A nő, aki képtelen volt feladni: amit Lindsey Vonn átélt, arra senki sem volt felkészülve

Lindsey Vonn valóságos legenda az alpesisíelésben: 84-szeres világkupa-győztes, a sportág történetének egyik legnagyobb alakja, az egyetlen nő, aki mind az öt klasszikus alpesisí-versenyszámban nyert már világkupát. A különböző sérülések azonban nem kerülték el pályafutása során, ezért mindössze egyszeres olimpiai bajnoknak mondhatja magát. Ezen próbált változtatni Milánóban, ahol végül karrierje legsúlyosabb esését szenvedte el.
- Lindsey Vonn az alpesisí egyik legnagyobb legendája.
- Pályafutása során többször súlyos sérüléseket szenvedett, emiatt olimpiai aranyat csak egyszer, 2010-ben nyert.
- 41 évesen visszatért a sípályára, hogy újabb olimpiai győzelmet szerezzen, de Milánóban komoly baleset érte.
- Mentőhelikopterrel szállították kórházba, és valószínűleg véget ért a karrierje.
Lindsey Vonn: legenda, akinek sok balszerencse jutott
Lindsey Vonn nemcsak az alpesisí, hanem a téli sportágak egyik legnagyobb alakja is. Az amerikai sportoló ráadásul nemcsak a sípályán nyújtott teljesítményéről, hanem meseszép megjelenéséről is híres. Többször is pózolt különböző magazinok címlapjain, ezért – is – sok férfi rajongóra tett szert. Emelett persze a sportolói karrierje és teljesítménye is figyelemre méltó: 84-szeres világkupa-győztes, de az olimpián csak egyszer ért elsőként célba, még 2010-ben. Bár 2019-ben visszavonult, de tavaly úgy döntött, hogy visszatér. Bár sokan úgy gondolták, hogy 41 évesen 3-4 év kihagyás után esélytelen, azonban Vonn úgy érezte, hogy van még benne egy olimpiai arany. A milánói olimpiát megelőzen az eredményei alapján neki volt igaza: kirobbanó formában várta Milánót, de ekkor jött a feketeleves: az utolsó felkészítő tornán elszakadt a keresztszalagja, miközben zúzódtak a csontjai és porcsérülést is szenvedett. Bárki más feladta volna a versenyzést az olimpián, de Vonn másképp döntött.
Sérülésekkel teli karrier
Lindsey Vonn-nak ezzel együtt nem kevesebb mint öt alkalommal szakadt el valamelyik szalagja. Ezek közül három a keresztszalagot érintette. Ezek a sérülések bár gyakoribbak a síelőknél, azonban még így is valóságos csodával ér fel, hogy Vonn élsportolóként ennyiszer felépült. Csak érzékeltetésképp: egy labdarúgónál hasonló sérülések sokszor a karrierjük végét jelenti, mert már sosem tudnak ismét azon a szinten teljesíteni, mint a sérülés előtt. Visszatérve Lindsey Vonnra: a milánói olimpia előtti sérülése ellenére úgy döntött, hogy rajthoz áll Olaszországban. Gyakorlatilag keresztszalag nélkül vállalta a versenyzést. Ma már valószínűleg úgy gondolja, hogy bár ne tette volna.
Téli olimpia 2026: Lindsey Vonn horrorsérülése
A téli olimpia első napjainak egyik legizgalmasabb látnivalója volt Vonn versenyzése, de hamar szertefoszlottak az amerikai sportoló álmai. A női lesiklás amúgy is a legnépszerűbb versenyek közé tartozik, azonban Lindsey Vonnra ezúttal különösen nagy figyelem irányult: az alpesisí amerikai legendája több mint ötéves kihagyás után tért vissza, hogy megszerezze a hőn áhított második olimpiai aranyát. Egyértelmű esélyesként várta volna a nagy napot, mivel ebben az idényben nyolc versenyen indult, abból hétszer dobogóra állhatott, kétszer győzött, és a negyediknél egyszer sem szerepelt rosszabbul.
Lindsey Vonn számára csupán másodpercekig tartott a verseny. A pálya elején rosszul vette be az egyik kanyart: beakadt a válla a kapuba, így elveszítette uralmát a lécei felett és hatalmasat esett. A nézők döbbent csendben szemlélték az eseményeket, miközben Vonn láthatóan szenvedett. Egyrészt a fájdalomtól ordított, azonban valószínűleg nem csak az esés miatt: itt már valószínűleg tudta, hogy a karrierje végét jelenti ez a baleset. Csaknem húsz percig ápolták a havon, majd mentőhelikopterrel szállították kórházba. Az első hírek szerint ismét elszakadt a belső oldalszalagja, az egyik lábát törés érte, valamint súlyosan sérült a meniszkusza – a térdízület egy porcos lemeze –, továbbá zúzódott és részlegesen ficamodott a válla. A Reuters beszámolója szerint Vonnt megműtötték, de nincs életveszélyben. Íme a videó Lindsey Vonn sérüléséről:
