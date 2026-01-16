Ezzel a sármos színésszel vigasztalódik Nicole Kidman a válása után – Videó

Még csak 3 hónapja lett vége Nicole Kidman és Keith Urban 20 évig tartó házasságának, és úgy tűnik, az 58 éves színésznő máris továbblépett.

Nicole Kidman és Keith Urban majdnem 20 évig voltak házasok

Forrás: WireImage

Nicole Kidman a keresztlánya apjára vetett szemet

A közeli barátok szerint nem másra vetette ki a hálóját Nicole Kidman, mint A mentalista 56 éves főszereplőjére, Simon Bakerre. A két sztár egyébként is évek óta jó kapcsolatot ápol egymással, olyannyira, hogy Simon gyermekének Nicole a keresztanyja. Most pedig a készülő Scarpetta című sorozatban is szerepet kaptak, ami márciustól lesz látható majd a streaming szolgáltatókon. További részletekért kattints az alábbi videóra!

@life.hu_official Ezzel a sármos színésszel vigasztalódik Nicole Kidman a válása után Három hónappal a válása után újra rátalált a szerelem Nicole Kidmanre. #life #NicoleKidman #válás #pletyka #sztárhírek #Hollywood #SimonBaker ♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

