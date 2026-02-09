Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
A nő, aki képtelen volt feladni: amit Lindsey Vonn átélt, arra senki sem volt felkészülve

Getty Images Europe - Julian Finney
téli olimpia videó Lindsey Vonn sérülés
Simon Benedek
2026.02.09.
Már az első napokban megvolt a téli olimpia első nagy drámája: a 41 éves Lindsey Vonn hosszú kihagyás után tért vissza a sípályára, azonban horrorsérülése után mentőhelikopterrel vitték kórházba a sportolót. Bemutatjuk Lindsey Vonnt, aki még egy utolsó olimpiát szeretett volna nyerni.

Lindsey Vonn valóságos legenda az alpesisíelésben: 84-szeres világkupa-győztes, a sportág történetének egyik legnagyobb alakja, az egyetlen nő, aki mind az öt klasszikus alpesisí-versenyszámban nyert már világkupát. A különböző sérülések azonban nem kerülték el pályafutása során, ezért mindössze egyszeres olimpiai bajnoknak mondhatja magát. Ezen próbált változtatni Milánóban, ahol végül karrierje legsúlyosabb esését szenvedte el.

Lindsey Vonn amerikai síelő.
Lindsey Vonn sérülése után megfagyott a levegő. 
Forrás: Getty Images Europe
  • Lindsey Vonn az alpesisí egyik legnagyobb legendája.
  • Pályafutása során többször súlyos sérüléseket szenvedett, emiatt olimpiai aranyat csak egyszer, 2010-ben nyert.
  • 41 évesen visszatért a sípályára, hogy újabb olimpiai győzelmet szerezzen, de Milánóban komoly baleset érte.
  • Mentőhelikopterrel szállították kórházba, és valószínűleg véget ért a karrierje.

Lindsey Vonn: legenda, akinek sok balszerencse jutott

Lindsey Vonn nemcsak az alpesisí, hanem a téli sportágak egyik legnagyobb alakja is. Az amerikai sportoló ráadásul nemcsak a sípályán nyújtott teljesítményéről, hanem meseszép megjelenéséről is híres. Többször is pózolt különböző magazinok címlapjain, ezért – is – sok férfi rajongóra tett szert. Emelett persze a sportolói karrierje és teljesítménye is figyelemre méltó: 84-szeres világkupa-győztes, de az olimpián csak egyszer ért elsőként célba, még 2010-ben. Bár 2019-ben visszavonult, de tavaly úgy döntött, hogy visszatér. Bár sokan úgy gondolták, hogy 41 évesen 3-4 év kihagyás után esélytelen, azonban Vonn úgy érezte, hogy van még benne egy olimpiai arany. A milánói olimpiát megelőzen az eredményei alapján neki volt igaza: kirobbanó formában várta Milánót, de ekkor jött a feketeleves: az utolsó felkészítő tornán elszakadt a keresztszalagja, miközben zúzódtak a csontjai és porcsérülést is szenvedett. Bárki más feladta volna a versenyzést az olimpián, de Vonn másképp döntött. 

Sérülésekkel teli karrier

Lindsey Vonn-nak ezzel együtt nem kevesebb mint öt alkalommal szakadt el valamelyik szalagja. Ezek közül három a keresztszalagot érintette. Ezek a sérülések bár gyakoribbak a síelőknél, azonban még így is valóságos csodával ér fel, hogy Vonn élsportolóként ennyiszer felépült. Csak érzékeltetésképp: egy labdarúgónál hasonló sérülések sokszor a karrierjük végét jelenti, mert már sosem tudnak ismét azon a szinten teljesíteni, mint a sérülés előtt. Visszatérve Lindsey Vonnra: a milánói olimpia előtti sérülése ellenére úgy döntött, hogy rajthoz áll Olaszországban. Gyakorlatilag keresztszalag nélkül vállalta a versenyzést. Ma már valószínűleg úgy gondolja, hogy bár ne tette volna.

Lindsey Vonn esése a milánói olimpián.
Lindsey Vonn az esése után a milánói olimpián. 
Forrás: Getty Images Europe

Téli olimpia 2026: Lindsey Vonn horrorsérülése

A téli olimpia első napjainak egyik legizgalmasabb látnivalója volt Vonn versenyzése, de hamar szertefoszlottak az amerikai sportoló álmai. A női lesiklás amúgy is a legnépszerűbb versenyek közé tartozik, azonban Lindsey Vonnra ezúttal különösen nagy figyelem irányult: az alpesisí amerikai legendája több mint ötéves kihagyás után tért vissza, hogy megszerezze a hőn áhított második olimpiai aranyát. Egyértelmű esélyesként várta volna a nagy napot, mivel ebben az idényben nyolc versenyen indult, abból hétszer dobogóra állhatott, kétszer győzött, és a negyediknél egyszer sem szerepelt rosszabbul.

Lindsey Vonn számára csupán másodpercekig tartott a verseny. A pálya elején rosszul vette be az egyik kanyart: beakadt a válla a kapuba, így elveszítette uralmát a lécei felett és hatalmasat esett. A nézők döbbent csendben szemlélték az eseményeket, miközben Vonn láthatóan szenvedett. Egyrészt a fájdalomtól ordított, azonban valószínűleg nem csak az esés miatt: itt már valószínűleg tudta, hogy a karrierje végét jelenti ez a baleset. Csaknem húsz percig ápolták a havon, majd mentőhelikopterrel szállították kórházba.  Az első hírek szerint ismét elszakadt a belső oldalszalagja, az egyik lábát törés érte, valamint súlyosan sérült a meniszkusza – a térdízület egy porcos lemeze –, továbbá zúzódott és részlegesen ficamodott a válla. A Reuters beszámolója szerint Vonnt megműtötték, de nincs életveszélyben. Íme a videó Lindsey Vonn sérüléséről:

