Matrica az arcon: a legjobb pattanástapaszokkal nyomkodás nélkül tüntetheted el a gyulladásokat a bőrödről

A pattanás elleni tapaszok vagy angolul pimple patches az elmúlt évek legtrendibb bőrápolási és arcápolási termékei. A kis, színes és szimbólumos matricák tökéletesek pattanásokra, aknéra, de hegekre is. Ismerkedj meg a szépségápolás legújabb szenzációjával: a pattanástapaszokkal. Ezek a kis, hatóanyagokkal teli matricák, amelyek mindenhol felbukkannak, úgy lettek kialakítva, hogy segítsenek távol tartani a bosszantó pattanásokat, anélkül, hogy fájdalmas nyomkodásra lenne szükséged. Mutatjuk a legjobbakat!

Haiely Bieber pattanástapasza csillagformájú

Forrás: Instagram/Hailey Bieber

A pattanástapasz használata pofon egyszerű, de annál hatásosabb.

Mutatjuk a legjobb pattanástapaszokat.

Minden bőrtípusra alkalmas a színes és játékos pimple patches.

Mi az a pimple patches, magyarul pattanástapasz?

A pimple patches olyan bőrápolási kiegészítő, mint a gua sha vagy a szemmaszk. Két fő típusú pattanástapasz létezik a piacon. Az elsőt hidrokolloidnak nevezzük – ezek a pattanástapaszok felszívják a kelésből a folyadékot, így az laposabbá és vörösebbé válik. A második típusú tapasz pattanásellenes összetevőket tartalmaz, mint például szalicilsav és teafaolaj, és néhányuk mikró csatornákkal vagy mikró tűkkel is rendelkezik, hogy az összetevők jobban behatolhassanak a bőrbe. Mindkettő szuper hatásos lehet akne kezelésben is.

Az alábbi Tiktok-videón majdnem 18 millió megtekintés van. Ebből is látszik, hogy mindenki imádja ezeket a tapaszokat.

Hogyan használd a pattanástapaszokat?

Mosd át alaposan az arcodat, használhatod a szokásos krémeidet vagy szérumaidat is. Várj pár percet, hogy megszáradjon egy kicsit az arcod, majd vegyél le egy tapaszt a műanyaglapjáról. Helyezd fel, és finoman nyomd rá a felületre. Használd lefekvés előtt, mert egy ilyen tapasz 8-10 óra alatt fejti ki a hatását. Használhatsz áttetsző vagy színes tapaszokat is.

Mutatjuk a legjobb pattanástapaszokat!

1. Pattanás elleni tapasz, Spot Squad, 32 db 899 Ft 2. Pattanás elleni arctapasz, 24 db 1 699 Ft 3. La Roche-Posay Effaclar DUO+M Patch tapasz 6910Ft 4. Anti-Pimple Patches Groovy Protect Tapasz 1 490 Ft 5. Patch Holic Sticker Soothing Sticker Soothing Patch Vacation Tapasz 1 340 Ft

Forrás: dm/ dm/ notino/ doulas/ marionnaud

Miért vált olyan népszerűvé a matricának tűnő tapasz?

Ha pattanásod van, miért ne ünnepelnéd meg? A pattanásokhoz még mindig negatív tulajdonságokat társítunk. Pedig a pattanások a legtöbb esetben nem a rossz bőrápolási rutin eredményei. Nem beszélve arról, hogy a legtöbb pattanás elleni termék nagyon klinikai hatást kelt. Ezért a tapaszok kifejlesztői úgy érezték, szükség van egy játékos, bulis megoldásra, amely segíti átvészelni azokat a napokat, amelyeken „rossz bőrben” érzed magad. Az emberek szemében hibának számítanak a pattanások, de a tapaszokkal egyedien aranyos lehet a megjelenésed. Ezért hord most minden híresség és influenszer pattanástapaszokat.