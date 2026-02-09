Újra visszatér a bárányhaj: Margot Robbie prezentálta az év legvagányabb frizuratrendjét

Igazi gótikus hullámkavalkáddal a fején jelent meg Margot Robbie az Üvöltő szelek sajtókörútján, mi pedig egy emberként hördültünk fel, hogy „Ez kell nekem!”. Nos, a jó hír, hogy nem kell profi fodrász ahhoz, hogy elsajátítsd ezt a különleges beach waves technikát, csupán egy kis kézügyesség és hosszú haj!

Margot Robbie új frizurája mindenkit lenyűgözött.

Forrás: GC Images

Mindenki megőrül Margot Robbie hullámos frizurájáért Margot Robbie új filmjét, az Üvöltő szeleket elképesztő várakozás előzi meg.

A mozi sajtókörútján a fiatal színésznő mindig gótikus ruhákban jelenik meg, de a legutóbbi alkalommal a különleges frizurájával hívta fel magára a figyelmet.

Mutatjuk, te hogyan készítheted el Margot hullámos tincseit!

Minden túlzás nélkül állíthatjuk, hogy most minden szem Margot Robbie-ra szegeződik: nem elég, hogy a Barbie-film óta az egész világ egy emberként isteníti őt, de az Üvöltő szelek friss adaptációjában konkrétan azért kap fizetést, hogy Jacob Elordival enyelegjen. Mi ez, ha nem pofátlanság?! A legdühítőbb az egészben pedig az, hogy még haragudni sem tudunk rá rendesen emiatt, hiszen a sikerei ellenére még mindig Hollywood egyik legszimpatikusabb és legközvetlenebb szupersztárja, aki ráadásul van olyan kedves, hogy időről időre ellát bennünket divatinspirációval.

Az új filmje sajtókörútján egyértelműen a frizurája vitte a prímet, ami aztán futótűzként terjedt a TikTokon és az Instagramon.

Ha a 2000-es években voltál gyerek, akkor valószínűleg számodra is ismerősek ezek a tört hullámok, amik olyan hatást eredményeznek, mintha egy cuki kis bárány lett volna az aznapi inspirációd. Margot fodrásza azonban megtalálta a tökéletes egyensúlyt a túlságosan szimmetrikus és a zilált között, az eredmény pedig egyszerre romantikus és vagány. Ha te is szeretnéd otthon elkészíteni, akkor a legegyszerűbb, ha egy nagy fogú kreppelővel kezdesz hozzá, csupán arra kell figyelned, hogy ne legyenek túl szabályosak a hullámok, különben fura, beállított hatást kelt.

Ha viszont a hőmentes göndörítés híve vagy, akkor is van megoldás: csupán egy ügyes fonási technikát kell elsajátítanod.