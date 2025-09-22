Hajvasalódban a hiba? Egy kutatás szerint hajápolási rutinunk szennyezőbb, mint a városi szmog

A légszennyezés elől még fürdőszobánk higiénikus környezetében sincs menekvés. Egy kutatás szerint a hajvasalók és egyéb hő alapú hajformázók annyi káros anyagot szabadítanak fel, ami mellett az autók által kipöfögött szmog már nem is tűnik olyan rémesnek. Valóban veszélyben van az egészségünk hajápolási rutinunk során?

Egy kutatás szerint hajvasalóval, göndörítővel szennyezzük az otthoni levegőt.

Forrás: E+

Kutatás, mely mindent megváltoztat: mérgező hajápolási rutin?

Az amerikai Purdue Egyetem munkatársai végezték azt a kutatást, melyben a hajvasalók, göndörítők által kibocsátott hő, illetve kozmetikai termékek, hajápolási szerek közti kémiai reakciót vizsgálták. A résztvevőket arra kérték, hogy vigyék magukkal mindennapi hajápolási rutinjuknál használt eszközeiket, kozmetikumaikat, majd négy tincsüket kellett elkezdeniük formázni, mintha csak munkába indulnának.

A vizsgálatok egy speciálisan levegő szennyezés monitorozására kialakított helyiségben történtek, az eredmények pedig felettébb lehangolók lettek.

Kiderült ugyanis, hogyha legalább 150 °C-ra melegítik a hajápolási szereket, azok veszélyes kémiai reakcióba lépnek, új anyagok keletkeznek, emellett jelentős mennyiségű nanopor kerül a levegőbe a hajvasalók, göndörítők hatására.

Eredetileg a kipufogókból érkező szennyezés mérésére szolgáló aeroszolos műszereket vizsgálták, még sokkolóbb felfedezést tettek: köbcentinként 10 000 és 100 000 nanorészecske szabadult fel. Ez azt jelenti, hogy negyed óra hajvasalás után nagyjából annyi káros anyag szabadul fel a levegőben, mint amennyit egy autósztráda mellett lélegeznénk be, már ha épp arra szottyanna kedvünk sétálgatni.

Égető kérdések a hajvasalók, göndörítők veszélyeiről

A hajápolás során felszabaduló nanopor lerakódik és felhalmozódik az ember tüdejében, mely légzési nehézségeket, stresszt, tüdőgyulladást, közvetve kognitív hanyatlást is okozhat. A simító, fésülködést könnyítő D-sziloxán nevű vegyület korábbi állatkísérletek során máj és idegrendszeri károsodást okozott.

Különösen az illóolajok és parabének veszélyesek az egészségre, melyeknek hatását csak fokozza a hajvasalók, egyéb hő alapú formázók által kibocsátott hő.

Ezek a káros anyagok hosszú távon halmozódnak fel a szervezetben, azonban szerencsére mi is tehetünk a fürdőszobai levegő szennyezés ellen. Kézenfekvő megoldás alacsonyabb fokra állítani a hajvasalót, emellett érdemes megválogatni hajápolási termékeinket és odafigyelni a megfelelő szellőzésre.