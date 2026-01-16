Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
A filterek álvalóságából a sebész kése alá kerget a szelfi-diszmorfia

testképzavar szelfi influenszer
Nem a tükör hazudik, hanem a telefon a kezedben! A közösségi média okozta testképzavar, a szelfi-diszmorfia sokkal veszélyesebb, mint hinnéd. Itt az ideje, hogy mindent megtudj róla.

Emlékszel még az első szelfidre? Egy jól elkapott mosoly, egy tükör előtt pózolós pillanat? Régen ezt jelentette az önarckép, ma azonban az Instagram trendeknek és más közösségi oldalaknak köszönhetően maga lett a hazug valóság. A filterek használata annyira természetessé vált, hogy nélkülük el se tudunk képzelni egy-egy jó képet, miközben a tökéletesség utáni hajsza az, ami belekerget a szelfi-diszmorfia útvesztőjébe. A digitális világ testképzavara károsabb, mint hinnéd. 

Az új népbetegség, a szelfi-diszmorfia

Egy kis ránc itt, némi karika ott, és a tükörbe nézve máris azt érzed, neked lehúzták a rolót. A természetes arc bizony tele van hibákkal, a tökéletlen orrtól kezdve a nem elég dús ajkakon át egészen a lefelé görbülő szemekig. Ezeket korábban sminkkel, fényekkel, vagyis apró optikai csalásokkal lehetett elrejteni egy fotón, aminek az Instagram és társai egy szempillantás alatt véget vetettek. Lehetsz akármennyire kialvatlan, elég a filterek használata, és máris elkészült életed legszebb szelfije. A TikTokon ráadásul tenned sem kell érte, hiszen alapbeállításként húz rád szépítő filtert.

Görgeted az oldaladat, majd a képernyőből kitekintve sokként ér a valóság, ami meg sem közelíti a szétfilterezett énedet. Hová vezet mindez? Testképzavarhoz, önbizalomhiányhoz és a mentális egészség megromlásához.

Manapság nem elég jól kinézni, önmagunk legjobb változatává kell válnunk, ha tartani akarjuk a lépést a közösségi oldaladon sorakozó képekkel. Ha már az összes feszesítő és regeneráló kozmetikumon túl vagyunk, jöhet a szépészeti és plasztikai beavatkozás. Nem is csoda, hogy a szelfi-diszmorfia elnevezés (angolul Snapchat dysmorphia) egy plasztikai sebésztől származik. A The Guardian szerint az Angliában dolgozó Dr. Tijion Esho használta először ezt a kifejezést, miután egyre több páciens érkezett a saját, filteres szelfijével, mondván, hogy ilyen arcot szeretnének.

Veszélyes szelfik

A szelfi-diszmorfia során az ember önképe eltorzul, és nem képes magát reálisan látni. Ráadásul irreális elvárásai lesznek magával szemben, és elhiszi, hogy a valóság kevés. Csak azt az arcot hajlandó elfogadni, amit saját magának szerkeszt a közösségi média felületein. Hiába tudja ő is, hogy a tökéletes arcbőr, a hófehér fogak és a mindig egészséges arcpír csak a filterek használatának köszönhető, egyszerűen képtelen megbirkózni azzal, amit a tükörben lát. Ilyenkor kúszik be a képbe a plasztika, de semmilyen változtatás sem fogja elégedetté tenni hosszú távon, épp ez benne a csapda.

Ez a testképzavar nem csak azokat veszélyezteti, akik gyakran posztolnak szelfiket, méghozzá gondosan megfilterezve, hanem azokat is, akik követik az Instagram trendeket vagy rendszeresen görgetik a közösségimédia-oldalakat. Fontos tisztázni, hogy a szelfi-diszmorfia nem egyszerűen hiúsági kérdés, ez egy mentális betegség.

Van kiút az önkép rombolásából!

Próbálj kevesebb szelfit posztolni, helyettük jöhetnek a természetesebb életképek. Kérj több valóságos visszajelzést a párodtól, barátaidtól, és ne a kommenteken csüngj. Ne hasonlítgasd magad másokhoz, főként, ha belőlük is csak a szétfilterezett álvalóságot látod. Bizonyos esetekben azonban szükséged lehet szakember segítségére is, hogy képes légy visszavenni az irányítást, és végleg leszámolj a közösségi média pusztító hazugságaival.

"A testképzavar nehezen gyógyítható szakmai segítség nélkül" - ne félj szakértőhöz fordulni

Van megoldás.

