Súlyos tragédiáktól a sikerig: így lett a 72 éves Oprah Winfrey a világ egyik legbefolyásosabb nője

Oprah Winfrey az első nő a világon, aki színes bőrűként dollármilliárdos lett. Többszörösen díjnyertes talkshow-ja, a The Oprah Winfrey Show az egyik legnézettebb műsor volt a televíziózás történelmében. 25 évig tartó korszakalkotó műsorával összesen 48 alkalommal kapta meg a legrangosabb tévés kitüntetést, az Emmy-díjat. Az amerikai televíziós személyiség, műsorvezető és producer óriási nyomorból indult, tragédiák sora árnyékolta be az életét, mégis eljutott a Hollywood csúcsára. Hogyan tette mindezt? Máris mutatjuk!

George W. Bush amerikai elnök és Oprah Winfrey a The Oprah Winfrey Show-ban 2000-ben, amikor az elnök az újraválasztásáért kampányolt.

Forrás: Getty Images

Oprah Winfrey gyerekkora viszontagságokkal teli volt.

A legendás műsorvezetőnő gyerekkorában szerény anyagi körülmények között élt és bántalmazták is.

Édesapja jelentette a kiutat a szörnyű életből.

Oprah később sikeresen építette fel a karrierjét, amelynek csúcsát a 25 évig futó The Oprah Winfrey Show jelentette.

jelentette. Közéleti, kultúrális és jótékony cselekedeteit az egész világon elismerik.

A világ egyik legbefolyásosabb embere lett, aki nők millióinak jelent inspirációt.

Nehéz gyerekkor jutott Oprah Winfrey-nek

Oprah Winfrey 1956. január 29-én született Kosciuskoban, Mississippi államban. Eredetileg nem Orpahként látta meg a napvilágot, azonban a sokak számára kimondhatatlan bibliai nevet hamar Oprahra cserélték, hogy könnyebben kiejthető legyen. Oprah Winfrey gyerekkora szegénységgel, tragédiákkal és balsorssal teli volt. Édesanyja tinédzser volt, amikor teherbe esett vele, ezért újszülött kislányával évekig nem volt hajlandó foglalkozni. A kicsi Oprah-t ezért néhány évig a nagymamája nevelte. Eleinte egy farmon éltek, nagyon szerény anyagi körülmények között. Az otthonukban sokszor fűtés és víz sem volt, ugyanakkor minden hiányosság ellenére érzelmi biztonságot és sok szeretetet kapott.

Oprah Winfrey gyerekkorában.

Forrás: profimedia

Hatévesen olyan fordulatot hozott az élete, amit valószínűleg sosem felejt el. Édesanyja magához vette Oprah-t és a wisconsini Milwaukee egyik belvárosi negyedébe költöztek, egy olyan környékre, ahol a lopás és az erőszak mindennapos volt. Oprah-nak ekkor kezdődött el életének azon fejezete, ami erősen meghatározta jellemét. A műsorvezető saját talkshow-jában vallott a gyermekkori traumáiról, miután egy botránykönyvben megszellőztették életének szörnyű részleteit. 9 éves volt csupán, amikor már rendszeres szexuális bántalmazások érték unokatestvére, nagybátyja, valamint nevelőapja részéről. 13 évesen teherbe esett és 14 évesen egy kisgyermeknek adott életet, aki néhány héttel később elhunyt. Oprah elmondása szerint ezt a mai napig nem dolgozta fel, a műsorvezetőnek többé sosem született gyermeke. Kislányként, valamint tinédzserként sokáig azt gondolta, hogy ő a felelős az átélt nehézségeiért, a bántalmazásokért.

„A gyermekeim valószínűleg egy Oprah Winfrey Show-hoz hasonló műsorba kellett volna, hogy elmenjenek és rólam beszéltek volna. Sajnos valakinek meg kellett volna szenvednie az én életvitelemet, tragédiáimat és félő, hogy ezek valószínűleg ők lettek volna.”

Egy új élet reménye

Oprah Winfrey életében 15 éves korában hatalmas változás állt be: az apjához költözött, aki tisztességesen nevelte. Édesapja szénbányászból lett tisztviselő, aki ezzel is példát akart mutatni lányának. Bár keménykezű volt, de céltudatosságra és kitartásra, szeretetben nevelte a lányát. Ezt pedig Oprah magába szívta, ami elmondása szerint későbbi életében meghatározónak bizonyult. A kislány sorra nyerte az iskolai díjakat, kitűnő tanuló volt, többek között tagja a drámaklubnak és a diákszövetségnek is. 17 évesen megnyerte a Miss Black Tennessee szépségversenyt, majd bekerült a Tennessee Állami Egyetemre, ahol kommunikációt tanult, és az egyetemi rádióban dolgozott bemondóként. Az egyetem elvégzése után, 1976-1983-ig Nashville-ben dolgozott, mint bemondó és műsorvezető. Ő volt Nashville első afro-amerikai műsorvezetőnője.