Válik Rob Schneider és 25 évvel fiatalabb neje: a harmadik házassága is zátonyra futott

Rideg Léna
2026.01.29.
A színész és felesége kapcsolata kívülről stabilnak tűnt, a háttérben azonban már megszületett a döntés, amely most nyilvánosságra került. Rob Schneider és Patricia Azarcoya Schneider 16 év után válnak.

Rob Schneider és felesége, Patricia Azarcoya Schneider 16 év házasság után a válás mellett döntöttek. A döntést a színész 25 évvel fiatalabb neje hozta meg: ő nyújtotta be a válási papírokat. A 62 éves színész számára ez már a harmadik házasság, amely véget ér.

Válik Rob Schneider és felesége, Patricia Azarcoya Schneider
Forrás: FilmMagic
Rob Schneider és Patricia Azarcoya Schneider 16 évig voltak házasok

A hivatalos dokumentumok szerint Rob Schneider és Patricia 2010. január 27-én kötöttek házasságot Los Angelesben. A beadványban az szerepel, hogy a kapcsolat visszavonhatatlanul megromlott, és nincs esély a kibékülésre. A párnak két közös gyermeke született: a 13 éves Miranda Scarlett és a kilencéves Madeline Robbie – írja a People magazin.

A szakítás különösen azért érhette váratlanul a rajongókat, mert a család még 2025 júliusában is együtt jelent meg a nyilvánosság előtt: közösen pózoltak a Happy, a flúgos golfos második részének premierjén, ahol minden a harmóniáról árulkodott.

NEW YORK, NEW YORK - JULY 21: Rob Schneider and Patricia Maya Schneider attend Netflix's "Happy Gilmore 2" New York Premiere at Jazz at Lincoln Center on July 21, 2025 in New York City. (Photo by Jamie McCarthy/Getty Images)
Rob Schneider feleségével, Patricia Maya Schneiderrel és közös gyermekeikkel
Forrás: Getty Images North America

Ez már a színész harmadik házassága

Schneider magánélete korábban sem volt mentes a fordulatoktól. Első felesége London King volt, akivel 1988 és 1990 között élt házasságban; kapcsolatukból született meg 1989-ben a színész első lánya, Ella King. Második házasságát Helena Schneiderrel kötötte, amely 2002-től 2005-ig tartott. Patricia Azarcoyával még ugyanabban az évben ismerkedett meg, majd öt év együttjárás után vezette oltár elé.

A válás részleteiről egyelőre nem hoztak nyilvánosságra további információkat, a felek pedig nem kommentálták a döntést. Annyi azonban biztos, hogy Rob Schneider harmadik házassága is lezárult, újabb fejezetet nyitva a színész magánéletében.

