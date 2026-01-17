Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 17., szombat

Katalin hercegné megint lemosta Meghan Markle-t: a hisztis színésznő tanulhatna tőle

profizmus Meghan Markle Katalin hercegné
Horváth Angéla
2026.01.17.
Katalin hercegné újra bebizonyította, miért ő a britek kedvence. Míg Meghan Markle állítólag elbarikádozná magát a következő angliai látogatása alatt, addig a walesi hercegné egyedül, sofőr nélkül, egy piros nadrágkosztümben és tízcentis tűsarkúban érkezett meg a windsori kastélyba – ráadásul esőben.

A brit királyi család tagjainál megszokott pompáról és udvari kíséretről ezúttal lemondott Katalin hercegné. Vilmos herceg felesége teljesen hétköznapi módon érkezett meg egy eseményre, ahol az angol női rögbiválogatottat köszöntötte, miután megnyerték a világbajnokságot. A hercegné 2022 óta a brit rögbiszövetség védnöke – ezt a tisztséget korábban Harry herceg töltötte be, ám miután kilépett a családból, megfosztották ettől a címétől.

Katalin hercegné az angol női rögbi válogatott tagjaival találkozott a windsori kastélyban 2026. január 15-én.
Katalin hercegné az angol női rögbi válogatott tagjaival találkozott a windsori kastélyban 2026. január 15-én.
Forrás: Getty Images

A jótékonysági rendezvény napján zuhogott az eső Angliában, így Katalin hercegnét a kastély egyik komornyikja segítette, esernyőt nyújtott neki, ám ő egy mozdulattal átvette, nem várta, hogy más tartsa a feje felé. Emiatt az internet népe is azonnal a szívébe zárta a hercegnét.

 

„Ez elegancia, amit nem lehet pénzért megvenni” – írta egy rajongó az esetről készült videó alá, míg egy másik hozzátette: „Katalin nem igényel konvojt és testőrséget. Meghan tanulhatna tőle.”

Katalin hercegné és Meghan Markle: óriási a kontraszt

Katalin hercegné tette azért is keltett nagy feltűnést, mert a brit bulvársajtó szerint Meghan Markle egészen más feltételeket szabott annak érdekében, hogy 2027-ben megjelenjen férje oldalán az Invictus Games-en, amelyet a tervek szerint Birminghamben rendeznek. Egy bennfentes szerint a volt színésznő 24 órás sofőrt, golyóálló autót, rendőri kíséretet, valamint egy egész szárny lezárását követeli abban a szállodában, ahogy lakosztályt foglalnak. Emellett külön fodrászt, sminkcsapatot, magánszakácsot és egy négyfős PR-stábot is hozna magával, akiknek természetesen külön szobák járnának. És ez még nem minden: az állítólagos kérések között szerepel az is, hogy a szálloda személyzete ne nézzen a szemébe, és mindenki Sussex hercegnéjének szólítsa – kivétel nélkül.

A britek nem rejtették véka alá véleményüket, ők is látják a két nő közötti különbséget, akiknek a kapcsolatáról ebben a cikkünkben írtunk. Meghan Markle vissza akar térni Angliába, de a követeléseinek listája egyre hosszabb, ezzel szemben Kate Middleton csendben, mindenféle felhajtás nélkül teszi a dolgát – és ezt az emberek értékelik.

„Az egyikük természetes és kedves, a másik pedig királynőt játszik egy másik földrészen” – írta valaki találóan egy kommentben.

