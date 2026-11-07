Michael Jackson egykori stylistja elárulta, mit viselt a sztár a koporsóban, és mit nem temethettek vele

Michael Bush 25 éven át dolgozott Michael Jackson mellett, és számos ikonikus fellépőruhájának megalkotásában vett részt. A stylist a most megjelent visszaemlékezésében arról is mesélt, hogy a 2009-ben elhunyt énekes családja La Toya Jacksonon keresztül őt kérte fel arra, hogy készítse el testvére temetési öltözékét. A feladat rendkívül nehéz volt számára, hiszen nem egyszerű ruhát kellett összeállítania: úgy akart búcsút venni a sztártól, hogy az utolsó megjelenése is hű maradjon ahhoz az emberhez, akit ismert.

Michael Jacksonnak voltak kedvenc színpadi öltözékei, de a temetésén egy darab nm lehettt vele.

Forrás: Getty Images North America

Egy apró tündér is helyet kapott az öltözéken

Bush és alkotótársa, Dennis Tompkins egy katonai stílusú zakót készített, amelyet gyöngyökkel, strasszokkal és más díszítésekkel tettek különlegessé. A ruhára egy apró Csingiling-motívum is került: a stylist szerint a Pán Péterből ismert tündér különösen közel állt Jacksonhoz. Fekete, bőrből készült nadrágot, karszalagot és pilótaszemüveget is választottak hozzá.

A legfontosabb részlet azonban talán a cipő volt. Jackson ragaszkodott a Florsheim márka egyszerű, fekete lábbelijéhez, amelyhez még gyerekkorában kötődött, amikor ezekben tanult táncolni. Bush elmondása szerint az énekes annyira szerette a bejáratott cipőit, hogy még azt sem engedte, hogy kifényesítsék őket.

La Toya is ragaszkodott hozzá, hogy testvére ezekben induljon utolsó útjára: úgy fogalmazott, Michaelnek táncolva kell elhagynia ezt a világot.

Ezért nem akarta Michael Jackson, hogy a koporsóban rajta legyen a híres fehér kesztyű

A rajongók számára talán meglepő, hogy Jackson ikonikus, fehér, flitteres kesztyűje nem került a temetési öltözékbe. Bush szerint az énekes korábban kifejezetten kérte, hogy ne ebben temessék el, mert számára a kesztyű elválaszthatatlanul összeforrt a Billie Jean című dallal és a színpadi szerepével.

A stylist ezért egy másik kesztyűt választott. Így a búcsúztatásra összeállított öltözék egyszerre idézte meg a világsztár látványos színpadi megjelenését és a személyes ízlését. Bush számára pedig ez volt az utolsó alkalom, hogy felöltöztesse azt az embert, akivel negyedszázadon át dolgozott – írja a Mirror.