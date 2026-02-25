Titkos esküvőjük óta először jelent meg a nyilvánosság előtt Kim Cattrall és Russell Thomas − Fotó

Kim Cattrall és férje, Russell Tomas nem keresik a rivaldafényt. Most azonban a londoni divathéten ott voltak, és szemmel láthatóan nagyon boldogok együtt.

Kim Cattrall és Russell Thomas az Conner Ives bemutatóján vett részt a londoni divathéten.

Forrás: Getty Images

Kim Cattrall és Russell Thomas szűk családi körben házasodtak össze 2025. december 4-én.

A pár február 23-án részt vett Conner Ives bemutatóján a londoni divathéten.

Az esemény az első nyilvános megjelenésük házaspárként.

Kim Cattrall és Russell Thomas a londoni divathéten vett részt

A 69 éves Kim Cattrall és Russell Thomas először február 23-án, hétfőn jelent meg nyilvánosan házaspárként. A színésznő és férje a Conner Ives bemutatóját nézték meg a londoni divathéten. Az első sorban foglaltak helyet a kifutó mellett, a róluk készült felvételeken mosolyogva, kézen fogva láthatók. „Élvezem, hogy magamat játszhatom. Minél idősebb leszek, annál inkább saját magam vagyok és ez a kedvenc szerepem, És nem hiszem, hogy ez azért van, mert lusta vagyok. Szerintem ez teljesen emberi” − nyilatkozta a Szex és New York Samanthája a bemutató után a British Vogue-nak.

Meghitt esküvőn házasodtak össze

Kim Cattrall 2025. december 4-én bensőséges cermónián, a londoni Chelsea Old Town Hall épületében mondta ki az igent Russell Thomasnak. A menyasszony Diort viselt, hozzá Philip Treacy kalapot és Cornelia James kesztyűt választott; a vőlegény Richard James öltönyben állt oltár elé. A késő viktoriánus stílusú Chelsea Old Town Hall történelmi díszletei között olyan sztárok is házasodtak már korábban, mint Judy Garland, Hugh Grant vagy Pierce Brosnan. A ceremónián kizárólag családtagok és néhány közeli barát vett részt.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: