Az ikonikus BOSS Bottled kollekció mérföldkőhöz érkezett: az új Beyond Eau de Parfum egyszerre időtlen és meglepően friss.
Igen kevés márka képes újra és újra megújulni – ha pedig parfümökről beszélünk, különösen! A BOSS Bottled kollekciója azonban már az 1998-as indulásakor alapjaiban formálta át az iparágat, most pedig ismét egy új fejezetet nyit a történelmében: az új BOSS Bottled Beyond Eau de Parfum az eddigi legkülönlegesebb illatuk.
A prémium, gyömbéres-bőrös parfüm egyszerre modern és időtlen: a gyömbér pezsdítő, fűszeres ereje innovatív, extrakciós eljárással nyeri el hosszan tartó intenzitását, míg a bőr vad, szenvedélyes jegyei a niche parfümök hangulatát idézik.
Ez a két, látszólag ellentétes karakter pedig olyan harmonikus, finom kettőst alkot, ami egy egészen páratlan, kifinomult élményt nyújt.
A BOSS Bottled Beyond több, mint egy egyszerű férfi parfüm: szellemiség és elv, ami az egymás elismeréséről, inspirálásáról és a közös sikerről szól. A modern BOSS férfi nem egy magányos hős: szeret csapatban dolgozni, kapcsolatot teremt, hatást gyakorol és másik sikereiből is erőt merít.
Ezt a filozófiát pedig nem kisebb nevek képviselik, mint Bradley Cooper, Maluma és Vinicius Junior: a film, a zene és a sport világa egy nagy szövetségként olvad össze és erősíti egymást.
Hiszen a BOSS üzenete nem más, mint hogy a való erő az összefogásban rejlik. A férfiasság egy új, inspiráló dimenzióját tárja fel egy olyan illat segítségével, ami nem csak a bőrön, hanem a gondolatokban is nyomot hagy.
