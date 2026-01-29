Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Bikinibiztos rakott krumpli, ami még a napi fehérjét is kimaxolja

shutterstock - from my point of view
diétás menü recept rakott krumpli
Nagy Kata
2026.01.29.
A rakott krumpli a legtöbbünk számára egyfajta komfortétel és csak ritkán gondolunk rá diétás fogásként, pedig egy kis átalakítással új értelmet adhatunk a kedvenc magyaros ételünknek.

Ha úgy érzed, hogy 2026-ban ideje elengedni a zsíros, hizlaló menüket és átengedni a terepet a fehérjedús, tudatos étkezésnek, akkor mindenképp tégy egy próbát ezzel a pofonegyszerű rakott krumplival, ami úgy hozza a hazai ízeket, hogy közben nem kell rosszul érezned magadat! 

Rakott Krumpli egy jénaiban mellette a hozzávalóival
Nem kell, hogy a rakott krumpli egy hizlaló, kalóriadús fogás legyen! 
Forrás: shutterstock

Alakbarát rakott krumpli recept 

  • Nem kell lemondanod a magyaros ízekről akkor sem, ha éppen diétázol!
  • Elég pár apró változtatás az alapanyagokban és máris kész a fogyókúrás menü.
  • Most egy diétás rakott krumplit hoztunk el számodra, amit pár perc alatt összedobhatsz. 

A rakott krumpli tipikusan az az étel, amiből egy álmos vasárnap délután megfőzöl egy kondérral, majd egész héten lelkesen falatozod, hogy aztán bűntudatod legyen, amiért ennyi kalóriát vittél be a szervezetedbe.

Ha lelkes olvasónk vagy, akkor ezen a ponton már bizonyára sejted, hogy mi következik: a pizzához és a hamburgerhez hasonlóan ennek a fogásnak is megtaláltuk az alakbarát verzióját.

A titok ebben az esetben is a tudatos alapanyag-választáson múlik és a rengeteg fehérjén, ami nem csak az ételt teszi finomabbá, de az izmaidat is formálja! Készen állsz, hogy megismerd az új kedvenc diétás ebédedet

Hozzávalók: 

  • 1 kg burgonya
  • 6 db tojás
  • 250 g csirkemellsonka
  • 100 g jó minőségű, száraz kolbász
  • 400 g zsírszegény túró
  • 250 g natúr görög joghurt
  • 1 teáskanál mustár 
  • bors
  • olaj

Elkészítés: 

A burgonyát főzd meg héjában, pucold meg és vágd karikákra. A tojásokat főzd keményre és vágd karikákra. A joghurtot keverd össze a túróval, a mustárral, adj hozzá ízlés szerint sót, borsot. A kolbászt is vágd vékony karikákra, a sonkát pedig kis kockákra. Rétegezd egymásra a hozzávalókat úgy, hogy az alján és a tetején is krumpli legyen, locsold meg a joghurtos krémmel, majd sütőben 35 percig süsd 180 fokon. 

