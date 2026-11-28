Egykor Hollywood álompárja voltak, de a rózsaszín felhő hamar szertefoszlott. A sztárpár 2005-ös megismerkedésük után 2014-ben házasodtak össze, majd 2016-ban a színésznő beadta a válókeresetet, ami sokáig húzódott. Most, hogy véleg lezárult Brad Pitt és Angelina Jolie vagyona is napvilágra került.

Brad Pitt és Angelina Jolie vagyona is napvilágra került.

Forrás: AMPAS

Brad Pitt és Angelina Jolie vagyona: ennyi maradt a kasszájukban a válás után

Brad Pitt és Angelina Jolie végleg lezárta minden közös ügyét. 2026-ban az utolsó vitás kérdésüket is sikerült rendezni, vagyis a Château Miraval sorsát. Ez a 2008-ban vásárolt frnacia borbirtok volt az utolsó szál, ami összekötötte őket, amiről peren kívül egyeztek meg. A 2016 szeptemberében beadott válóper tehát 10 évvel később fejeződött be.

A két világsztár képviselői közös nyilatkozatban jelentették be a megállapodást: „Családunk érdekeit szem előtt tartva peren kívüli megállapodásra jutottunk, és nem kívánunk további nyilatkozatot tenni.”

Most pedig Brad Pitt és Angelina Jolie vagyona is napvilágra került. A Forbes 2015-ben még 385 millió dollárra becsülte az akkor házasságban élő sztárpár együttes vagyonát, de azóta persze változott a helyzet. A Celebrity Net Worth becslése szerint Brad Pitt vagyona jelenleg 300–400 millió dollár között mozog, míg Angelina Jolie mintegy 120 millió dolláros vagyonnal rendelkezik. A színész tehát akár több mint háromszor olyan gazdag lehet, mint egykori felesége.

Mindketten Hollywood legjobban fizetett színészei közé tartoznak, bevételeik azonban korántsem kizárólag a filmszerepeikből származnak. Brad Pitt producerként is jelentős összegeket keresett, emellett eladta a Plan B Entertainment produkciós vállalatában lévő 60 százalékos részesedését. Angelina Jolie rendezőként és saját divatmárkája, az Atelier Jolie révén is gyarapítja vagyonát.

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