Színek, minták, csillogás – Ez az 5 farsangi körömtrend hódít 2026-ban

manikűr körömtrend divat farsang
Baranyi Hanna
2026.02.09.
Akár bálozol, akár nem, a farsangi szezonnak meg kell adni a módját! Hiszen mindig jó valamilyen alkalomhoz igazítani az éppen aktuális manikűrünket. Ha nem szeretnél Valentin-napi szívecskéket, de azért szeretnéd felturbózni a kis kacsód, mutatjuk a 2026-os farsangi körömtrendeket, melyekkel a szezon gyémántja leszel! Még nincs késő, irány a szalon!

Van valami imádni valóan lázadó a farsangi szezonban. Elűzzük a telet, és várjuk, hogy beköszönjön a csodálatos és illatozó tavasz. De mindezek előtt még egy jó nagyot bálozunk vagy bulizunk, melyhez természetesen egy csinos kis farsangi körömszett is dukál!

farsangi körömtrendek
Ezeket a farsangi körömtrendeket imádni fogod!
Forrás: Shutterstock

Farsangi köröm, farsangi időszak

Isteni fánkok, felszabadult flörtölés, beöltözés és bálozás – ezekért imádjuk a farsangot, melynek ünnep gyökerei egészen az ókorig nyúlnak vissza. 

A vízkereszt napjától hamvazószerdáig, vagyis idén január 6-tól február 17-ig tartó ünnepi időszak során a tél utolsó pillanatait élhetjük meg. 

Természetesen tudjuk, hogy a télbúcsúztatással még nem garantáljuk az enyhe idő beköszöntét, de a néphagyomány szerint mégis reménykedhetünk a tavasz eljövetelében.

Tarthatsz hagyományosabb maszkabált, kisebb télbúcsúztató összejövetelt, vagy csak szimplán megélheted magadban a farsangi szezon örömeit, a körmeid akkor is megérdemlik, hogy a legsikkesebb farsangi manikűrben legyen részük!

Farsangi köröm 2026-ban

Idén a természetesebbtől az extravagánsig minden mehet februárban! Attól függően, hogy mennyire kedveled a nőiesebb megjelenést, vagy mennyire szeretnéd lázadóan megünnepelni a leghavasabb tél lejártát – választhatsz magadnak az igen széles spektrumú farsangi körömmintákból. A januári dalmata körömtrendről már írtunk, a farsangi szezonban azonban nem az állatminták hódítanak!

1. Elegáns csillogás

Ne csak a kisugárzásod legyen ragyogó, hanem a körmeid is! Az elegáns és klasszikus mélyvörös csillogás ünnepélyességet ad a körmeidnek, mely méltó jelzőköve lesz a tél utolsó rúgásainak.

2. Lángoló tűzkövek

Hevítsd fel a levegőt ezekkel a lávakörmökkel! Az ombre sosem volt még ennyire menő! Sikkes, izgalmas és lázadóan elegáns.

3. Szabálytalan csíkok

Ezzel az eszpresszócsíkozással még Beetlejuice-t is meg tudnád idézni. És ki mással tudnád hatékonyabb elűzni a telet, mint az égnek álló hajú szellemmel, és egy kis kávéval?!

4. Élénk formák

Modern és dizájnos – ez a körömminta még nyárra is tökéletes lenne. Bearanyozza a hétköznapjaidat egy kis napsütéssel, mely a tavaszvárás közben is jól jöhet.

5. Füstös-jeges króm

Az átlátszó füstös árnyalattól a gótikus kinézetű jeges krómhatásig el mindent imádunk ezen a manikűrön. Ha a hosszabb dizájnt kedveled, akkor ezzel a körömtrenddel érdemes megkoronáznod a farsangi időszakot!

2026 körömtrendje farsangra

Válaszd ki a számodra legkülönlegesebb körömmintát, hogy a manikűröd megadja a farsangi alaphangulatot. Ezután már csak egy álarc és hozzá egy (vagy inkább sok) fánk hiányzik. Ideje felkapni a farsang fonalát!

