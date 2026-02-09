Kim Kardashian köves nyakörvben, Jessica Alba pedig fűzőben: így öltöztek a hírességek a Super Bowlra

Amerika egyik legjobban várt eseménye a Super Bowl. Minden évben nagyszabású halftime show-t láthatunk, idén pedig Bad Bunny kapta a megtiszteltetést. Az énekesen kívül rengeteg világsztár és hiresség vett részt a sportrendezvényen. Mutatjuk, többek között mit viselt Kim Kardashian és újdonsült pasija, Hamilton a neves alkalomra!

Világsztárok a 2026-os Super Bowl sporteseményén.

Forrás: Getty Images North America

A Super Bowl 2026-os rendezvényének sztármegjelenései Idén Bad Bunny lépett fel a Super Bowl félidejében, és a színpadon olyan sztárok csatlakoztak hozzá, mint Lady Gaga, Jessica Alba és Pedro Pascal.

Ez volt az eslő alkalom, hogy Kim Kardashian és Lewis Hamilton közösen jelent meg a nyilvánosság előtt.

Nézd meg, mit viseltek a világsztárok Amerika legfontosabb sporteseményére!

A Super Bowl Amerika legfontosabb eseménye, nemcsak a sport miatt, de popkulturális jellege miatt is. Minden évben Hollywood krémje érkezik a rendezvényre. Akárcsak a vörös szőnyegre, ide is elképesztő szettekkel készülnek a hírességek. Nézd meg, hogyan jelentek meg az év legfontosabb sporteseményén a VIP vendégek!

Jessica Alba

Jessica Alba nemcsak nézőként, de a produkció tagjaként is részt vett a Super Bowlon. A 44 éves színésznő fiatalos, Z generációs stílusáról híres, és ezt ismét megcsillogtatta. Egy fehér fűzős felsőt viselt, nagy bomber dzsekivel és egyszerű farmernadrággal.

Jessica Alba a 2026-os Super Bowlon.

Forrás: Getty Images North America

Kim Kardashian

Kim Kardashian és Lewis Hemilton egyik reklámfalnál sem fotózkodott. A páros csak beosont a rendezvényre, majd együtt távozott. Kim önmagához hűen egy fekete overallban volt, fekete cropped pufi kabátban, túlméretezett napszemüvegben és egy drágakövekkel kirakott choker nyakláncban volt. A sztárpárosnak ez volt az első publikus, közös megjelenése azóta, hogy kapcsolatukról elindultak a pletykák. A videóban megnézheted, hogyan mutattak együtt.

Lady Gaga

Lady Gaga nem csak nézőként érkezett, ugyanis Bad Bunny mellett fellépett a halftime show-ban. Az énekesnő egy csodaszép búzavirágkék ruhában volt. Tökéletesen beleillett a Bad Bunny által képviselt zenei stílusba.

Lady Gaga a 2026-os Super Bowlon.

Forrás: Getty Images North America

Pedro Pascal

Pedro Pascal ezüstös nadrágban és ingben volt, amire egy törtfehér díszzakót vett fel. A felkapott színész szintén csatlakozott Bad Bunnyhoz a félidős koncerten. Elképesztően sikkesen és szexin mutatott ebben az outfitben.