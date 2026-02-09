Nem volt igaz az, amit Beatrix és Eugénia hercegnőkről mondtak: így vélekednek most az apjukról

A York családot korábban kifejezetten szoros kötelék fűzte össze. Sarah Ferguson egy 2017-es interjúban egy asztalhoz hasonlította a kapcsolatukat, hangsúlyozva, hogy a család négy tagja – ő, András herceg, Beatrix és Eugénia hercegnők – elválaszthatatlan egységet alkotnak. Mindig mindenben támogatják egymást, és legalább kéthetente leülnek együtt beszélgetni.

Beatrix hercegnő, Sarah Ferguson és Eugénia hercegnő mindenben számíthatnak egymásra, és András hercegtől sem fordultak el

Beatrix és Eugénia hercegnők mégsem fordítottak hátat András hercegnek

Egy darabig arról cikkeztek az angol sajtóban, hogy Sarah Fergusonék családi egysége az Epstein-botrány miatt megingott. A múlt héten ráadásul újabb e-mailek kerültek nyilvánosságra, amelyek szerint a két hercegné is belekeveredett az ügybe. Kiderült, hogy Jeffrey Epstein 2009-ben, nem sokkal a börtönből való szabadulása után fizette Sarah Ferguson és lányai amerikai utazását. Akkoriban Beatrix 20, Eugénia 19 éves volt, és Epstein palmbeachi villájába repültek, hogy együtt ebédeljenek vele. A levelezések további részletei is kellemetlen fényt vetnek Sarah Fergusonra, aki több üzenetben is bizalmas hangnemben írt Epsteinnel, egyik levelében durva megjegyzést tett Eugénia szerelmi életére, a pedofil milliárdost „a mindig vágyott testvérének” nevezte.

Nos, úgy tűnik, hogy minden nem volt elég ahhoz, a család egysége felboruljon. Egy hozzájuk közelálló barát határozottan cáfolta azokat az értesüléseket, melyek szerint a 35 éves Eugénia hercegnő megszakította volna a kapcsolatot apjával. Eugénia egyébként az Anti-Slavery Collective társalapítójaként a modern kori rabszolgaság ellen küzd, ami tovább növeli a helyzet súlyát és ellentmondásosságát. A 37 éves Beatrix hercegnőt nemrég Windsorban látták, amint édesapjával és négyéves kislányával, Siennával lovagoltak. A család barátja szerint a nővérek nem fordítottak hátat az apjuknak.

Sarah Ferguson eközben külföldön, egy wellnessközpontban tartózkodik. A HELLO! magazin forrásai szerint a 66 éves hercegné a jövőjét mérlegeli, és azt próbálja kitalálni, hol fog élni. Sarah rossz lelkiállapotban van, erős bűntudattal küzd, komolyan aggódnak a mentális egészségéért.