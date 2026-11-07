Stresszűző csodaszer vagy rejtett veszélyforrás? Kiderült, mit okoz, ha együtt alszol a kutyáddal vagy cicáddal

Egy a TikTokon népszerű állatorvos szerint, együtt aludni a kutyával vagy macskával mentálisan jót tesz a gazdinak, hiszen csökkentheti a stresszt és a szorongást, javítja a közérzetet, és erősíti az érzelmi kötődést. Tehát háziállattal aludni egyfelől nemcsak kellemes, de hasznos is. Ám mégsem olyan egyértelmű a helyzet: kutatások szerint vannak hátulütői is.

Miért jó háziállattal aludni, és miért nem?

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Miért jó háziállattal aludni?

A szakember úgy véli, az állat ritmusos légzése, testmelege és közelsége az öleléshez hasonló megnyugtató hatást válthat ki. A közös pihenés emellett növelheti az oxitocin, vagyis a kötődéshez és a jó közérzethez kapcsolódó hormon szintjét, miközben mérsékelheti a stresszel összefüggő kortizol mennyiségét.

Az állatok jelenléte különösen azoknak jelenthet sokat, akik egyedül élnek. A National Sleep Foundation és az Amerikai Pszichiátriai Társaság szerint a háziállatok társasága enyhítheti a magányérzetet, csökkentheti a szorongást és biztonságérzetet adhat. Egy, a Washingtoni Állami Egyetemen végzett kutatás szerint már az is mérsékelheti a kortizolszintet, ha tíz percen keresztül simogatunk egy kutyát vagy macskát.

Az együtt alvásnak árnyoldalai is lehetnek

Bármennyire kellemes is a kedvencünkkel összebújva elaludni, az éjszakai pihenésünk könnyen megsínyli a közös ágyhasználatot. Az állatok alvási ritmusa ugyanis eltér az emberétől: gyakran változtatják a helyüket, zajonganak vagy hajnalban felkelnek.

Az Amerikai Alvásgyógyászati Akadémia által idézett adatok szerint azoknak, akik háziállattal osztják meg az ágyukat, körülbelül egyharmada rendszeres alvászavarokról számol be.

Egészségügyi szempontból is érdemes körültekintőnek lenni.

A háziállatok parazitákat, baktériumokat és allergéneket hordozhatnak, különösen akkor, ha nem kapják meg rendszeresen a szükséges állatorvosi kezeléseket. Az allergiásoknál és asztmásoknál a szőr és az állati hámsejtek ronthatják a tüneteket.

A Mayo Clinic szerint megfelelő állatorvosi ellátás mellett a fertőzések kockázata alacsony, de a higiénia ilyenkor különösen fontos. A rendszeres ápolás, az ágynemű gyakori mosása és az állatorvosi ellenőrzések mind segítenek a kockázatok csökkentésében.