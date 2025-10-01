Ünnepélyes kosztümös jelenetek és véres árulások: megérkezett a Netflixre A Guinness család

1868, Dublin. Egy hatalmas örökségről kell dönteni, és a Guinness név körül mindent beborít a szenvedély, a botrány és a titkos szerelmek füstje. Vajon ki lesz a soron következő, aki kiáll a palack mögül? Megérkezett A Guinness család a Netflixre.

A Guinness család megérkezett a Netflixre

Forrás: IMDb

A napfényes írek árnyékos öröksége − A Guinness Család titkai

A Netflix új nagyágyúja, A Guinness család (House of Guinness), azzal indul, hogy Dublinban, 1868-ban egy hatalmas csapás éri a hírhedt famíliát.

Sir Benjamin Guinness, a legendás sörmogul meghal, az öröksége pedig nem pusztán üvegpalackokban és malátafőző berendezésekben mérhető.

A négy gyerek − Arthur, Edward, Anne és Benjamin − az örökség után kutatva nem csupán üzleti döntésekkel találják szemben magukat, hanem lelkük mélyén lévő kis démonjaikkal is fel kell venniük a harcot.

A sorozat persze nem csak a főszereplő testvérek monológja.

A Guinness birodalom körül több tucatnyi mellékszereplő dolgozik, manipulál, szeret vagy árul el. A történet ott kezd befeszülni, ahol a végrendeletben két testvér kap mindent, kettő pedig szinte semmit — és mindegyik érintett dühös, sebezhető, és persze harcra kész.

Minden, amit tudni kell

Steven Knight, akit a Peaky Blinders rajongói már ismerhetnek, finoman szövi össze az üzleti intrikát a sors drámaiságával — és nem fél a romantikus elhajlásoktól sem. Az írek politikai légkörét is beleszövik a sztoriba. A Fenián mozgalom lázadása, a nemzeti érzelmek súlya és a vallási, társadalmi törésvonalak mind-mind jelen vannak a történet hátterében.

A finálé felé haladva a hatalom íze keserűvé válik. Az egyik szereplő politikai beszédet mond, a tömeg pedig dühödt fegyvert ránt. Ki tudja, lehet a legnagyobb ágyú nem a palackban rejlik.

Ki kivel? – És ki az, aki rettentően dögös?

A szereplőgárda már önmagában is elég ahhoz, hogy elcsöppenj. Nemcsak tehetségesek, de néhányan kifejezetten fotogének is.

James Norton játssza Sean Raffertyt, a gyár biztonsági főnökét ó, „fixer”-ét, aki kezdetben rideg, kemény figura − de hamar feltör belőle az emberi vonal is.

Anthony Boyle alakítja Arthurt, az idősebb fiútestvért, akinek politikai ambíciója hamar veszedelmesen összefonódik a családi vállalkozással.

Louis Partridge formálja meg Edwardot, a fiatalabb fiútestvért, akinek elegáns, merész karaktere és üzleti érzéke sokszor kemény összeütközésbe kerül testvérével.

Fionn O’Shea lett Benjamin, a legfiatalabb fiú, akinek lelkében küzdelmek dúlnak.

Emily Fairn játssza Anne Plunketet, a nővért, akit gyakran kirekesztenek az örökségből, de a belső ereje nem kevésbé látványos.

A „legdögösebb férfi” versenyében persze James Norton erősen esélyes a fődíjra.

A tekintete, az elnyújtott gesztusai és az a bizonyos fülbevaló − mind olyan apróságok, amik végül megrajzolják a karakterét. De nem hagyhatjuk ki Anthony Boyle vagy Louis Partridge elegáns, drámai megjelenését sem — ahogy Fionn O’Shea is képes olyan sebezhetőségre lírai pillanatokban, amiket szívesen néz az ember.