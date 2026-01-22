Dalmata körömtrend, amiktől még maga Szörnyella is frászt kapna

Nem kell, hogy a 101 kiskutya legyen a kedvenc filmed ahhoz, hogy kedvet kapj az új körömtrendhez, ami egyrészt elképesztően kreatív, másrészt pedig pont annyira mókás, hogy mindenkinek jobb kedve legyen, ha csak a kezeidre néz!
A dalmatapöttyös manikűr a legújabb körömtrend, amit muszáj kipróbálnod
- A tél új manikűrinspirációja a dalmatapöttyös köröm lesz.
- Bár elsőre furán hangzik, a gyakorlatban remekül néz ki és számos módon variálhatod.
- Mutatjuk a kedvenc inspirációinkat!
Szinte minden napra jön egy friss manikűrtrend, mi pedig elhoztuk számodra a lehető legcukibbat, amit a kezeden viselhetsz. Képzeld el, ahogy a gyerekkorod emlékei a kezeden köszönnek vissza egy vidám, játékos formában, ami mégsem dedós vagy bóvli, hanem elképesztően menő.
Ezt nyújtja a dalmatapöttyös manikűr, ami a következő hetek egyik legnagyobb trendje lesz – már ha hihetünk a divat-előrejelzéseknek!
Márpedig ha jobban belegondolunk, kifejezetten logikus: az utóbbi időben hatalmasat mennek ugyanis az állatminták, a tehénen és párducon egészen őzikéig, szóval igazából már legfőbb ideje volt, hogy a kis dalmaták is sorra kerüljenek!
Ez a manikűrtrend pontosan az, mint aminek látszik: egy basic alap, némi pöttyel megbolondítva. Persze nem csupán ennyiben merülnek ki a lehetőségek: kombinálhatod a foltokat francia manikűrrel, sőt, akár még a kutyusokat is megjelenítheted a körmeiden enélkül, hogy egyetlen dalmatának is bántódása esne.
Körülbelül 101 okunk van rá, amiért érdemes kipróbálnod a dalmata körömtrendet: egyszerűen imádnivaló ez a minta, ami egyben minimalizmust és eleganciát is sugároz. Nem túlzó és a fekete-fehér árnyalatoknak köszönhetően jóval visszafogottabb, mint bármelyik más állatminta.
Ráadásul rövid és hosszú körmökön is jól mutat, az pedig már tényleg csak hab a tortán, hogy az outfitedet sem kell hozzá igazítanod, hiszen a fekete-fehér egy olyan univerzális kombó, ami tényleg mindennel működik. Na, meggyőztünk? Akkor elő a pöttyökkel!
Ha szívesen olvasnál még körömtrendekről, ezek a cikkek is érdekelhetnek: