Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. nov. 15., vasárnap Adalbert, Lipót

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

ünnepre hangolva Meghan Markle IQ-teszt katalin hercegné személyiségteszt
lakberendezés

Nicole Kidman belsőépítésze szerint sürgősen felejtsük el ezt a trendet: „Ostoba megoldás"

Bertrand Rindoff / Bestimage / Northfoto -
lakberendezés trend belsőépítész Nicole Kidman
Nagy Anna
2026.11.15.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
A hollywoodi sztárotthonok ugyan hatalmas büdzséből készülnek, de vannak olyan tippek, amiket kisebb költöségvetésnél is érdemes megfogadni. Most Nicole Kidman belsőépítésze osztott meg pár olyan lakberendezési szabályt, amit szerinte érdemes követnie az embereknek.

Nicole Kidman, Robbie Williams és Calvin Harris otthonának kialakításában is közreműködött Eleanora Cunietti, aki Audrey Carden oldalán már három évtizede dolgozik a luxuslakberendezés világában. A belőépítész most elmesélte, milyen is a sztárokkal dolgozni, emellett azt is elárulta, melyek azok a lakberendezési trendek, amelyeket semmiképpen sem alkalmazna ügyfelei otthonában. Tanácsait pedig akkor is érdemes megfogadni, ha nem áll rendelkezésünkre hollywoodi költségvetés.

Nicole Kidman belsőépítésze lakberendezési tippeket osztott meg.
Nicole Kidman belsőépítésze lakberendezési tippeket osztott meg.
Forrás: Doug Peters/EMPICS

Nicole Kidman belsőépítésze szerint a jó lakberendezés nem a trendek követéséről szól

Eleanora Cunietti és Audrey Carden az elmúlt 30 évben a világ számos pontján alakítottak ki luxusotthonokat. Ügyfeleik között olyan hírességek szerepelnek, mint Nicole Kidman, Robbie Williams, Annie Lennox és Calvin Harris. A sztárokkal való közös munka azonban nem feltétlenül különbözik annyira a hétköznapi megbízásoktól, mint gondolnánk.

„A kreatív emberekkel igazán érdekes együtt dolgozni” – mesélte Cunietti, aki a mostanában különösen kisimult Nicole Kidmannel már tíz éve dolgozik együtt, és rendkívül elismerően beszélt a színésznőről.

„Nicole igazi természeti erő, csodálom őt. Hihetetlenül keményen dolgozó nő” – fogalmazott.

Robbie Williamsről pedig elárulta, hogy több otthonán is dolgoztak, és az énekes pontosan olyan szórakoztató személyiség, mint amilyennek a közönség elképzeli.

A lakberendezés egyik legfontosabb szabálya: figyeld meg a fényeket!

A belsőépítész szerint a megfelelő színek kiválasztásakor nem elég azt nézni, hogyan mutat egy árnyalat a színmintán vagy egy inspirációs fotón. Az is meghatározó, hogy mekkora a helyiség, milyen tájolású, és mennyi természetes fény jut be.

Egy déli fekvésű, világos nappaliban például egészen másként érvényesülhet ugyanaz a falszín, mint egy keletre néző szobában. Cunietti különösen fontos tanácsot adott azoknak, akik sötét árnyalatokkal szeretnének dolgozni: nagyobb helyiségekben érdemes a vártnál mélyebb tónust választani.

„Ha sötétkéket szeretnél, akkor szinte kékesfeketét kell választanod, mert a fény világosabbnak fogja mutatni”magyarázta.

A szakember a színek használatától sem riad vissza, sőt, ügyfeleit is rendszeresen arra biztatja, hogy merjenek eltávolodni a teljesen semleges enteriőröktől.

 Elmondása szerint a munkáikban szinte soha nem alkalmaznak fehér-fehér összeállításokat, legfeljebb a fürdőszobákban.

Két lakberendezési trend, amitől a sztárok belsőépítésze a falra mászik

Bár a természetes árnyalatok népszerűsége töretlen, Eleanora Cunietti egyre kevésbé lelkesedik a barna szín térhódításáért. A belsőépítész szerint a Pinterest és az Instagram algoritmusai jelentősen befolyásolják az emberek ízlését, ezért sokan ugyanazokat a divatos megoldásokat szeretnék viszontlátni a saját otthonukban.

„Mostanában határozottan azt látom, hogy a barna lett a trend, ami kezd kissé lehangolóvá válni” – jegyezte meg.

Van azonban egy másik, romantikus, vidéki hangulatot idéző lakberendezési megoldás is, amelyet még ennél is kevésbé kedvel: a mosogató vagy mosdókagyló alá szerelt textilfüggöny.

„A mosogató alatti függöny annyira negédes és ostoba megoldás. Ki szeretne egy koszos, régi szövetdarabot a mosogatója alá?” – tette fel a kérdést.

A szakember tehát egyértelműen óva int attól, hogy kizárólag azért válasszunk egy lakberendezési megoldást, mert éppen népszerű a közösségi médiában.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Így varázsold előkelővé az otthonodat mesterek segítsége nélkül: ezzel a színnel minden drágábbnak hat

A megfelelő szín nemcsak karaktert ad a térnek, hanem elegánsabbá teheti lakásunk összhatását.

Olcsónak és ízléstelennek tűnik a nappali ettől a 4 hibától: sokan elkövetik őket

Lakberendezők szerint vannak tipikus hibák, amelyek még a gondosan berendezett nappalit is rendezetlenebbnek és ízléstelenebbnek mutatják.

5 dolog, amit trendinek hiszel, de teljesen ódivatúvá teszi a lakást − Csapnivaló lesz az összhatás

Ha ezeket alkalmazod, nem lesz modern az otthonod.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu