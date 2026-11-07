Michael Jackson egykori stylistja elárulta, mit viselt a sztár a koporsóban, és mit nem temethettek vele

Michael Bush 25 éven át dolgozott Michael Jackson mellett, és számos ikonikus fellépőruhájának megalkotásában vett részt. A stylist a most megjelent visszaemlékezésében arról is mesélt, hogy a 2009-ben elhunyt énekes családja La Toya Jacksonon keresztül őt kérte fel arra, hogy készítse el testvére temetési öltözékét. A feladat rendkívül nehéz volt számára, hiszen nem egyszerű ruhát kellett összeállítania: úgy akart búcsút venni a sztártól, hogy az utolsó megjelenése is hű maradjon ahhoz az emberhez, akit ismert.
Egy apró tündér is helyet kapott az öltözéken
Bush és alkotótársa, Dennis Tompkins egy katonai stílusú zakót készített, amelyet gyöngyökkel, strasszokkal és más díszítésekkel tettek különlegessé. A ruhára egy apró Csingiling-motívum is került: a stylist szerint a Pán Péterből ismert tündér különösen közel állt Jacksonhoz. Fekete, bőrből készült nadrágot, karszalagot és pilótaszemüveget is választottak hozzá.
A legfontosabb részlet azonban talán a cipő volt. Jackson ragaszkodott a Florsheim márka egyszerű, fekete lábbelijéhez, amelyhez még gyerekkorában kötődött, amikor ezekben tanult táncolni. Bush elmondása szerint az énekes annyira szerette a bejáratott cipőit, hogy még azt sem engedte, hogy kifényesítsék őket.
La Toya is ragaszkodott hozzá, hogy testvére ezekben induljon utolsó útjára: úgy fogalmazott, Michaelnek táncolva kell elhagynia ezt a világot.
Ezért nem akarta Michael Jackson, hogy a koporsóban rajta legyen a híres fehér kesztyű
A rajongók számára talán meglepő, hogy Jackson ikonikus, fehér, flitteres kesztyűje nem került a temetési öltözékbe. Bush szerint az énekes korábban kifejezetten kérte, hogy ne ebben temessék el, mert számára a kesztyű elválaszthatatlanul összeforrt a Billie Jean című dallal és a színpadi szerepével.
A stylist ezért egy másik kesztyűt választott. Így a búcsúztatásra összeállított öltözék egyszerre idézte meg a világsztár látványos színpadi megjelenését és a személyes ízlését. Bush számára pedig ez volt az utolsó alkalom, hogy felöltöztesse azt az embert, akivel negyedszázadon át dolgozott – írja a Mirror.
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