IQ-teszt: ha 5 másodperc alatt megoldod ezt a matekfeladatot 150 felett van az IQ-d

Az interneten népszerű IQ-tesztek és matematikai fejtörők remek lehetőséget kínálnak arra, hogy próbára tegyük a logikánkat és a problémamegoldó képességünket. Ez a feladat mindössze négy ötösből és három műveleti jelből áll, a megfejtéshez azonban nem elég egyszerűen balról jobbra haladni. A kihívás készítői szerint az öt másodperces időkorláton belül csak a 150 feletti IQ-val rendelkezők tudják kiszámolni az eredményt.

IQ-teszt: ha ezt a feladatot megoldod 5 másodperc alatt, zseni vagy

Forrás: jagranjosh.com

IQ-teszt: mennyi a helyes eredmény?

Nézd meg az alábbi műveletet, és próbáld meg fejben kiszámolni az eredményt, mindössze öt másodperc alatt!

5 + 5 × 5 + 5 = ?

Sikerült? Ha megvan a válasz, görgess lejjebb, és ellenőrizd, jól számoltál-e!

Az IQ-teszt megoldása:

A helyes válasz 35.

A megoldás kulcsa a műveleti sorrend betartása. Először a szorzást kell elvégezni, és csak utána az összeadásokat:

5 + 25 + 5 = 35

Ha sikerült öt másodperc alatt megfejtened, gratulálunk! Ha nem, érdemes más hasonló fejtörőkkel is gyakorolnod: