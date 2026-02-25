Sötét titok derült ki Emily Brontë haláláról: az Üvöltő szelek szerzője mindössze 30 évesen hunyt el

Bár „csak” egy regényt jelentetett meg, az óriásit szólt. Sokak szerint Emily Brontë volt a legtehetségesebb a három nővér közül és bár az irodalom minősége nem teljesen mérhető objektívan az Üvöltő szelek hatása tagadhatatlan. Csakúgy, mint a regény szereplői, a legifjabb nővér élete is tragikus véget ért, melyet a tuberkulózis okozott. Azonban halálának körülményeiről nemrégiben új, bizarr elmélet látott napvilágot.
Emily Brontë halálának okai
- Az írónő 1848. december 19-én hunyt el, mindössze 30 évesen.
- Mivel a Brontë-család egy temető alatt lakott, valószínű, hogy a lány szennyezett vizet ivott.
- Emily Brontë valójában tuberkulózisban halt meg.
Emily Brontë és a viktoriánus divatkór
1848. szeptember 24-én szomorú esemény tanúja volt a haworth-i temető: Branwell Brontë mindössze 31 évesen feladta a harcot. A függőségektől és belső démonoktól szenvedő tehetséges művész tuberkulózisban hunyt el, ami trendi betegségnek számított a viktoriánus korban. A temetésen jelen lévő Emily Brontë ekkor még nem is sejtette, hogy alig két hónap múlva az ő holtteste felett mond áldást a pap.
Ugyanis szeretett bátyja búcsúztatásán maga Emily is megfertőződött a kórral, melyet három hónap szenvedés követett. Levelezései alapján az Üvöltő szelek szerzője megtagadta az orvosi kezeléseket, köhögéscsillapítót sem volt hajlandó szedni, a homeopátiát pedig egyszerűen sarlatánságnak minősítette.
A történetírók szerint nővérével szembeni ellenszenve, valamint makacssága miatt tagadta meg a kezeléseket. Emily Brontë halála végül 1848. december 19-én következett be, a hivatalos álláspont szerint pedig azóta is a tüdőbajt tartja halálának okának. Azonban pár összefüggés egy ennél is sötétebb elméletet tár fel.
Bizarr elmélet a legifjabb Brontë-lány haláláról
A Brontë testvérek szokatlanul fiatalon távoztak az élők sorából: Anne 29, Emily 30, Branwell 31, Charlotte pedig 38 éves volt ekkor. Ezt a figyelemre méltó összefüggést sokan romantizálták, hogy az összetartó testvéreket a gyász, szomorúság vitte a sírba. Ugyanakkor elég vetni egy pillantást a család lakhelyéül szolgáló falu 1850-ben készült halálozási statisztikájára, és máris lehull a rózsaszín lepel az összképről.
A város lakosságának átlagéletkora halálukkor 25,8 év volt, a gyerek 41,6%-a nem élte meg a 6 éves kort.
Ez az aggasztó halálozási ráta a települést sújtó vízszennyezésre vezethető vissza. Haworth temetője a falucskát óvó domb tetejére épült, mely túlzsúfolt, rosszul elrendezett, nehezen szellőző volt, melynek eredményképp a holttestek beszennyezték a környező vizeket. Ez a temető ráadásul épp a Brontë család parókiája fölött helyezkedett el közvetlenül.
Ha a szennyezett víz nem lenne elég, a település híján volt a megfelelő mennyiségű illemhelynek is. A rendelkezésre álló toalettekben sem volt sok köszönet: ritkán ürített, koszos helyiségek voltak, amik közül kettő a nyílt utcán volt. A csatornázás hiánya miatt sokszor egy vízcsap közvetlen szomszédságában folyt el. A kórokozóknak való hosszú kitettség pedig nem csupán Emily Brontë és családja, de a teljes falu halálozási arányán meglátszott.
Mibe halt bele Emily Brontë?
Nyilvánvaló, hogy az irodalomkönyvekben jobban hangzik a tuberkulózis miatt bekövetkezett halál mint a szennyvizes verzió, ám kár tagadni a valóságot. Emily Brontë-t ugyan végül a tüdőbaj vitte el, ám az évtizedekig tartó temetővíz-ivás hozzájárulhatott ahhoz, hogy végül elvigye a betegség.
