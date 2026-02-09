Marty Supreme kritika: Timothée Chalamet pingpongos antihőse nem csaló, csak gátlástalan

Nem akarunk családterapeutát játszani, de nehéz nem észrevenni az összefüggést: amióta a Safdie testvérek 2024-ben külön utakra tértek, mindketten megszállott, egoista sportolókról kezdtek filmeket készíteni, akik képtelenek elviselni a második hely gondolatát. Benny Safdie tavalyi Zúzógépje Dwayne Johnsonnal visszafogottabb lett, mint vártuk. Josh Safdie viszont a Marty Supreme-mel visszatért ahhoz az idegbajos, túlvezérelt energiához, amit a Csiszolatlan gyémánt óta védjegyének tekintünk.

A Marty Supreme nem cicózik. Kényelmetlen igazságot tár a néző elé.

Marty Supreme kritika – hazudik, manipulál, győz, és ez a legijesztőbb benne A Marty Supreme nem egy sportfilm, hanem egy kíméletlen karaktertanulmány a siker iránti megszállottságról.

Timothée Chalamet elementáris energiával játszik, de ez mégsem a legerősebb alakítása.

Josh Safdie első önálló filmje kaotikus, túlcsorduló és szándékosan kényelmetlen.

A Marty Supreme nem kér elnézést, nem magyarázkodik, és nem akar szerethető lenni. Ez a film pontosan olyan, mint a főhőse: hangos, pimasz, gátlástalan.

Egy antihős, aki nem kér feloldozást

A film középpontjában Marty Mauser áll, − akit Timothée Chalamet játszik, pontosabban: ural. Sovány, pattanásos, szerencsétlen bajszosz figura, aki első ránézésre csak egy statiszta lehetne egy régi testépítős reklámban, nem élsportoló. Marty azonban annak tartja magát. Csak épp a sportja a pingpong, ami 1952 Amerikájában nem éppen a megváltás gyorsvonata.

Világbajnoki álmok ide vagy oda, Marty nappal a nagybátyja brooklyni cipőboltjában dolgozik. És itt derül ki az igazi tehetsége, ami nem az ütőnél, hanem az embereknél kezdődik. Marty született üzletember, aki morális iránytű nélkül navigál a nagyvilágban. Átver bowlingozókat New Jersey-ben, elcsábít egy nála jóval idősebb, házas filmsztárt (Gwyneth Paltrow), és mindenkit úgy csűr-csavar, ahogy az érdekei kívánják.

Amikor a nagybátyja menedzseri pozíciót ajánl neki, a film akár el is indulhatna egy klasszikus „biztonság vagy álom” dilemmán. De Marty számára ez nem kérdés. A stabilitás nem opció. Csak az számít, hogy világbajnok pingpongos legyen.