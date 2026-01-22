Dalmata körömtrend, amiktől még maga Szörnyella is frászt kapna

Nem kell, hogy a 101 kiskutya legyen a kedvenc filmed ahhoz, hogy kedvet kapj az új körömtrendhez, ami egyrészt elképesztően kreatív, másrészt pedig pont annyira mókás, hogy mindenkinek jobb kedve legyen, ha csak a kezeidre néz!

A dalmata körömtrend egyszerre cuki és stílusos.

Forrás: @theoct_serina/Instagram

A dalmatapöttyös manikűr a legújabb körömtrend, amit muszáj kipróbálnod A tél új manikűrinspirációja a dalmatapöttyös köröm lesz.

Bár elsőre furán hangzik, a gyakorlatban remekül néz ki és számos módon variálhatod.

Mutatjuk a kedvenc inspirációinkat!

Szinte minden napra jön egy friss manikűrtrend, mi pedig elhoztuk számodra a lehető legcukibbat, amit a kezeden viselhetsz. Képzeld el, ahogy a gyerekkorod emlékei a kezeden köszönnek vissza egy vidám, játékos formában, ami mégsem dedós vagy bóvli, hanem elképesztően menő.

Ezt nyújtja a dalmatapöttyös manikűr, ami a következő hetek egyik legnagyobb trendje lesz – már ha hihetünk a divat-előrejelzéseknek!

Márpedig ha jobban belegondolunk, kifejezetten logikus: az utóbbi időben hatalmasat mennek ugyanis az állatminták, a tehénen és párducon egészen őzikéig, szóval igazából már legfőbb ideje volt, hogy a kis dalmaták is sorra kerüljenek!

A dalmatapöttyök francia manikűrrel is csodásan működnek.

Forrás: @_by_shelley/instagram

Ez a manikűrtrend pontosan az, mint aminek látszik: egy basic alap, némi pöttyel megbolondítva. Persze nem csupán ennyiben merülnek ki a lehetőségek: kombinálhatod a foltokat francia manikűrrel, sőt, akár még a kutyusokat is megjelenítheted a körmeiden enélkül, hogy egyetlen dalmatának is bántódása esne.

A dalmata stílust kutyusokkal is extrázhatod.

Forrás: @peachyxnails/instagram

Körülbelül 101 okunk van rá, amiért érdemes kipróbálnod a dalmata körömtrendet: egyszerűen imádnivaló ez a minta, ami egyben minimalizmust és eleganciát is sugároz. Nem túlzó és a fekete-fehér árnyalatoknak köszönhetően jóval visszafogottabb, mint bármelyik más állatminta.

Nem kell, hogy szabályosak legyenek a pöttyök, pont ebben rejlik a játékosság.

Forrás: @browfelicia/Instagram

Ráadásul rövid és hosszú körmökön is jól mutat, az pedig már tényleg csak hab a tortán, hogy az outfitedet sem kell hozzá igazítanod, hiszen a fekete-fehér egy olyan univerzális kombó, ami tényleg mindennel működik. Na, meggyőztünk? Akkor elő a pöttyökkel!

