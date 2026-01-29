Válik Rob Schneider és 25 évvel fiatalabb neje: a harmadik házassága is zátonyra futott

Rob Schneider és felesége, Patricia Azarcoya Schneider 16 év házasság után a válás mellett döntöttek. A döntést a színész 25 évvel fiatalabb neje hozta meg: ő nyújtotta be a válási papírokat. A 62 éves színész számára ez már a harmadik házasság, amely véget ér.

Forrás: FilmMagic

Rob Schneider és Patricia Azarcoya Schneider 16 évig voltak házasok

A hivatalos dokumentumok szerint Rob Schneider és Patricia 2010. január 27-én kötöttek házasságot Los Angelesben. A beadványban az szerepel, hogy a kapcsolat visszavonhatatlanul megromlott, és nincs esély a kibékülésre. A párnak két közös gyermeke született: a 13 éves Miranda Scarlett és a kilencéves Madeline Robbie – írja a People magazin.

A szakítás különösen azért érhette váratlanul a rajongókat, mert a család még 2025 júliusában is együtt jelent meg a nyilvánosság előtt: közösen pózoltak a Happy, a flúgos golfos második részének premierjén, ahol minden a harmóniáról árulkodott.

Rob Schneider feleségével, Patricia Maya Schneiderrel és közös gyermekeikkel

Forrás: Getty Images North America

Ez már a színész harmadik házassága

Schneider magánélete korábban sem volt mentes a fordulatoktól. Első felesége London King volt, akivel 1988 és 1990 között élt házasságban; kapcsolatukból született meg 1989-ben a színész első lánya, Ella King. Második házasságát Helena Schneiderrel kötötte, amely 2002-től 2005-ig tartott. Patricia Azarcoyával még ugyanabban az évben ismerkedett meg, majd öt év együttjárás után vezette oltár elé.

A válás részleteiről egyelőre nem hoztak nyilvánosságra további információkat, a felek pedig nem kommentálták a döntést. Annyi azonban biztos, hogy Rob Schneider harmadik házassága is lezárult, újabb fejezetet nyitva a színész magánéletében.

