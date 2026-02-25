Sötét titok derült ki Emily Brontë haláláról: az Üvöltő szelek szerzője mindössze 30 évesen hunyt el

Bár „csak” egy regényt jelentetett meg, az óriásit szólt. Sokak szerint Emily Brontë volt a legtehetségesebb a három nővér közül és bár az irodalom minősége nem teljesen mérhető objektívan az Üvöltő szelek hatása tagadhatatlan. Csakúgy, mint a regény szereplői, a legifjabb nővér élete is tragikus véget ért, melyet a tuberkulózis okozott. Azonban halálának körülményeiről nemrégiben új, bizarr elmélet látott napvilágot.

Emily Brontë és testvérei 30 éves koruk körül haltak meg.

Forrás: Getty Images

Emily Brontë halálának okai Az írónő 1848. december 19-én hunyt el, mindössze 30 évesen.

Mivel a Brontë-család egy temető alatt lakott, valószínű, hogy a lány szennyezett vizet ivott.

Emily Brontë valójában tuberkulózisban halt meg.

Emily Brontë és a viktoriánus divatkór

1848. szeptember 24-én szomorú esemény tanúja volt a haworth-i temető: Branwell Brontë mindössze 31 évesen feladta a harcot. A függőségektől és belső démonoktól szenvedő tehetséges művész tuberkulózisban hunyt el, ami trendi betegségnek számított a viktoriánus korban. A temetésen jelen lévő Emily Brontë ekkor még nem is sejtette, hogy alig két hónap múlva az ő holtteste felett mond áldást a pap.

Ugyanis szeretett bátyja búcsúztatásán maga Emily is megfertőződött a kórral, melyet három hónap szenvedés követett. Levelezései alapján az Üvöltő szelek szerzője megtagadta az orvosi kezeléseket, köhögéscsillapítót sem volt hajlandó szedni, a homeopátiát pedig egyszerűen sarlatánságnak minősítette.

Haworth rettenetes titkot őriz.

Forrás: Getty Images

A történetírók szerint nővérével szembeni ellenszenve, valamint makacssága miatt tagadta meg a kezeléseket. Emily Brontë halála végül 1848. december 19-én következett be, a hivatalos álláspont szerint pedig azóta is a tüdőbajt tartja halálának okának. Azonban pár összefüggés egy ennél is sötétebb elméletet tár fel.

Bizarr elmélet a legifjabb Brontë-lány haláláról

A Brontë testvérek szokatlanul fiatalon távoztak az élők sorából: Anne 29, Emily 30, Branwell 31, Charlotte pedig 38 éves volt ekkor. Ezt a figyelemre méltó összefüggést sokan romantizálták, hogy az összetartó testvéreket a gyász, szomorúság vitte a sírba. Ugyanakkor elég vetni egy pillantást a család lakhelyéül szolgáló falu 1850-ben készült halálozási statisztikájára, és máris lehull a rózsaszín lepel az összképről.

A város lakosságának átlagéletkora halálukkor 25,8 év volt, a gyerek 41,6%-a nem élte meg a 6 éves kort.

Ez az aggasztó halálozási ráta a települést sújtó vízszennyezésre vezethető vissza. Haworth temetője a falucskát óvó domb tetejére épült, mely túlzsúfolt, rosszul elrendezett, nehezen szellőző volt, melynek eredményképp a holttestek beszennyezték a környező vizeket. Ez a temető ráadásul épp a Brontë család parókiája fölött helyezkedett el közvetlenül.