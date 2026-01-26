Diana nyíltan dacolt, Katalin csendben, de mindketten szabályt szegtek: így lázadtak körmeik színével

A brit királyi család női tagjai is nőből vannak, így nem csupán a királyi eleganciájuknak tesznek eleget azzal, hogy ápolt körmökkel jelennek meg a nyilvánosság előtt. Sőt, van, hogy a női énjük eluralkodik felettük, és bizony pár szabályt meg is szegnek a trendi körömszíneikkel.

Te tudod, hogy milyen a brit királyi család női tagjainak manikűrje?

Forrás: Getty Images

A brit királyi család stílusa – Milyen a királyi manikűr?

A sztár- és influeszervilágban ma már a „minél hosszabb és minél csicsásabb” elv alapján készülnek a körmök, az extremitás uralja a trendeket.

A brit királyi család viszont egészen más irányt vesz, ha a manikűr stílusáról van szó. Egy hercegnői és hercegnéi megjelenés ugyanis nemcsak a ruhákból és ékszerből áll, hanem a kéz apró részleteiből is – vagyis a körmökből is, melyek mindig kifinomultságot és visszafogott eleganciát sugároznak. Vagy mégsem olyan általános érvényű ez a szabály?

1. Diana hercegné

A mára már ikonná vált Diana hercegné legtöbbször a családi státusza és kötelezettségei elé helyezte az anyai szerepét. Viszont ezzel párhuzamosan voltak olyan pillanatok is, amikor nem anyaként, és nem is hercegnéként, hanem lázongó nőként jelent meg, aki a külsejével állt bosszút az őt ért számtalan kellemetlen atrocitás miatt. Diana emiatt sokszor cseresznyepiros manikűrt viselt.

Diana hercegné ikonikussá vált vörös körmeivel.

Forrás: Getty Images

Ugyanakkor Vilmos herceg és Harry herceg édesanyjának keze nem csak ebben a vérlázítóan piros színben pompázott. Volt, hogy engedett a szabályoknak, és csak egy elegáns francia manikűrrel jelent meg a nyilvánosság előtt.

Diana szolidabb manikűrrel is sokszor megjelent.

Forrás: Getty Images

2. Katalin hercegné

A Buckingham-palota legnagyobb ikonja jelenleg Katalin hercegné, aki stílusába beemelte még a Z generációs trendeket is, nevezetesen a minitáskákat. A stílusos hercegné viszont körmeiben kevésbé számít reformernek: leggyakrabban csupán szépen ápolt, de természetes körmeivel jelenik meg, melyen nincsen semmilyen körömlakk.

Katalin hercegné általában nem visel körömlakkot.

Forrás: Getty Images

Viszont a kivétel erősíti a szabályt, úgyhogy láthattuk már őt is vörös körömlakkal, melyet itt egy királykék színű kabátruhaszettel kombinált. Az biztos, hogy Diana büszke lett volna rá!

Viszont ő is megjelent már élénkebb színekben.

Forrás: Getty Images

3. Sarolta hercegnő

A gyönyörű Sarolta hercegnő mindig meg tud lepni minket! Egyszer különleges képességei miatt kerül reflektorfénybe (például a csodálatos zongorajátékai miatt), másszor pedig ikonikus megjelenései miatt. A fiatal hercegnő bár általában az elegáns megjelenést pártolja, azért itt nem tudott lemondai a nyárias és igencsak csajos, élénkrózsaszín körmökről. Most, hogy elmúlt már 10 éves, végre kifestheti körmeit, és bár a királyi protokoll szerint a brit királyi család tagjai csak természetes és diszkrét színeket viselhetnének, ennek úgy látszik, Sarolta is ellentmondott.