Nicole Kidman belsőépítésze szerint sürgősen felejtsük el ezt a trendet: „Ostoba megoldás"

Nicole Kidman, Robbie Williams és Calvin Harris otthonának kialakításában is közreműködött Eleanora Cunietti, aki Audrey Carden oldalán már három évtizede dolgozik a luxuslakberendezés világában. A belőépítész most elmesélte, milyen is a sztárokkal dolgozni, emellett azt is elárulta, melyek azok a lakberendezési trendek, amelyeket semmiképpen sem alkalmazna ügyfelei otthonában. Tanácsait pedig akkor is érdemes megfogadni, ha nem áll rendelkezésünkre hollywoodi költségvetés.
Nicole Kidman belsőépítésze szerint a jó lakberendezés nem a trendek követéséről szól
Eleanora Cunietti és Audrey Carden az elmúlt 30 évben a világ számos pontján alakítottak ki luxusotthonokat. Ügyfeleik között olyan hírességek szerepelnek, mint Nicole Kidman, Robbie Williams, Annie Lennox és Calvin Harris. A sztárokkal való közös munka azonban nem feltétlenül különbözik annyira a hétköznapi megbízásoktól, mint gondolnánk.
„A kreatív emberekkel igazán érdekes együtt dolgozni” – mesélte Cunietti, aki a mostanában különösen kisimult Nicole Kidmannel már tíz éve dolgozik együtt, és rendkívül elismerően beszélt a színésznőről.
„Nicole igazi természeti erő, csodálom őt. Hihetetlenül keményen dolgozó nő” – fogalmazott.
Robbie Williamsről pedig elárulta, hogy több otthonán is dolgoztak, és az énekes pontosan olyan szórakoztató személyiség, mint amilyennek a közönség elképzeli.
A lakberendezés egyik legfontosabb szabálya: figyeld meg a fényeket!
A belsőépítész szerint a megfelelő színek kiválasztásakor nem elég azt nézni, hogyan mutat egy árnyalat a színmintán vagy egy inspirációs fotón. Az is meghatározó, hogy mekkora a helyiség, milyen tájolású, és mennyi természetes fény jut be.
Egy déli fekvésű, világos nappaliban például egészen másként érvényesülhet ugyanaz a falszín, mint egy keletre néző szobában. Cunietti különösen fontos tanácsot adott azoknak, akik sötét árnyalatokkal szeretnének dolgozni: nagyobb helyiségekben érdemes a vártnál mélyebb tónust választani.
„Ha sötétkéket szeretnél, akkor szinte kékesfeketét kell választanod, mert a fény világosabbnak fogja mutatni” – magyarázta.
A szakember a színek használatától sem riad vissza, sőt, ügyfeleit is rendszeresen arra biztatja, hogy merjenek eltávolodni a teljesen semleges enteriőröktől.
Elmondása szerint a munkáikban szinte soha nem alkalmaznak fehér-fehér összeállításokat, legfeljebb a fürdőszobákban.
Két lakberendezési trend, amitől a sztárok belsőépítésze a falra mászik
Bár a természetes árnyalatok népszerűsége töretlen, Eleanora Cunietti egyre kevésbé lelkesedik a barna szín térhódításáért. A belsőépítész szerint a Pinterest és az Instagram algoritmusai jelentősen befolyásolják az emberek ízlését, ezért sokan ugyanazokat a divatos megoldásokat szeretnék viszontlátni a saját otthonukban.
„Mostanában határozottan azt látom, hogy a barna lett a trend, ami kezd kissé lehangolóvá válni” – jegyezte meg.
Van azonban egy másik, romantikus, vidéki hangulatot idéző lakberendezési megoldás is, amelyet még ennél is kevésbé kedvel: a mosogató vagy mosdókagyló alá szerelt textilfüggöny.
„A mosogató alatti függöny annyira negédes és ostoba megoldás. Ki szeretne egy koszos, régi szövetdarabot a mosogatója alá?” – tette fel a kérdést.
A szakember tehát egyértelműen óva int attól, hogy kizárólag azért válasszunk egy lakberendezési megoldást, mert éppen népszerű a közösségi médiában.
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