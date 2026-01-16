Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Ezzel a sármos színésszel vigasztalódik Nicole Kidman a válása után – Videó

románc Simon Baker Nicole Kidman
Life.hu
2026.01.16.
Három hónappal a válása után újra rátalált a szerelem a világhírű színésznőre. Nicole Kidmanre nem sokáig szomorkodott.

Még csak 3 hónapja lett vége Nicole Kidman és Keith Urban 20 évig tartó házasságának, és úgy tűnik, az 58 éves színésznő máris továbblépett. 

Nicole Kidman és Keith Urban majdnem 20 évig voltak házasok
Nicole Kidman és Keith Urban majdnem 20 évig voltak házasok
Forrás: WireImage

Nicole Kidman a keresztlánya apjára vetett szemet

A közeli barátok szerint nem másra vetette ki a hálóját Nicole Kidman, mint A mentalista 56 éves főszereplőjére, Simon Bakerre. A két sztár egyébként is évek óta jó kapcsolatot ápol egymással, olyannyira, hogy Simon gyermekének Nicole a keresztanyja. Most pedig a készülő Scarpetta című sorozatban is szerepet kaptak, ami márciustól lesz látható majd a streaming szolgáltatókon. További részletekért kattints az alábbi videóra!

@life.hu_official

Ezzel a sármos színésszel vigasztalódik Nicole Kidman a válása után Három hónappal a válása után újra rátalált a szerelem Nicole Kidmanre. #life #NicoleKidman #válás #pletyka #sztárhírek #Hollywood #SimonBaker

♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Nyilvánosságra kerültek Keith Urban és Nicole Kidman válásának részletei

Sajtóhírek szerint a színésznő sokáig küzdött azért, hogy az övé legyen a gyermekek teljes felügyelei joga, azonban Keith Urban szerette volna, ha az idő felében nála lennének a lányaik.

Minden idők legvitatottabb Golden Globe-díjazott filmjei, amelyek enyhén szólva is megosztóak

Botrányos döntések, elégedetlen kritikusok és háborgó rajongók. Tarts velünk, és ismerd meg a díjátadók legnagyobb port kavaró alkotásait.

Itt síel Victoria Beckham és a királyi család: európai luxussípályák, ahová a legnagyobb sztárok járnak − FOTÓK

Ha luxus síelés, akkor irány Franciaország vagy Svájc! Ezekben a síparadicsomokban azonban nem csak a hóval borított táj és az elképesztő pályák fognak lenyűgözni.

 

