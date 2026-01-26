Diana nyíltan dacolt, Katalin csendben, de mindketten szabályt szegtek: így lázadtak körmeik színével

A brit királyi család női tagjai is nőből vannak, így nem csupán a királyi eleganciájuknak tesznek eleget azzal, hogy ápolt körmökkel jelennek meg a nyilvánosság előtt. Sőt, van, hogy a női énjük eluralkodik felettük, és bizony pár szabályt meg is szegnek a trendi körömszíneikkel.
A brit királyi család stílusa – Milyen a királyi manikűr?
A sztár- és influeszervilágban ma már a „minél hosszabb és minél csicsásabb” elv alapján készülnek a körmök, az extremitás uralja a trendeket.
A brit királyi család viszont egészen más irányt vesz, ha a manikűr stílusáról van szó. Egy hercegnői és hercegnéi megjelenés ugyanis nemcsak a ruhákból és ékszerből áll, hanem a kéz apró részleteiből is – vagyis a körmökből is, melyek mindig kifinomultságot és visszafogott eleganciát sugároznak. Vagy mégsem olyan általános érvényű ez a szabály?
1. Diana hercegné
A mára már ikonná vált Diana hercegné legtöbbször a családi státusza és kötelezettségei elé helyezte az anyai szerepét. Viszont ezzel párhuzamosan voltak olyan pillanatok is, amikor nem anyaként, és nem is hercegnéként, hanem lázongó nőként jelent meg, aki a külsejével állt bosszút az őt ért számtalan kellemetlen atrocitás miatt. Diana emiatt sokszor cseresznyepiros manikűrt viselt.
Ugyanakkor Vilmos herceg és Harry herceg édesanyjának keze nem csak ebben a vérlázítóan piros színben pompázott. Volt, hogy engedett a szabályoknak, és csak egy elegáns francia manikűrrel jelent meg a nyilvánosság előtt.
2. Katalin hercegné
A Buckingham-palota legnagyobb ikonja jelenleg Katalin hercegné, aki stílusába beemelte még a Z generációs trendeket is, nevezetesen a minitáskákat. A stílusos hercegné viszont körmeiben kevésbé számít reformernek: leggyakrabban csupán szépen ápolt, de természetes körmeivel jelenik meg, melyen nincsen semmilyen körömlakk.
Viszont a kivétel erősíti a szabályt, úgyhogy láthattuk már őt is vörös körömlakkal, melyet itt egy királykék színű kabátruhaszettel kombinált. Az biztos, hogy Diana büszke lett volna rá!
3. Sarolta hercegnő
A gyönyörű Sarolta hercegnő mindig meg tud lepni minket! Egyszer különleges képességei miatt kerül reflektorfénybe (például a csodálatos zongorajátékai miatt), másszor pedig ikonikus megjelenései miatt. A fiatal hercegnő bár általában az elegáns megjelenést pártolja, azért itt nem tudott lemondai a nyárias és igencsak csajos, élénkrózsaszín körmökről. Most, hogy elmúlt már 10 éves, végre kifestheti körmeit, és bár a királyi protokoll szerint a brit királyi család tagjai csak természetes és diszkrét színeket viselhetnének, ennek úgy látszik, Sarolta is ellentmondott.
4. Meghan Markle
Meghan körül mindig van valamilyen pozitív vagy negatív hír, amióta csak bekerült a királyi családba. Legutóbb egy aranyos felvételtől volt hangos az internet, melyet Meghan és Harry kislánya, Lilibet készített. Az exhercegnő körmeit tekintve viszont igen hasonlít Diana hercegnére: volt, hogy élénkebb és merészebb körmökkel jelent meg, de volt, hogy maradt a természetesebb színeknél. Ez utóbbit választotta az esküvőjükön is, a tejszínű manikűr pedig gyönyörűen kiegészítette egyszerű menyasszonyi ruháját.
Királyi manikűr a brit királyi családban
A királyi manikűr a letisztultságról szól: az elegáns, rövid forma és a dikszrét színek mind azt sugallják, hogy a stílus és az etikett kéz a kézben járnak. Viszont vannak olyan ikonikus pillanatok is, melyek épp formabontó jellegük miatt írják be magukat a történelemkönyvekbe. És valljuk be, élünk-halunk ezekért a rebellis pillanatokért!
Ha még többet akarsz olvasni a brit királyi családról, akkor ezeket se hagyd ki!