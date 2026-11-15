Nicole Kidman belsőépítésze szerint sürgősen felejtsük el ezt a trendet: „Ostoba megoldás"

Nicole Kidman, Robbie Williams és Calvin Harris otthonának kialakításában is közreműködött Eleanora Cunietti, aki Audrey Carden oldalán már három évtizede dolgozik a luxuslakberendezés világában. A belőépítész most elmesélte, milyen is a sztárokkal dolgozni, emellett azt is elárulta, melyek azok a lakberendezési trendek, amelyeket semmiképpen sem alkalmazna ügyfelei otthonában. Tanácsait pedig akkor is érdemes megfogadni, ha nem áll rendelkezésünkre hollywoodi költségvetés.

Nicole Kidman belsőépítésze lakberendezési tippeket osztott meg.

Forrás: Doug Peters/EMPICS

Nicole Kidman belsőépítésze szerint a jó lakberendezés nem a trendek követéséről szól

Eleanora Cunietti és Audrey Carden az elmúlt 30 évben a világ számos pontján alakítottak ki luxusotthonokat. Ügyfeleik között olyan hírességek szerepelnek, mint Nicole Kidman, Robbie Williams, Annie Lennox és Calvin Harris. A sztárokkal való közös munka azonban nem feltétlenül különbözik annyira a hétköznapi megbízásoktól, mint gondolnánk.

„A kreatív emberekkel igazán érdekes együtt dolgozni” – mesélte Cunietti, aki a mostanában különösen kisimult Nicole Kidmannel már tíz éve dolgozik együtt, és rendkívül elismerően beszélt a színésznőről.

„Nicole igazi természeti erő, csodálom őt. Hihetetlenül keményen dolgozó nő” – fogalmazott.

Robbie Williamsről pedig elárulta, hogy több otthonán is dolgoztak, és az énekes pontosan olyan szórakoztató személyiség, mint amilyennek a közönség elképzeli.

A lakberendezés egyik legfontosabb szabálya: figyeld meg a fényeket!

A belsőépítész szerint a megfelelő színek kiválasztásakor nem elég azt nézni, hogyan mutat egy árnyalat a színmintán vagy egy inspirációs fotón. Az is meghatározó, hogy mekkora a helyiség, milyen tájolású, és mennyi természetes fény jut be.

Egy déli fekvésű, világos nappaliban például egészen másként érvényesülhet ugyanaz a falszín, mint egy keletre néző szobában. Cunietti különösen fontos tanácsot adott azoknak, akik sötét árnyalatokkal szeretnének dolgozni: nagyobb helyiségekben érdemes a vártnál mélyebb tónust választani.

„Ha sötétkéket szeretnél, akkor szinte kékesfeketét kell választanod, mert a fény világosabbnak fogja mutatni” – magyarázta.