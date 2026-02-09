Színek, minták, csillogás – Ez az 5 farsangi körömtrend hódít 2026-ban

Van valami imádni valóan lázadó a farsangi szezonban. Elűzzük a telet, és várjuk, hogy beköszönjön a csodálatos és illatozó tavasz. De mindezek előtt még egy jó nagyot bálozunk vagy bulizunk, melyhez természetesen egy csinos kis farsangi körömszett is dukál!
Farsangi köröm, farsangi időszak
Isteni fánkok, felszabadult flörtölés, beöltözés és bálozás – ezekért imádjuk a farsangot, melynek ünnep gyökerei egészen az ókorig nyúlnak vissza.
A vízkereszt napjától hamvazószerdáig, vagyis idén január 6-tól február 17-ig tartó ünnepi időszak során a tél utolsó pillanatait élhetjük meg.
Természetesen tudjuk, hogy a télbúcsúztatással még nem garantáljuk az enyhe idő beköszöntét, de a néphagyomány szerint mégis reménykedhetünk a tavasz eljövetelében.
Tarthatsz hagyományosabb maszkabált, kisebb télbúcsúztató összejövetelt, vagy csak szimplán megélheted magadban a farsangi szezon örömeit, a körmeid akkor is megérdemlik, hogy a legsikkesebb farsangi manikűrben legyen részük!
Farsangi köröm 2026-ban
Idén a természetesebbtől az extravagánsig minden mehet februárban! Attól függően, hogy mennyire kedveled a nőiesebb megjelenést, vagy mennyire szeretnéd lázadóan megünnepelni a leghavasabb tél lejártát – választhatsz magadnak az igen széles spektrumú farsangi körömmintákból. A januári dalmata körömtrendről már írtunk, a farsangi szezonban azonban nem az állatminták hódítanak!
1. Elegáns csillogás
Ne csak a kisugárzásod legyen ragyogó, hanem a körmeid is! Az elegáns és klasszikus mélyvörös csillogás ünnepélyességet ad a körmeidnek, mely méltó jelzőköve lesz a tél utolsó rúgásainak.
2. Lángoló tűzkövek
Hevítsd fel a levegőt ezekkel a lávakörmökkel! Az ombre sosem volt még ennyire menő! Sikkes, izgalmas és lázadóan elegáns.
3. Szabálytalan csíkok
Ezzel az eszpresszócsíkozással még Beetlejuice-t is meg tudnád idézni. És ki mással tudnád hatékonyabb elűzni a telet, mint az égnek álló hajú szellemmel, és egy kis kávéval?!
4. Élénk formák
Modern és dizájnos – ez a körömminta még nyárra is tökéletes lenne. Bearanyozza a hétköznapjaidat egy kis napsütéssel, mely a tavaszvárás közben is jól jöhet.
5. Füstös-jeges króm
Az átlátszó füstös árnyalattól a gótikus kinézetű jeges krómhatásig el mindent imádunk ezen a manikűrön. Ha a hosszabb dizájnt kedveled, akkor ezzel a körömtrenddel érdemes megkoronáznod a farsangi időszakot!
2026 körömtrendje farsangra
Válaszd ki a számodra legkülönlegesebb körömmintát, hogy a manikűröd megadja a farsangi alaphangulatot. Ezután már csak egy álarc és hozzá egy (vagy inkább sok) fánk hiányzik. Ideje felkapni a farsang fonalát!
