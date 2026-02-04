A nyilvánosságra került újabb Epstein-akták hatalmas port kavartak. Andrew Mountbatten-Windsort az éjszaka közepén kötelezték a Royal Lodge elhagyására és vele együtt Sarah Ferguson is mindent elveszített. Úgy tudni, nem akar a lányaihoz költözni, ám úgy érzi, hogy azok kötelesek fedezni az ő leendő háztartásának költségeit. A botrány közepette Beatrix és Eugénia továbbra is hallgatnak, szakértők szerint pedig most jött el az idő, hogy saját, szüleiktől független identitásukat erősítsék.
Az Epstein-akták tartalma Beatrix és Eugénia életét is megkeseríti
- A nyilvánosságra került e-mailek szerint Sarah Ferguson és Andrew Mountbatten-Windsor bizalmasabb kapcsolatban volt Epsteinnel, mint eddig gondoltuk.
- Beatrix és Eugénia önhibájukon kívül az ügy részesei lettek.
- Szakemberek szerint visszaüthet, ha a yorki hercegnők maguktól mondanak le a címeikről és azt is elmondta, mit kellene most tenniük.
- A döntés Károly király kezében van.
A címek feladása bűntudatot sugallhat
Kayley Cornelius PR-szakértő szerint Beatrix és Eugénia nem tennék jól, ha lemondanának címeikről szüleik újabb botránya miatt. „Ez visszafelé sülhet el. Egy olyan időszakban, amikor a közvélemény nagyrészt együttérző, a címekről való lemondás szükségtelennek és elhamarkodottnak tűnhet” − nyilatkozta. „Egy ilyen cím feladása csak végső megoldás lehet és annak se túl jó. A jelenlegi körülmények között az akaratlanul is bűntudatra vagy helytelen viselkedésre utalhat” − tette hozzá. A gyakorlatban Beatrix és Eugénia királyi címeinek megvonásáról Károly király dönt, ahogyan korábban András esetében is történt.
Beatrix és Eugénia feladata a saját identitásuk felépítése
A szakértő szerint a legjobb, ha a hercegnők stratégiája nem a látványos lépésekben, hanem a következetes, visszafogott jelenlétben nyilvánul meg. „A közvélemény kedveli Eugéniát és Beatrixet. A legokosabb, ha láthatóak maradnak, de nem túl feltűnőek. Ha megjelennek a királyi eseményeken, a következetességük sokkal hangosabban szól majd, mint bármilyen hivatalos nyilatkozat. Mivel Károly király hajlandó a szárnyai alá venni a nővéreket, nagyszerű következő lépés lenne, ha elkezdenének belevonódni a királyi feladatokba. A gondosan megválasztott jótékonysági munka és a diszkrét megjelenések hasznosak lehetnek számukra, különösen, ha az ügyek hitelesek és jövőorientáltak” − idézi Kayleyt az Express. A szakértő szerint ez a megközelítés „az egység és a szorosan összetartó közösség érzését mutatja”, ami a nővéreknek és az egész királyi családnak is előnyére válhat.
Később elmondhatják a saját verziójukat
„Kétségtelenül kapni fognak ajánlatokat – interjúktól kezdve nagy horderejű megállapodásokig –, hogy megosszák az eseményekkel kapcsolatos verziójukat és beszéljenek az életükről. Bár most nem ennek van itt az ideje, egy-két éven belül egy gondosan megválasztott valóságshow- vagy dokumentumfilm stílusú szereplés segíthet még tovább javítani a nyilvános megítélésüket” − mondta Kayley.
Mik derültek ki az újabb aktákból?
Sarah Ferguson York volt hercegnője állítólag legendának nevezte Jeffrey Epsteint, tréfálkozott azzal, hogy feleségül menne hozzá, és egy durva megjegyzést is tett Eugénia hercegnőre. A beszámolók szerint Sarah Ferguson néhány nappal Epstein börtönből való szabadulása után elvitte hozzá lányait, akik akkor 19 és 20 évesek voltak. Egy különösen megdöbbentő állítás szerint Andrew Mountbatten-Windsor a saját lányai, Beatrice és Eugenie hercegnők fotóit is elküldte a pedofil Epsteinnek karácsonyra, ami sokkal bizalmasabb és egészségtelenebb kapcsolatra utal a két férfi között, mit azt sejteni lehetett. Beatrix és Eugénia hercegnő a 2011-es és 2012-es üdvözlőlapokon szerepelt, a lányok akkor a húszas éveik elején jártak.
Az Epstein-ügy következményeként András és Sarah elveszítették királyi címeiket és kiváltságaikat, a Royal Lodge-ból is távozniuk kellett: András meg sem várhatta, amíg letelik a határidő. Több jótékonysági szervezet – köztük a Teenage Cancer Trust – eltávolította Sarah nevét a mecénások és nagykövetek közül, a Sarah’s Trust pedig bejelentette, hogy belátható időn belül bezár.
