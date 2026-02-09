A nő, aki képtelen volt feladni: amit Lindsey Vonn átélt, arra senki sem volt felkészülve

Lindsey Vonn valóságos legenda az alpesisíelésben: 84-szeres világkupa-győztes, a sportág történetének egyik legnagyobb alakja, az egyetlen nő, aki mind az öt klasszikus alpesisí-versenyszámban nyert már világkupát. A különböző sérülések azonban nem kerülték el pályafutása során, ezért mindössze egyszeres olimpiai bajnoknak mondhatja magát. Ezen próbált változtatni Milánóban, ahol végül karrierje legsúlyosabb esését szenvedte el.

Lindsey Vonn sérülése után megfagyott a levegő.

Forrás: Getty Images Europe

Lindsey Vonn az alpesisí egyik legnagyobb legendája.

Pályafutása során többször súlyos sérüléseket szenvedett, emiatt olimpiai aranyat csak egyszer, 2010-ben nyert.

41 évesen visszatért a sípályára, hogy újabb olimpiai győzelmet szerezzen, de Milánóban komoly baleset érte.

Mentőhelikopterrel szállították kórházba, és valószínűleg véget ért a karrierje.

Lindsey Vonn: legenda, akinek sok balszerencse jutott

Lindsey Vonn nemcsak az alpesisí, hanem a téli sportágak egyik legnagyobb alakja is. Az amerikai sportoló ráadásul nemcsak a sípályán nyújtott teljesítményéről, hanem meseszép megjelenéséről is híres. Többször is pózolt különböző magazinok címlapjain, ezért – is – sok férfi rajongóra tett szert. Emelett persze a sportolói karrierje és teljesítménye is figyelemre méltó: 84-szeres világkupa-győztes, de az olimpián csak egyszer ért elsőként célba, még 2010-ben. Bár 2019-ben visszavonult, de tavaly úgy döntött, hogy visszatér. Bár sokan úgy gondolták, hogy 41 évesen 3-4 év kihagyás után esélytelen, azonban Vonn úgy érezte, hogy van még benne egy olimpiai arany. A milánói olimpiát megelőzen az eredményei alapján neki volt igaza: kirobbanó formában várta Milánót, de ekkor jött a feketeleves: az utolsó felkészítő tornán elszakadt a keresztszalagja, miközben zúzódtak a csontjai és porcsérülést is szenvedett. Bárki más feladta volna a versenyzést az olimpián, de Vonn másképp döntött.

Sérülésekkel teli karrier

Lindsey Vonn-nak ezzel együtt nem kevesebb mint öt alkalommal szakadt el valamelyik szalagja. Ezek közül három a keresztszalagot érintette. Ezek a sérülések bár gyakoribbak a síelőknél, azonban még így is valóságos csodával ér fel, hogy Vonn élsportolóként ennyiszer felépült. Csak érzékeltetésképp: egy labdarúgónál hasonló sérülések sokszor a karrierjük végét jelenti, mert már sosem tudnak ismét azon a szinten teljesíteni, mint a sérülés előtt. Visszatérve Lindsey Vonnra: a milánói olimpia előtti sérülése ellenére úgy döntött, hogy rajthoz áll Olaszországban. Gyakorlatilag keresztszalag nélkül vállalta a versenyzést. Ma már valószínűleg úgy gondolja, hogy bár ne tette volna.