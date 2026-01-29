Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
„Nőiesség és brutális erő” – Péterffy Lili az egyik legnagyobb divatmárkával dolgozik együtt

MW Bulvár - Máté Krisztián
beauty smink Péterffy Lili Yves Saint Laurent
Hajdu Viktória
2026.01.29.
Ki mondta, hogy a luxus csak tűsarkúban működik? Péterffy Lili bebizonyítja, hogy az elegancia simán megfér az izomlázzal. Az énekesnő a legújabb YSL együttműködéséről mesélt nekünk.

Újabb magyar sztár arca bukkant fel a világmárka kampányaiban: Kádár L. Gellért után most Péterffy Lili neve került fel a nemzetközi divattérképre.

Péterffy Lili Lelle lett az YSL kampányának egyik arca.
Péterffy Lili Lelle lett az YSL kampányának egyik arca. 
Forrás: MW Bulvár

Péterffy Lili Lellével beszélgettünk a új együttműködéséről

  • Péterffy Lili lett a YSL egyik legújabb magyar arca
  • Pilates stúdióban készült az új reklám
  • A málnás parfüm és a tartós szempillaspirál bája a pilates gép metaforájaként jön létre

A mostani sztori nem a klasszikus „vörös szőnyeg – vakuvillanás – tökéletes póz” vonalon halad. Sokkal inkább egy pilatesteremben kezdődik.

„Sokan azt gondolják, hogy a pilates egy könnyed, kicsit lassú mozgásforma, de ez hatalmas tévedés” – mondja Lili. „Brutálisan kemény, koncentrációt és erőt igényel. Amikor szóba került, hogy itt forgassuk a kampányt, rögtön éreztem, hogy ez nagyon én vagyok.”

Az Yves Saint Laurent új kampányában ezúttal Lili egy málnás parfümöt és a Lash Latex szempillaspirált mutatja be. A beszélgetés közben gyorsan kiderül, hogy mennyire közel érzi magához ezt a márkát. 

„Szeretem az elegáns dolgokat, de ugyanúgy imádom a sportos, kényelmes darabokat is. És szerintem pont ez az, ami ennél a márkánál megvan: a sportos elegancia és a formabontás.”

Szóval a kampány megmutatja, hogy a nőiesség nem törékeny, az erő pedig nem feltétlenül hangos. Néha egy a szervezetre igen jótékony hatással bíró pilatesóra olykor kényelmetlen szőnyegén, leheletnyi rúzzsal és egy nagyon kitartó szempillaspirállal jelenik meg.

