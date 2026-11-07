Kísértet jár a házadban? A szakértő szerint ezekre a jelekre figyelj

Evelyn Hollow, a BBC Uncanny című podcastjének és tévésorozatának ismert szakértője az ITV This Morning című műsorában beszélt arról, milyen jelek utalhatnak arra, hogy kísértet jár a házadban. Szerinte azonban az első és legfontosabb szabály: először minden racionális magyarázatot ki kell zárni.

A szakértő elárulja, milyen jelek utalhatnak arra, hogy kísértet jár a házadban.

Forrás: 123rf

Nem minden furcsaság természetfeletti

Egy szokatlan hang, hideg érzés vagy megmagyarázhatatlannak tűnő zaj önmagában még semmit nem bizonyít. Lehet hibás berendezés, huzat, állat a padláson vagy a falban, de akár az is, hogy az agyunk mást érzékel, amikor fáradtak vagyunk.

Hollow szerint akkor válik igazán érdekessé a helyzet, ha ugyanazok a jelenségek újra és újra megtörténnek, ráadásul hasonló vagy pontosan azonos sorrendben, és már minden más lehetséges okot kizártunk.

Ezekre a jelekre figyelj, ha úgy érzed, kísértet jár az otthonodban

1. Erős jelenlétérzet

Előfordulhat, hogy teljesen egyedül vagy otthon, mégis határozottan úgy érzed, mintha valaki lenne a közeledben. Ennek számos testi vagy lelki oka lehet, ezért ezt sem érdemes rögtön természetfeletti jelként értelmezni.

2. Megmagyarázhatatlan zajok

Kopogás a falból, léptek az emeleten, hangok egy üres szobából – ezeknek is először keresd a hétköznapi okát. Lehet, hogy egy rágcsáló vagy egy hibás fűtési rendszer okozza a zajt. Ha azonban alapos ellenőrzés után sincs magyarázat, és a jelenség egyre erősebbé válik, már nehezebb félresöpörni.

3. Maguktól mozduló tárgyak

Az egyik legfurcsább jelenség, amikor egy tárgy látszólag magától elmozdul. Ennél is különösebb, amikor valami eltűnik, majd később olyan helyen bukkan fel, ahol biztosan nem hagytad.

Hollow az úgynevezett apportálást és diszportálást is említi: ez az a feltételezett jelenség, amikor egy tárgy mintha a semmiből jelenne meg, majd ugyanilyen megmagyarázhatatlan módon eltűnne. A fizika alapján egy pohár vagy párna természetesen nem szokott egyszerűen ki-be „villanni” a létezésből – éppen ezért ezek a történetek különösen nehezen magyarázhatók.

A legfontosabb: ne ugorj rögtön a kísértetre

Ha valami furcsát tapasztalsz otthon, nem az a legjobb első lépés, hogy azonnal szellemet kiáltasz. Ellenőrizd a berendezéseket, keresd meg a zaj forrását, és próbáld kizárni az összes hétköznapi lehetőséget.