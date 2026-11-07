Több mint 50 év után kiderülhetett, mi áll a Loch Ness-i szörny legendája mögött

A Loch Ness-i szörny története generációk óta izgatja az emberek fantáziáját. A tó felszínén felbukkanó, hosszú nyakú, hatalmas testű lényről számtalan beszámoló született, fényképek és homályos felvételek is táplálták a legendát. Adrian Shine azonban most megjelent könyvében arra jutott, hogy a rejtélyes észlelések mögött egészen hétköznapi magyarázatok húzódnak meg.

A Loch Ness-i szörny: vajon tényleg így néz ki?

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Ötven évig kereste Nessie-t, végül megváltozott a véleménye

Adrian Shine 1973-ban költözött a skót felföldre, hogy utánajárjon a tóban élő állítólagos szörny történetének. Később megalapította a Loch Ness Project nevű kutatócsoportot, és több nagyszabású vizsgálatban is részt vett. Az egyik legismertebb akció, az 1987-es Operation Deepscan során 24, szonárral felszerelt hajó pásztázta végig a tó vizét. Egy későbbi kutatásban üledékmintákat is gyűjtöttek a mélyből.

A több évtizedes munka során azonban egyre szkeptikusabbá vált. Arra jutott, hogy a beszámolókban szereplő hatalmas állatot valójában nem látta senki – legalábbis nem úgy, ahogyan azt a legenda leírja. Új könyvében, az A Naturalist’s View of the Loch Ness Enigma című kötetben összegzi kutatásainak eredményeit.

Hajóhullámokból születhetett a Loch Ness-i szörny alakja

Az egyik legérdekesebb magyarázat a hajók által keltett hullámokhoz kapcsolódik. A Loch Ness a Kaledóniai-csatornához kapcsolódik, így nagyobb hajók is közlekednek a környéken. A hullámok és a hajócsavarok által keltett vízmozgások különös, egymás után sorakozó dudorokat hozhatnak létre. Ezek a partról nézve könnyen egy vízben úszó, többpúpú lény körvonalának tűnhetnek.

Más észlelések mögött állatok rejtőzhetnek. A vízen úszó madarak, a vidrák, a fókák vagy akár a tóba tévedő szarvasok is kelthetnek szokatlan látványt. A víz felszínén úszó fatörzsek és uszadékok szintén megtévesztőek lehetnek, különösen akkor, ha a szél és az áramlatok miatt a megszokottól eltérő irányba mozognak.

A kutató szerint a nyugodt vízfelszín különösen csalóka: ilyenkor hiányozhatnak azok a vizuális támpontok, amelyek segítenének felmérni egy tárgy valódi méretét és távolságát. Így egy kisebb állat vagy hullám is sokkal nagyobbnak látszhat.