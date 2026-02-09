Kim Kardashian köves nyakörvben, Jessica Alba pedig fűzőben: így öltöztek a hírességek a Super Bowlra

Amerika egyik legjobban várt eseménye a Super Bowl. Minden évben nagyszabású halftime show-t láthatunk, idén pedig Bad Bunny kapta a megtiszteltetést. Az énekesen kívül rengeteg világsztár és hiresség vett részt a sportrendezvényen. Mutatjuk, többek között mit viselt Kim Kardashian és újdonsült pasija, Hamilton a neves alkalomra!
A Super Bowl 2026-os rendezvényének sztármegjelenései
- Idén Bad Bunny lépett fel a Super Bowl félidejében, és a színpadon olyan sztárok csatlakoztak hozzá, mint Lady Gaga, Jessica Alba és Pedro Pascal.
- Ez volt az eslő alkalom, hogy Kim Kardashian és Lewis Hamilton közösen jelent meg a nyilvánosság előtt.
- Nézd meg, mit viseltek a világsztárok Amerika legfontosabb sporteseményére!
A Super Bowl Amerika legfontosabb eseménye, nemcsak a sport miatt, de popkulturális jellege miatt is. Minden évben Hollywood krémje érkezik a rendezvényre. Akárcsak a vörös szőnyegre, ide is elképesztő szettekkel készülnek a hírességek. Nézd meg, hogyan jelentek meg az év legfontosabb sporteseményén a VIP vendégek!
Jessica Alba
Jessica Alba nemcsak nézőként, de a produkció tagjaként is részt vett a Super Bowlon. A 44 éves színésznő fiatalos, Z generációs stílusáról híres, és ezt ismét megcsillogtatta. Egy fehér fűzős felsőt viselt, nagy bomber dzsekivel és egyszerű farmernadrággal.
Kim Kardashian
Kim Kardashian és Lewis Hemilton egyik reklámfalnál sem fotózkodott. A páros csak beosont a rendezvényre, majd együtt távozott. Kim önmagához hűen egy fekete overallban volt, fekete cropped pufi kabátban, túlméretezett napszemüvegben és egy drágakövekkel kirakott choker nyakláncban volt. A sztárpárosnak ez volt az első publikus, közös megjelenése azóta, hogy kapcsolatukról elindultak a pletykák. A videóban megnézheted, hogyan mutattak együtt.
Lady Gaga
Lady Gaga nem csak nézőként érkezett, ugyanis Bad Bunny mellett fellépett a halftime show-ban. Az énekesnő egy csodaszép búzavirágkék ruhában volt. Tökéletesen beleillett a Bad Bunny által képviselt zenei stílusba.
Pedro Pascal
Pedro Pascal ezüstös nadrágban és ingben volt, amire egy törtfehér díszzakót vett fel. A felkapott színész szintén csatlakozott Bad Bunnyhoz a félidős koncerten. Elképesztően sikkesen és szexin mutatott ebben az outfitben.
Kendall Jenner
Kendall Jenner is részt vett a sportrendezvényen, ami nagyon érdekes tekintve, hogy exbarátja, Bad Bunny volt az est sztárja. A páros 2025-ben szakított, és az énekes egy Instagram-sztoriban ezt írta "ne randizz olyan személlyel, aki nem érti a zenédet". Ettől függetlenül Kendall nagyon jól érezte magát, egy videóban látszik, hogyan táncolt barátnőjével, Hailey Bieberrel.
Alix Earle
Alix Amerika egyik legfelkapottabb, és legsikeresebb influenszere. Mára már a legnagyobb világsztárok szintjét is elérte. A Super Bowl hétvégéjén több PR-eseményre, bemutatóra, after partyra is hivatalos volt. Magára a meccsre egy alacsony derekú farmert és egy bőrhatású, mély kivágású felsőt viselt.
Hailey Bieber
Hailey Biber és Justin Bieber együtt nézte az idei meccset. Hailey egy szűkített kockasarkú magas sarkúban volt, egyszerű, egyenes szárú farmerben, és egy fehér szőrmekabátban. Haját szokásosan hátrafésülte.
Emma Roberts
Emma Roberts lágy stílusa ismét népszerű lett. A meccsre egy kényelmes, de divatos összeállításban jelent meg. A színes lencséjű szemüveg, a túlméretezett szabások és a felfogott haj is a laza eleganciát testesítik meg.
