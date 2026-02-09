Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 9., hétfő Abigél, Alex

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
szépség

Újra visszatér a bárányhaj: Margot Robbie prezentálta az év legvagányabb frizuratrendjét

00741133 - JLPPA / Bestimage
szépség frizura Margot Robbie
Nagy Kata
2026.02.09.
Margot Robbie konkrétan bármit kezdhetne a hajával, akkor is nők milliói követnék abban a reményben, hogy azáltal legalább egy picit hasonlítanak majd a gyönyörű és tehetséges színésznőre. Most azonban egy olyan rég elfeledett hajstílust talált ki, ami láttán újra kedvet kaptunk, hogy előhalásszuk a fiók mélyéről a rég elfeledett kreppelőnket. Mutatjuk, hogy készítheted el Margot Robbie ikonikus hullámait!

Igazi gótikus hullámkavalkáddal a fején jelent meg Margot Robbie az Üvöltő szelek sajtókörútján, mi pedig egy emberként hördültünk fel, hogy „Ez kell nekem!”. Nos, a jó hír, hogy nem kell profi fodrász ahhoz, hogy elsajátítsd ezt a különleges beach waves technikát, csupán egy kis kézügyesség és hosszú haj! 

Margot Robbie Los Angelesben sétál
Margot Robbie új frizurája mindenkit lenyűgözött. 
Forrás: GC Images

Mindenki megőrül Margot Robbie hullámos frizurájáért 

  • Margot Robbie új filmjét, az Üvöltő szeleket elképesztő várakozás előzi meg. 
  • A mozi sajtókörútján a fiatal színésznő mindig gótikus ruhákban jelenik meg, de a legutóbbi alkalommal a különleges frizurájával hívta fel magára a figyelmet. 
  • Mutatjuk, te hogyan készítheted el Margot hullámos tincseit!

Minden túlzás nélkül állíthatjuk, hogy most minden szem Margot Robbie-ra szegeződik: nem elég, hogy a Barbie-film óta az egész világ egy emberként isteníti őt, de az Üvöltő szelek friss adaptációjában konkrétan azért kap fizetést, hogy Jacob Elordival enyelegjen. Mi ez, ha nem pofátlanság?! A legdühítőbb az egészben pedig az, hogy még haragudni sem tudunk rá rendesen emiatt, hiszen a sikerei ellenére még mindig Hollywood egyik legszimpatikusabb és legközvetlenebb szupersztárja, aki ráadásul van olyan kedves, hogy időről időre ellát bennünket divatinspirációval.

 Az új filmje sajtókörútján egyértelműen a frizurája vitte a prímet, ami aztán futótűzként terjedt a TikTokon és az Instagramon. 

Ha a 2000-es években voltál gyerek, akkor valószínűleg számodra is ismerősek ezek a tört hullámok, amik olyan hatást eredményeznek, mintha egy cuki kis bárány lett volna az aznapi inspirációd. Margot fodrásza azonban megtalálta a tökéletes egyensúlyt a túlságosan szimmetrikus és a zilált között, az eredmény pedig egyszerre romantikus és vagány. Ha te is szeretnéd otthon elkészíteni, akkor a legegyszerűbb, ha egy nagy fogú kreppelővel kezdesz hozzá, csupán arra kell figyelned, hogy ne legyenek túl szabályosak a hullámok, különben fura, beállított hatást kelt. 

@caseebrim Margot Robbie inspired hair from the Wuthering Heights press tour ❤️‍🔥 #margotrobbie #margotrobbiehair #celebrityhair #wutheringheights ♬ оригинальный звук - synj

Ha viszont a hőmentes göndörítés híve vagy, akkor is van megoldás: csupán egy ügyes fonási technikát kell elsajátítanod. 

@amyrnuytkens Valentine's hair 1/6 — File under: hairstyles that are more interesting than a blowout! Loving the looks from Margot Robbie's press tour for wuthering heights. Here's how to get the look! . . . #wutheringheights #regencyera #victoriangothic #easyhairstyles #wavyhairtutorial ♬ Celtic Music/Fantastic/Fantasy(1324312) - Akihiro Kasuga

Ez a frizuratrend egyaránt jól mutat rövid hajon és félhosszú hajon is, csupán arra kell vigyázni, hogy ne legyenek túl kicsik a hullámok, különben úgy nézel majd ki, mintha áramba nyúltál volna. Ha készen van a frizura, a hajtövekre fújj egy kevés textúrát adó spray-t, a hajhosszt pedig szükség esetén tupírozd meg a dús végeredményért és kész is a gótikus, romantikus stílus! 

Ha szívesen szemezgetnél még a hajtrendek között, ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Szakítós bob: az új frizuratrend, ami a függetlenséget ünnepli

Mindannyiunk életében történt legalább egy olyan szakítás, ami után semmi másra nem vágytunk, csak hogy új lapot kezdhessünk. Ehhez pedig mi más is adhatna új kezdőlöketet, mint az új frizuratrend, ami már a hírességeket is elcsábította!

Van is és nincs is — Az ősz sztárja: a wispy frufru — GALÉRIA

Az ősz egyik legnagyobb trendje lesz a wispy frufru!

Alkalmi frizura otthon: sikkes és egyszerű stílusok szilveszterre pár perc alatt

Szilveszterkor te is egy kicsit extrább megjelenésre végysz, de nincs időd vagy kedved fodrászhoz menni? Jó hír, hogy látványos alkalmi frizurát otthon is könnyedén készíthetsz. Összegyűjtöttük azokat a szilveszteri frizuraötleteket, amelyek gyorsan elkészülnek, mégis stílusosak.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu