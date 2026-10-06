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A túlféltett gyerek 5 szokása, amit felnőttként sem tud levetkőzni

szülő túlféltett gyerek döntés
Simon Péter
2026.10.06.
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A legtöbb szülő ösztönösen szeretné megkímélni a gyerekét a csalódástól, a hibáktól és a veszélyes helyzetektől. Segít, közbelép, tanácsot ad, és előre elhárít mindent, ami szerinte bajt okozhat. Csakhogy ezzel inkább árt, mint segít, hiszen a túlféltett gyerek bizonyos szokásokat felnőttként sem tud majd levetkőzni.

A gyerek nemcsak abból tanul, amit a szülei megmutatnak neki, hanem abból is, amit egyedül próbál ki. Ha minden nehézségtől megóvják, kevesebb lehetősége marad megtapasztalni, hogy képes dönteni, hibázni, majd a hibából továbblépni. Ez pedig felnőttkori viselkedésében is visszaköszön.

túlféltett gyerek
A túlféltett gyerekek felnőttként is bizonytalanabbak, és nem tudnak dönteni.
forrás: 123rf
  • A túlzott szülői kontroll megnehezítheti a gyerek önállósodását.
  • A túlféltett gyerekek felnőttként is bizonytalanabbak, és nem tudnak dönteni.
  • Akit gyerekként mindig megóvtak a hibáktól és a kockázatoktól, később nehezebben lép ki a komfortzónájából.
  • A kontrolláló nevelés összefügghet a szorongással és alacsonyabb önbizalommal.

Így viselkednek a túlféltett gyerekből lett felnőttek

1. Folyton bizonytalanok a saját döntéseikben

Ha gyerekkorodban mindig más mondta meg, mit csinálj, felnőttként is kívülről vársz megerősítést. Mit vegyél fel? Melyik különórát válaszd? Jó ötlet-e elmenni valahová? A szülő természetesen segíthet ezekben, de ha minden döntést ő hoz meg, a gyerek kevésbé gyakorolja az önálló mérlegelést.

Szakemberek szerint az ilyen gyerekből lett felnőttek nehezebben bíznak a saját döntéseikben, és hajlamosak másoktól tanácsot kérni akkor is, amikor maguk is képesek lennének dönteni.

2. Alacsonyabb lehet az önbizalmuk

Furcsán hangzik, de a túlféltés éppen azt veheti el a gyerektől, amivel magabiztosabbá válna: a saját tapasztalatot.

Ha anya vagy apa mindig közbelép, mielőtt a gyerek hibázna, ő nem tapasztalja meg, hogy egy nehéz helyzetet egyedül is meg tud oldani. Pedig a kisebb kudarcok, a próbálkozás és az újrakezdés mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy később bízzon a saját képességeiben.

3. Felnőttként is kerülhetik a kockázatokat

Nem arról van szó, hogy mindenkinek vakmerőnek kell lennie. A problémát inkább az jelentheti, ha valaki már egy kisebb bizonytalanságtól is visszafordul.

A gyereknek ugyanis szüksége van arra, hogy életkorának megfelelő keretek között kipróbálja magát, feszegesse a határait, és megtapasztalja a következményeket. Ha ebben folyton megakadályozzák, később is nehezebben viseli az új helyzeteket.

4. Nehezen hisznek magukban

A túlzottan irányító szülő mellett a gyerek azt tanulja meg, hogy mások jobban tudják, mi a jó neki. Felnőttként ezért akár egy egyszerű döntésnél is szüksége lehet valaki más jóváhagyására.

Ez nem azt jelenti, hogy minden tanácskérés problémás. Sőt, mások tapasztalata sokszor nagyon hasznos. A különbség az, hogy tudsz-e dönteni akkor is, amikor éppen senki nem mondja meg, mit kellene tenned.

5. A világot veszélyesebb helynek látják

Ha a szülők folyamatosan azt üzenik, hogy a külvilág tele van veszéllyel, a gyerek úgy nőhet fel, hogy inkább elkerüli az ismeretlent. Egy új munka, egy költözés, egy konfliktus vagy akár egy önálló utazás is ijesztőbbnek tűnhet, mint amennyire valójában az.

A szülői aggodalom természetes. A kérdés inkább az, hogy a féltés mellett kap-e a gyerek elegendő lehetőséget arra, hogy biztonságos keretek között maga is felfedezze a világot.

Nem az a cél, hogy a gyerek mindent egyedül oldjon meg

A túlféltés és a gondoskodás között fontos különbség van. A gyereknek szüksége van biztonságra, támogatásra és arra is, hogy tudja: baj esetén számíthat a szüleire. Ugyanakkor az önállóságot is gyakorolnia kell.

Néha tehát éppen az a legjobb segítség, ha nem oldod meg helyette azonnal a problémát. Hagyd, hogy gondolkodjon, próbálkozzon, hibázzon, majd újra nekifusson. Így nem azt tanulja meg, hogy a világ veszélyes hely, amelytől mindig meg kell védeni, hanem azt, hogy attól, hogy valami nehéz, még képes megbirkózni vele.

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