Ezzel a sármos színésszel vigasztalódik Nicole Kidman a válása után – Videó

Még csak 3 hónapja lett vége Nicole Kidman és Keith Urban 20 évig tartó házasságának, és úgy tűnik, az 58 éves színésznő máris továbblépett.
Nicole Kidman a keresztlánya apjára vetett szemet
A közeli barátok szerint nem másra vetette ki a hálóját Nicole Kidman, mint A mentalista 56 éves főszereplőjére, Simon Bakerre. A két sztár egyébként is évek óta jó kapcsolatot ápol egymással, olyannyira, hogy Simon gyermekének Nicole a keresztanyja. Most pedig a készülő Scarpetta című sorozatban is szerepet kaptak, ami márciustól lesz látható majd a streaming szolgáltatókon. További részletekért kattints az alábbi videóra!
