„Nőiesség és brutális erő” – Péterffy Lili az egyik legnagyobb divatmárkával dolgozik együtt

Újabb magyar sztár arca bukkant fel a világmárka kampányaiban: Kádár L. Gellért után most Péterffy Lili neve került fel a nemzetközi divattérképre.

Péterffy Lili Lelle lett az YSL kampányának egyik arca.

Forrás: MW Bulvár

Péterffy Lili Lellével beszélgettünk a új együttműködéséről Péterffy Lili lett a YSL egyik legújabb magyar arca

Pilates stúdióban készült az új reklám

A málnás parfüm és a tartós szempillaspirál bája a pilates gép metaforájaként jön létre

A mostani sztori nem a klasszikus „vörös szőnyeg – vakuvillanás – tökéletes póz” vonalon halad. Sokkal inkább egy pilatesteremben kezdődik.

„Sokan azt gondolják, hogy a pilates egy könnyed, kicsit lassú mozgásforma, de ez hatalmas tévedés” – mondja Lili. „Brutálisan kemény, koncentrációt és erőt igényel. Amikor szóba került, hogy itt forgassuk a kampányt, rögtön éreztem, hogy ez nagyon én vagyok.”

Az Yves Saint Laurent új kampányában ezúttal Lili egy málnás parfümöt és a Lash Latex szempillaspirált mutatja be. A beszélgetés közben gyorsan kiderül, hogy mennyire közel érzi magához ezt a márkát.

„Szeretem az elegáns dolgokat, de ugyanúgy imádom a sportos, kényelmes darabokat is. És szerintem pont ez az, ami ennél a márkánál megvan: a sportos elegancia és a formabontás.”

Szóval a kampány megmutatja, hogy a nőiesség nem törékeny, az erő pedig nem feltétlenül hangos. Néha egy a szervezetre igen jótékony hatással bíró pilatesóra olykor kényelmetlen szőnyegén, leheletnyi rúzzsal és egy nagyon kitartó szempillaspirállal jelenik meg.

Ezek is érdekelhetnek: