Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 25., szerda Géza

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt BAFTA 2026
tuberkolózis

Sötét titok derült ki Emily Brontë haláláról: az Üvöltő szelek szerzője mindössze 30 évesen hunyt el

Getty Images - Culture Club
tuberkolózis Brontë Üvöltő szelek
Bába Dorottya
2026.02.25.
A közmegegyezés úgy tartja, hogy tuberkulózis vitte el az Üvöltő szelek szerzőjét. Azonban egy elmélet szerint sokkal gyomorforgatóbb oka volt Emily Brontë korai halálának.

Bár „csak” egy regényt jelentetett meg, az óriásit szólt. Sokak szerint Emily Brontë volt a legtehetségesebb a három nővér közül és bár az irodalom minősége nem teljesen mérhető objektívan az Üvöltő szelek hatása tagadhatatlan. Csakúgy, mint a regény szereplői, a legifjabb nővér élete is tragikus véget ért, melyet a tuberkulózis okozott. Azonban halálának körülményeiről nemrégiben új, bizarr elmélet látott napvilágot.

Emily Brontë és nővérei
Emily Brontë és testvérei 30 éves koruk körül haltak meg.
Forrás:  Getty Images

Emily Brontë halálának okai

  • Az írónő 1848. december 19-én hunyt el, mindössze 30 évesen.
  • Mivel a Brontë-család egy temető alatt lakott, valószínű, hogy a lány szennyezett vizet ivott.
  • Emily Brontë valójában tuberkulózisban halt meg.

Emily Brontë és a viktoriánus divatkór

1848. szeptember 24-én szomorú esemény tanúja volt a haworth-i temető: Branwell Brontë mindössze 31 évesen feladta a harcot. A függőségektől és belső démonoktól szenvedő tehetséges művész tuberkulózisban hunyt el, ami  trendi betegségnek számított a viktoriánus korban. A temetésen jelen lévő Emily Brontë ekkor még nem is sejtette, hogy alig két hónap múlva az ő holtteste felett mond áldást a pap.

Ugyanis szeretett bátyja búcsúztatásán maga Emily is megfertőződött a kórral, melyet három hónap szenvedés követett. Levelezései alapján az Üvöltő szelek szerzője megtagadta az orvosi kezeléseket, köhögéscsillapítót sem volt hajlandó szedni, a homeopátiát pedig egyszerűen sarlatánságnak minősítette.

Haworth, Emily Brontë lakhelye
Haworth rettenetes titkot őriz.
Forrás:  Getty Images

A történetírók szerint nővérével szembeni ellenszenve, valamint makacssága miatt tagadta meg a kezeléseket. Emily Brontë halála végül 1848. december 19-én következett be, a hivatalos álláspont szerint pedig azóta is a tüdőbajt tartja halálának okának. Azonban pár összefüggés egy ennél is sötétebb elméletet tár fel.

Bizarr elmélet a legifjabb Brontë-lány haláláról

A Brontë testvérek szokatlanul fiatalon távoztak az élők sorából: Anne 29, Emily 30, Branwell 31, Charlotte pedig 38 éves volt ekkor. Ezt a figyelemre méltó összefüggést sokan romantizálták, hogy az összetartó testvéreket a gyász, szomorúság vitte a sírba. Ugyanakkor elég vetni egy pillantást a család lakhelyéül szolgáló falu 1850-ben készült halálozási statisztikájára, és máris lehull a rózsaszín lepel az összképről.

A város lakosságának átlagéletkora halálukkor 25,8 év volt, a gyerek 41,6%-a nem élte meg a 6 éves kort.

Ez az aggasztó halálozási ráta a települést sújtó vízszennyezésre vezethető vissza. Haworth temetője a falucskát óvó domb tetejére épült, mely túlzsúfolt, rosszul elrendezett, nehezen szellőző volt, melynek eredményképp a holttestek beszennyezték a környező vizeket. Ez a temető ráadásul épp a Brontë család parókiája fölött helyezkedett el közvetlenül.

Ha a szennyezett víz nem lenne elég, a település híján volt a megfelelő mennyiségű illemhelynek is. A rendelkezésre álló toalettekben sem volt sok köszönet: ritkán ürített, koszos helyiségek voltak, amik közül kettő a nyílt utcán volt. A csatornázás hiánya miatt sokszor egy vízcsap közvetlen szomszédságában folyt el. A kórokozóknak való hosszú kitettség pedig nem csupán Emily Brontë és családja, de a teljes falu halálozási arányán meglátszott.

Mibe halt bele Emily Brontë?

Nyilvánvaló, hogy az irodalomkönyvekben jobban hangzik a tuberkulózis miatt bekövetkezett halál mint a szennyvizes verzió, ám kár tagadni a valóságot. Emily Brontë-t ugyan végül a tüdőbaj vitte el, ám az évtizedekig tartó temetővíz-ivás hozzájárulhatott ahhoz, hogy végül elvigye a betegség.

Barangolj az irodalomtörténet különös fejezeteiben:

Bálok, botrányok, titkos szerelmek – Így élt a 19. század legnagyobb sztárírója, Jókai Mór

A 19. század ünnepelt írója nem csak könyveivel hódított. Jókai Mór igazi celeb volt: szerelmei, botrányai és sikerei egész Magyarországot lázban tartották.

A szőke ikon és az amerikai dráma lelkiismerete – Arthur Miller élete Marilyn Monroe árnyékában és azon túl

Halálának évfordulóján felidézzük Arthur Miller, a modern amerikai dráma egyik legnagyobb alakjának életét és munkásságát. Marilyn Monroe-val kötött házassága legendává tette nevét.

A magyar irodalom legkegyetlenebb szerelmi háromszögében élt Török Sophie – Babits Mihály tragikus sorsú, megalázott feleségének története

A 130 éve született asszony élete egyszerre volt irodalmi tündérmese és kegyetlen dráma: szerelmi alkuk, elfojtott vágyak, beteljesületlen álmok és egy nagy költő árnyéka kísérte végig sorsát. Tanner Ilona, vagyis Török Sophie, Babits Mihály felesége és Szabó Lőrinc egykori kiszemeltje egy egész korszak lelki csataterét hordozta magában.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu