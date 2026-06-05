Szívszorító: elhunyt a Gyöngyösi Állatkert legrégebbi lakója, Zimba, az oroszlán

Tragikus hírről számolt be a Gyöngyösi Állatkert a hivatalos Facebook-oldalán. A park dolgozói arról írtak, hogy 18 évvel a beköltözése után távozott az élők sorából Zimba, az oroszlán. Az állatkert ezzel elvesztette a legrégebbi lakóját, egy szimbólumot, aki több volt, mint egy egyszerű nagymacska.

Gyászba borult a Gyöngyösi Állatkert: meghalt Zimba, az oroszlán

Forrás: Gyöngyösi Állatkert

A Gyöngyösi Állatkert dolgozóit lesújtotta a veszteség

A bejegyzésből megtudhattuk, hogy Zimba pünkösdöt követően váratlanul összeesett a kifutóján. A gondozója azonnal érzékelte, hogy baj van, ezért értesítette az állatkert egzotikus szakállatorvosát, a parkot pedig azonnal bezárták. Az oroszlán nem tudott lábra állni, ezért vizsgálatoknak és kezeléseknek vetették alá. Zimba a nagymacskákra jellemzően törvényszerűen titkolta a problémáit, nem mutatta gyengének magát, hanem végig megőrizte a méltóságát. A vizsgálatok során sajnálatos módon beigazolódott a gondozók legnagyobb félelme: kora, viselt időskori problémái miatt már nem fog tudni felépülni, ráadásul mérhetetlen fájdalmak gyötörték a fájdalomcsillapítók használata ellenére is. Így végül az ápolók és az állatkert személyzete meghozta a legfelelősségteljesebb és legszomorúbb döntést: Zimbát elaltatták.

„Lelkünkből, elveszett egy darab. Csak álltunk felette szótlan, mardosó könnyeinkkel küzdve. Egy méltóság teljes csendes barátot és családtagot veszítettünk el, aki szótlan pásztázta lépteink minden nap, érdeklődőn, tekintete minden bölcsességével. Megmagyarázhatatlan nyugalmat és biztonságot árasztva jelenlétével. Az elmúlt 18 év alatt milliós nagyságrendekben segített edukálni a hozzánk betérő vendégeket, igaz társ volt ismeretterjesztő munkánk során. Mindent köszönünk neked Zimba! Minden együtt töltött pillanatot szeretettel megőrzünk" – búcsúzott el barátjától az állatkert teljes személyzete.

A teljes bejegyzést itt tudjátok elolvasni:

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