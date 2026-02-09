Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 9., hétfő Abigél, Alex

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
brit királyi család

Nem volt igaz az, amit Beatrix és Eugénia hercegnőkről mondtak: így vélekednek most az apjukról

brit királyi család Eugénia hercegnő András herceg
Life.hu
2026.02.09.
Beatrix és Eugénia hercegnők a botrány ellenére sem fordultak el apjuktól, András hercegtől. A híresztelésekkel szemben az egykori yorki herceg lányai nem szakították meg a kapcsolatot sem apjukkal, sem édesanyjukkal, Sarah Fergusonnal.

A York családot korábban kifejezetten szoros kötelék fűzte össze. Sarah Ferguson egy 2017-es interjúban egy asztalhoz hasonlította a kapcsolatukat, hangsúlyozva, hogy a család négy tagja – ő, András herceg, Beatrix és Eugénia hercegnők – elválaszthatatlan egységet alkotnak. Mindig mindenben támogatják egymást, és legalább kéthetente leülnek együtt beszélgetni.

Beatrix hercegnő, Sarah Ferguson és Eugénia hercegnő mindenben számíthatnak egymásra, és András hercegtől sem fordultak el
Beatrix hercegnő, Sarah Ferguson és Eugénia hercegnő mindenben számíthatnak egymásra, és András hercegtől sem fordultak el
Forrás: Getty Images

Beatrix és Eugénia hercegnők mégsem fordítottak hátat András hercegnek

Egy darabig arról cikkeztek az angol sajtóban, hogy Sarah Fergusonék családi egysége az Epstein-botrány miatt megingott. A múlt héten ráadásul újabb e-mailek kerültek nyilvánosságra, amelyek szerint a két hercegné is belekeveredett az ügybe. Kiderült, hogy Jeffrey Epstein 2009-ben, nem sokkal a börtönből való szabadulása után fizette Sarah Ferguson és lányai amerikai utazását. Akkoriban Beatrix 20, Eugénia 19 éves volt, és Epstein palmbeachi villájába repültek, hogy együtt ebédeljenek vele. A levelezések további részletei is kellemetlen fényt vetnek Sarah Fergusonra, aki több üzenetben is bizalmas hangnemben írt Epsteinnel, egyik levelében durva megjegyzést tett Eugénia szerelmi életére, a pedofil milliárdost „a mindig vágyott testvérének” nevezte.

Nos, úgy tűnik, hogy minden nem volt elég ahhoz, a család egysége felboruljon. Egy hozzájuk közelálló barát határozottan cáfolta azokat az értesüléseket, melyek szerint a 35 éves Eugénia hercegnő megszakította volna a kapcsolatot apjával. Eugénia egyébként az Anti-Slavery Collective társalapítójaként a modern kori rabszolgaság ellen küzd, ami tovább növeli a helyzet súlyát és ellentmondásosságát. A 37 éves Beatrix hercegnőt nemrég Windsorban látták, amint édesapjával és négyéves kislányával, Siennával lovagoltak. A család barátja szerint a nővérek nem fordítottak hátat az apjuknak.

Sarah Ferguson eközben külföldön, egy wellnessközpontban tartózkodik. A HELLO! magazin forrásai szerint a 66 éves hercegné a jövőjét mérlegeli, és azt próbálja kitalálni, hol fog élni. Sarah rossz lelkiállapotban van, erős bűntudattal küzd, komolyan aggódnak a mentális egészségéért. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Nem Kamilla és nem Vilmos: Károly király máshol találta meg a lelki támaszt betegsége idején

A brit királyi család az elmúlt évtizedek egyik legnehezebb időszakát éli, Károly király azonban váratlan, titkos támaszra talált. Lapértesülések szerint az uralkodó a rákkezelése alatt szoros kapcsolat alakított ki valakivel.

Így még nem láttuk Ben Afflecket: a színész teljesen kifordult önmagából - Videó

A színész újra a Dunkin reklámjában tűnt fel, ami a 2026-os Super Bowlra készült. Ben Affleck saját filmes múltját figurázta ki.

Lady Gaga látványosan lefogyott – mindenki azt találgatja, mi áll emögött

Lady Gaga volt a Super Bowl félidei show-jának egyik fellépője, de nem a dal vagy a koreográfia lett a legnagyobb beszédtéma, hanem az énekesnő látványos fogyása. A közösségi oldalakon pillanatok alatt elindultak a találgatások, sokan azt sejtik, ő is az Ozempicet használta.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu