Már lassan 19 év telt el azóta, hogy Madeleine McCann nyomtalanul eltűnt egy portugál apartmanból. A hároméves kislány eltűnését a mai napig megoldatlan ügyként kezelik, azonban a szülei sosem adták fel a reményt, hogy egyszer még újra magukhoz ölelhetik a gyermeküket. Kate McCann és Gerry McCann most újév alkalmából megható üzenetet küldtek a világnak, amelyben leszögezték: idén is folytatják a lányuk utáni keresést!

Madeleine McCann szülei szerint 2026-ban végre áttörést érhetnek el a lányuk eltűnésének ügyében

Forrás: Profimedia

Jövőre egy kicsivel még közelebb kerülhetünk a Madeleine McCann-ügy megoldásához

A brit Madeleine McCann 2007. május harmadikán tűnt el a portugáliai Praia da Luz üdülőhelyről.

A rendőrség az elejétől kezdve emberrablásként vizsgálta az ügyet.

Később többen is azt állították, hogy látták a gyermeket az ország különböző pontjain, de a rendőrség szerint sosem találtak olyan bizonyítékot, amin eltudtak volna indulni.

Éveken keresztül eredménytelenül zajlott a keresés, míg végül a McCann család magánnyomozókat bérelt fel, a brit Metropolitan Police pedig külön alakulatot hozott létre a gyermek felkutatására. Egyik csapat sem talált értékelhető nyomot.

Végül 2020-ban a német hatóságok bejelentették, hogy egy honfitársukat, Christian Bruecknert tartják az emberrablás és a gyilkosság fő gyanúsítottjának, azonban ezidáig sosem emeltek vádat ellene a McCann-ügyben.

2025. szeptemberében szabadon engedték a korábban 8 évig raboskodó szexuális ragadozót, aki jelenleg szabad emberként él Németország területén, azonban a hatóságok mindent megtesznek, hogy bizonyítékot találjanak a bűnösségére.

Szintén 2025-ben a bíróság zaklatás miatt elítélt egy 24 éves lengyel lányt, Julia Wandeltet, aki másfél éven keresztül üzenetekkel és hívásokkal zaklatta Katet és Gerryt. Julia tévesen azt feltételezte magáról, hogy azonos az eltűnt gyermekkel és minden határon túlment azért, hogy bizonyítsa az igazát.

A Mirror számolt be arról, hogy Kate és Gerry most a Find Madeleine alapítvány hivatalos Facebook-oldalán üzentek a követőiknek az újév alkalmából:

„Ahogy 2025 a végéhez közeledik, szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy megköszönjük a támogatásotokat. Örül a szívünk, hogy ilyen sokan hisznek Madeleine megtalálásában rajtunk kívül is. A szervezetünk rengeteg másik eltűnéses ügyben is támogatást nyújt az embereknek és reméljük, hogy a jövőben is számtalan családnak segíthetünk. Békés és pozitív új évet kívánunk nektek és hiszünk benne, hogy 2026-ban megérkezik a várva-várt áttörés és végre új információkat kaphatunk a lányunk ügyében!"