülei megmutatnak neki, hanem abból is, amit egyedül próbál ki. Ha minden nehézségtől megóvják, kevesebb lehetősége marad megtapasztalni, hogy képes dönteni, hibázni, majd a hibából továbblépni. Ez pedig felnőttkori viselkedésében is visszaköszön.

A túlféltett gyerekek felnőttként is bizonytalanabbak, és nem tudnak dönteni.

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A túlzott szülői kontroll megnehezítheti a gyerek önállósodását.

A túlféltett gyerekek felnőttként is bizonytalanabbak, és nem tudnak dönteni.

Akit gyerekként mindig megóvtak a hibáktól és a kockázatoktól, később nehezebben lép ki a komfortzónájából.

A kontrolláló nevelés összefügghet a szorongással és alacsonyabb önbizalommal.

Így viselkednek a túlféltett gyerekből lett felnőttek

1. Folyton bizonytalanok a saját döntéseikben

Ha gyerekkorodban mindig más mondta meg, mit csinálj, felnőttként is kívülről vársz megerősítést. Mit vegyél fel? Melyik különórát válaszd? Jó ötlet-e elmenni valahová? A szülő természetesen segíthet ezekben, de ha minden döntést ő hoz meg, a gyerek kevésbé gyakorolja az önálló mérlegelést.

Szakemberek szerint az ilyen gyerekből lett felnőttek nehezebben bíznak a saját döntéseikben, és hajlamosak másoktól tanácsot kérni akkor is, amikor maguk is képesek lennének dönteni.

2. Alacsonyabb lehet az önbizalmuk

Furcsán hangzik, de a túlféltés éppen azt veheti el a gyerektől, amivel magabiztosabbá válna: a saját tapasztalatot.

Ha anya vagy apa mindig közbelép, mielőtt a gyerek hibázna, ő nem tapasztalja meg, hogy egy nehéz helyzetet egyedül is meg tud oldani. Pedig a kisebb kudarcok, a próbálkozás és az újrakezdés mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy később bízzon a saját képességeiben.

3. Felnőttként is kerülhetik a kockázatokat

Nem arról van szó, hogy mindenkinek vakmerőnek kell lennie. A problémát inkább az jelentheti, ha valaki már egy kisebb bizonytalanságtól is visszafordul.

A gyereknek ugyanis szüksége van arra, hogy életkorának megfelelő keretek között kipróbálja magát, feszegesse a határait, és megtapasztalja a következményeket. Ha ebben folyton megakadályozzák, később is nehezebben viseli az új helyzeteket.