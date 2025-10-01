Ünnepélyes kosztümös jelenetek és véres árulások: megérkezett a Netflixre A Guinness család

1868, Dublin. Egy hatalmas örökségről kell dönteni, és a Guinness név körül mindent beborít a szenvedély, a botrány és a titkos szerelmek füstje. Vajon ki lesz a soron következő, aki kiáll a palack mögül? Megérkezett A Guinness család a Netflixre.
A Netflix új nagyágyúja, A Guinness család (House of Guinness), azzal indul, hogy Dublinban, 1868-ban egy hatalmas csapás éri a hírhedt famíliát.
Sir Benjamin Guinness, a legendás sörmogul meghal, az öröksége pedig nem pusztán üvegpalackokban és malátafőző berendezésekben mérhető.
A négy gyerek − Arthur, Edward, Anne és Benjamin − az örökség után kutatva nem csupán üzleti döntésekkel találják szemben magukat, hanem lelkük mélyén lévő kis démonjaikkal is fel kell venniük a harcot.
A sorozat persze nem csak a főszereplő testvérek monológja.
A Guinness birodalom körül több tucatnyi mellékszereplő dolgozik, manipulál, szeret vagy árul el. A történet ott kezd befeszülni, ahol a végrendeletben két testvér kap mindent, kettő pedig szinte semmit — és mindegyik érintett dühös, sebezhető, és persze harcra kész.
Steven Knight, akit a Peaky Blinders rajongói már ismerhetnek, finoman szövi össze az üzleti intrikát a sors drámaiságával — és nem fél a romantikus elhajlásoktól sem. Az írek politikai légkörét is beleszövik a sztoriba. A Fenián mozgalom lázadása, a nemzeti érzelmek súlya és a vallási, társadalmi törésvonalak mind-mind jelen vannak a történet hátterében.
A finálé felé haladva a hatalom íze keserűvé válik. Az egyik szereplő politikai beszédet mond, a tömeg pedig dühödt fegyvert ránt. Ki tudja, lehet a legnagyobb ágyú nem a palackban rejlik.
A szereplőgárda már önmagában is elég ahhoz, hogy elcsöppenj. Nemcsak tehetségesek, de néhányan kifejezetten fotogének is.
Emily Fairn játssza Anne Plunketet, a nővért, akit gyakran kirekesztenek az örökségből, de a belső ereje nem kevésbé látványos.
A „legdögösebb férfi” versenyében persze James Norton erősen esélyes a fődíjra.
A tekintete, az elnyújtott gesztusai és az a bizonyos fülbevaló − mind olyan apróságok, amik végül megrajzolják a karakterét. De nem hagyhatjuk ki Anthony Boyle vagy Louis Partridge elegáns, drámai megjelenését sem — ahogy Fionn O’Shea is képes olyan sebezhetőségre lírai pillanatokban, amiket szívesen néz az ember.
Ha szereted, amikor ünnepélyes kosztümös jelenetek és véres árulások egyszerre tombolnak, amikor az örökség nem csak pénzt, de szívfájdalmat is tartalmaz, akkor ez a sorozat neked való.
Az első évad nyolc epizódból áll, és már a fináléban olyan feszültség generálódik, hogy az ember csak tátott szájjal várja a következőt — melyet ugyan a Netflix még hivatalosan nem erősített meg, de Steven Knight már beszél arról, hogy a Guinness-ék sztorija tovább bővíthető akár a 20. századig is.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.