Kim Kardashian köves nyakörvben, Jessica Alba pedig fűzőben: így öltöztek a hírességek a Super Bowlra

híresség Super Bowl 2026 világsztárok
Az év legnagyobb sporteseményén csillogásból sem volt hiány. Nézd meg, mit viselt Kim Kardashian, Kendall Jenner és Pedro Pascal a Super Bowl 2026-os rendezvényén!

Amerika egyik legjobban várt eseménye a Super Bowl. Minden évben nagyszabású halftime show-t láthatunk, idén pedig Bad Bunny kapta a megtiszteltetést. Az énekesen kívül rengeteg világsztár és hiresség vett részt a sportrendezvényen. Mutatjuk, többek között mit viselt Kim Kardashian és újdonsült pasija, Hamilton a neves alkalomra!

Super bowl 2026
Világsztárok a 2026-os Super Bowl sporteseményén.
Forrás: Getty Images North America

A Super Bowl 2026-os rendezvényének sztármegjelenései

  • Idén Bad Bunny lépett fel a Super Bowl félidejében, és a színpadon olyan sztárok csatlakoztak hozzá, mint Lady Gaga, Jessica Alba és Pedro Pascal.
  • Ez volt az eslő alkalom, hogy Kim Kardashian és Lewis Hamilton közösen jelent meg a nyilvánosság előtt.
  • Nézd meg, mit viseltek a világsztárok Amerika legfontosabb sporteseményére!

A Super Bowl Amerika legfontosabb eseménye, nemcsak a sport miatt, de popkulturális jellege miatt is. Minden évben Hollywood krémje érkezik a rendezvényre. Akárcsak a vörös szőnyegre, ide is elképesztő szettekkel készülnek a hírességek. Nézd meg, hogyan jelentek meg az év legfontosabb sporteseményén a VIP vendégek!

Jessica Alba

Jessica Alba nemcsak nézőként, de a produkció tagjaként is részt vett a Super Bowlon. A 44 éves színésznő fiatalos, Z generációs stílusáról híres, és ezt ismét megcsillogtatta. Egy fehér fűzős felsőt viselt, nagy bomber dzsekivel és egyszerű farmernadrággal. 

Jessica Alba
Jessica Alba a 2026-os Super Bowlon.
Forrás: Getty Images North America

Kim Kardashian

Kim Kardashian és Lewis Hemilton egyik reklámfalnál sem fotózkodott. A páros csak beosont a rendezvényre, majd együtt távozott. Kim önmagához hűen egy fekete overallban volt, fekete cropped pufi kabátban, túlméretezett napszemüvegben és egy drágakövekkel kirakott choker nyakláncban volt. A sztárpárosnak ez volt az első publikus, közös megjelenése azóta, hogy kapcsolatukról elindultak a pletykák. A videóban megnézheted, hogyan mutattak együtt.

@entertainmenttonight Kim Kardashian and Lewis Hamilton are seemingly confirming their rumored romance as the two were spotted together at the Super Bowl 👀 #kimkardashian #superbowl #lewishamilton ♬ original sound - Entertainment Tonight

Lady Gaga

Lady Gaga nem csak nézőként érkezett, ugyanis Bad Bunny mellett fellépett a halftime show-ban. Az énekesnő egy csodaszép búzavirágkék ruhában volt. Tökéletesen beleillett a Bad Bunny által képviselt zenei stílusba. 

lady gaga super bowl
Lady Gaga a 2026-os Super Bowlon.
Forrás: Getty Images North America

Pedro Pascal

Pedro Pascal ezüstös nadrágban és ingben volt, amire egy törtfehér díszzakót vett fel. A felkapott színész szintén csatlakozott Bad Bunnyhoz a félidős koncerten. Elképesztően sikkesen és szexin mutatott ebben az outfitben.

pedro pascal
Pedro Pascal a Super Bowlon.
Forrás: Getty Images North America

Kendall Jenner

Kendall Jenner is részt vett a sportrendezvényen, ami nagyon érdekes tekintve, hogy exbarátja, Bad Bunny volt az est sztárja. A páros 2025-ben szakított, és az énekes egy Instagram-sztoriban ezt írta "ne randizz olyan személlyel, aki nem érti a zenédet". Ettől függetlenül Kendall nagyon jól érezte magát, egy videóban látszik, hogyan táncolt barátnőjével, Hailey Bieberrel. 

@nfl the stars are out 🤩 #nfl #superbowl #kendalljenner #21savage ♬ What You Saying - Lil Uzi Vert

Alix Earle

Alix Amerika egyik legfelkapottabb, és legsikeresebb influenszere. Mára már a legnagyobb világsztárok szintjét is elérte. A Super Bowl hétvégéjén több PR-eseményre, bemutatóra, after partyra is hivatalos volt. Magára a meccsre egy alacsony derekú farmert és egy bőrhatású, mély kivágású felsőt viselt. 

Alix Earle
Alix Earle a 2026-os Super Bowl meccsen.
Forrás: Getty Images North America

Hailey Bieber

Hailey Biber és Justin Bieber együtt nézte az idei meccset. Hailey egy szűkített kockasarkú magas sarkúban volt, egyszerű, egyenes szárú farmerben, és egy fehér szőrmekabátban. Haját szokásosan hátrafésülte. 

Hailey Bieber super bowl
Hailey Bieber Super Bowl outfitje.
Forrás: instagram

Emma Roberts

Emma Roberts lágy stílusa ismét népszerű lett. A meccsre egy kényelmes, de divatos összeállításban jelent meg. A színes lencséjű szemüveg, a túlméretezett szabások és a felfogott haj is a laza eleganciát testesítik meg. 

Emma roberts
Emma Roberts a 2026-os Super Bowl eseményén.
Forrás: Getty Images North America

 

