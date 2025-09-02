Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Nagy Kata
2025.09.02.
3 fantasztikus nemzetközi nagykövet teszi különlegessé a BOSS vadonatúj férfiillatát, akik mindannyian kiemelkedő egyéniségek, példaképek és inspiráló társak.

Az ikonikus BOSS Bottled kollekció mérföldkőhöz érkezett: az új Beyond Eau de Parfum egyszerre időtlen és meglepően friss.

A BOSS új férfi parfümének arcai
A BOSS új férfi illata fontos üzenetet hordoz magában. 
Az idei év legnagyobb durranása a BOSS új férfiillata

Igen kevés márka képes újra és újra megújulni – ha pedig parfümökről beszélünk, különösen! A BOSS Bottled kollekciója azonban már az 1998-as indulásakor alapjaiban formálta át az iparágat, most pedig ismét egy új fejezetet nyit a történelmében: az új BOSS Bottled Beyond Eau de Parfum az eddigi legkülönlegesebb illatuk

BOSS Bottled Beyond
BOSS Bottled Beyond 
A prémium, gyömbéres-bőrös parfüm egyszerre modern és időtlen: a gyömbér pezsdítő, fűszeres ereje innovatív, extrakciós eljárással nyeri el hosszan tartó intenzitását, míg a bőr vad, szenvedélyes jegyei a niche parfümök hangulatát idézik.

Ez a két, látszólag ellentétes karakter pedig olyan harmonikus, finom kettőst alkot, ami egy egészen páratlan, kifinomult élményt nyújt. 

Egy illat, ami többről szól

A BOSS Bottled Beyond több, mint egy egyszerű férfi parfüm: szellemiség és elv, ami az egymás elismeréséről, inspirálásáról és a közös sikerről szól. A modern BOSS férfi nem egy magányos hős: szeret csapatban dolgozni, kapcsolatot teremt, hatást gyakorol és másik sikereiből is erőt merít. 

Bradley Cooper a BOSS új illatának egyik arca. 
Ezt a filozófiát pedig nem kisebb nevek képviselik, mint Bradley Cooper, Maluma és Vinicius Junior: a film, a zene és a sport világa egy nagy szövetségként olvad össze és erősíti egymást. 

Hiszen a BOSS üzenete nem más, mint hogy a való erő az összefogásban rejlik. A férfiasság egy új, inspiráló dimenzióját tárja fel egy olyan illat segítségével, ami nem csak a bőrön, hanem a gondolatokban is nyomot hagy.  

