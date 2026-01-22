Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 22., csütörtök Artúr, Vince

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
szépség

Dalmata körömtrend, amiktől még maga Szörnyella is frászt kapna

@sarahbrezel/Instagram -
szépség körömtrend manikűr
Nagy Kata
2026.01.22.
A 2026-os szezon egyik legizgalmasabb körömtrendje a dalmatapöttyökkel díszített manikűr, ami tökéletes választás, ha előnyben részesíted a kreatív, de mégis letisztult megjelenést a kezeiden.

Nem kell, hogy a 101 kiskutya legyen a kedvenc filmed ahhoz, hogy kedvet kapj az új körömtrendhez, ami egyrészt elképesztően kreatív, másrészt pedig pont annyira mókás, hogy mindenkinek jobb kedve legyen, ha csak a kezeidre néz! 

Dalmata körömtrend
A dalmata körömtrend egyszerre cuki és stílusos. 
Forrás: @theoct_serina/Instagram

A dalmatapöttyös manikűr a legújabb körömtrend, amit muszáj kipróbálnod 

  • A tél új manikűrinspirációja a dalmatapöttyös köröm lesz. 
  • Bár elsőre furán hangzik, a gyakorlatban remekül néz ki és számos módon variálhatod. 
  • Mutatjuk a kedvenc inspirációinkat! 

Szinte minden napra jön egy friss manikűrtrend, mi pedig elhoztuk számodra a lehető legcukibbat, amit a kezeden viselhetsz. Képzeld el, ahogy a gyerekkorod emlékei a kezeden köszönnek vissza egy vidám, játékos formában, ami mégsem dedós vagy bóvli, hanem elképesztően menő. 

Ezt nyújtja a dalmatapöttyös manikűr, ami a következő hetek egyik legnagyobb trendje lesz – már ha hihetünk a divat-előrejelzéseknek

Márpedig ha jobban belegondolunk, kifejezetten logikus: az utóbbi időben hatalmasat mennek ugyanis az állatminták, a tehénen és párducon egészen őzikéig, szóval igazából már legfőbb ideje volt, hogy a kis dalmaták is sorra kerüljenek! 

A dalmatapöttyök francia manikűrrel is csodásan működnek. 
Forrás: @_by_shelley/instagram

Ez a manikűrtrend pontosan az, mint aminek látszik: egy basic alap, némi pöttyel megbolondítva. Persze nem csupán ennyiben merülnek ki a lehetőségek: kombinálhatod a foltokat francia manikűrrel, sőt, akár még a kutyusokat is megjelenítheted a körmeiden enélkül, hogy egyetlen dalmatának is bántódása esne. 

A dalmata stílust kutyusokkal is extrázhatod. 
Forrás: @peachyxnails/instagram

Körülbelül 101 okunk van rá, amiért érdemes kipróbálnod a dalmata körömtrendet: egyszerűen imádnivaló ez a minta, ami egyben minimalizmust és eleganciát is sugároz. Nem túlzó és a fekete-fehér árnyalatoknak köszönhetően jóval visszafogottabb, mint bármelyik más állatminta. 

Nem kell, hogy szabályosak legyenek a pöttyök, pont ebben rejlik a játékosság.
Forrás: @browfelicia/Instagram

Ráadásul rövid és hosszú körmökön is jól mutat, az pedig már tényleg csak hab a tortán, hogy az outfitedet sem kell hozzá igazítanod, hiszen a fekete-fehér egy olyan univerzális kombó, ami tényleg mindennel működik. Na, meggyőztünk? Akkor elő a pöttyökkel! 

Ha szívesen olvasnál még körömtrendekről, ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Ha már fagy, akkor csillogjon: a legbrutálisabb jeges körömtrendek, amikre most mindenki vágyik

Kezdd 2026-ot a legtrendibb manikűrrel! Te tudod mi a legújabb divat?

'80-as évek inspirálta körömtrendek, amelyek uralni fogják 2026-ot

Geometriai minta és rikító körömszínek: a '80-as évek divatja körmeinken tér vissza! Mutatjuk, milyen körömdizájnok határozzák meg a 2026-os évet.

A téli szezon kedvenc trendje a masnis köröm lett– Mutatjuk a legjobb inspirációs képeket

A karácsonyi és téli időszakban szuper népszerűek lesznek a csajos manikűrök. Most a masnis köröm lesz a legtrendibb, és a következő inspirációs képekbe te is bele fogsz szeretni!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu