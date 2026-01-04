Irigykedtél már illatra, amit egy pasin éreztél? — 5 férfiparfüm, amit te is szívesen lenyúlnál

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Pópity Balázs
2026.01.04.
Vannak illatok, amelyeket bár férfiaknak gyártanak, a nők is szívesen fújják magukra. Nem uniszex parfümök, hanem kifejezetten pasiknak készült termékek, amelyek annyira jók, hogy a lányok gyorsan le is nyúlják.

Van az úgy, hogy egy illat annyira kellemes a pasin, hogy a barátnője is lenyúlja. Íme az 5 legizgalmasabb férfi parfüm, amit a nők is szívesen használnak.

Parfümök
Vannak férfi parfümök, amik nőknek is jól állnak
Forrás: Shutterstock

5 parfüm, amely nem csak férfiaknak áll jól

Memolore Babilone Ares 

Arész a görög mitológiában a háború és a bátorság istene. Az Ares nem csak a férfinak add több bátorságot, de a vaníliás, kólás, dohányos, meleg fűszeres és citrusos illatkombinációval a nők is vonzani fogják a bókokat. Kifejezetten vad személyiségeknek ajánljuk.

Bleu de Chanel Parfum

Klasszikus, időtálló illat, citrusos frissességgel és mély, fásságot sugárzó alapjegyekkel. Elegáns, de nem tolakodó, sokféle alkalomra ideális. Ha te is szereted az eleganciát, akkor ez a parfüm garantáltan a te illatod lesz, akár férfi vagy, akár nő.

Jean Paul Gaultier Le Male

Egy különleges parfüm virágos, mentás, levendulás nyitánnyal, amelyben fűszeres, vaníliás, meleg tónusok keverednek. Nagyon vonzó illat. Ha szeretsz különleges lenni, akkor ne is gondolkodj másban. Csábításhoz ideális.

Versace Eros Flame 

Melegebb, fűszeres változata a Versace Erosnak, mandarin és fekete bors vezető jegyekkel. Intenzív és energikus illat, amely szintén sok nőnek tetszik.

Acqua di Parma Colonia

Elegáns, friss citromos-citrusos illat, amely különleges olajjal (agarfa) és bőrös, pézsmás jegyekkel egészül ki. Kifejezetten jó választás azoknak, akik kifinomult, mégis vonzó illatot keresnek.

Ha ellenállhatatlan akarsz lenni, csak bátran fújd magadra ezeket a férfiaknak tervezett illatokat, és várd a hatást.

 

