Bianca Censori után szabadon? A Grammy 2026 legnagyobb villantása: Chappell Roan ruháját a bimbói tartották – Fotó

2026.02.02.
Bianca Censori neve örökre bevésődött a Grammy 2025-ös gálája után. Idén, a Grammy 2026-os eseményén nem számítottunk hasonló botrányra, de úgy tűnik, Chappell Roan énekesnő Kanye West feleségének nyomdokaiba lépett, ugyanis hasonló villantással borzolta a kedélyeket.

A Grammy 2026-os gálája sem maradt el botrányos villantás nélkül, pedig már azt hittük, Bianca Censori meztelenkedését nem lehet felülmúlni. Nos, lehet, hogy Chappell Roan énekesnő nem mutatott többet magából, mint Kanye West felesége, azért megpróbált idén ő lenni a legmerészebb, és ez úgy tűnik, sikerült is neki. 

Chappell Roan a Grammy 2026-os eseményére egy köpenyben érkezett, ami nem maradt rajta sokáig
Chappell Roan a Grammy 2026-os eseményére egy köpenyben érkezett, ami nem maradt rajta sokáig
Forrás: Billboard/Getty Images

A Grammy 2026 botránya: Chappell Roan énekesnő Bianca Censori nyomdokaiba lépett

Egyértelmű, hogy a Grammy történelmének botrányai között az első helyen szerepel a 2025-ben történt villantás. Kanye West felesége tulajdonképpen meztelenül állt a fotósok kamerái előtt, és természetesen a hatás nem maradt el. Bianca Censori neve beíródott a Grammy-díj botrányok sorába, ennek pedig az lett a következménye, hogy Kanye Westet kitiltották az eseményről

Grammy 2026-os eseményén Chappell Roan villantása volt botrányos
Forrás: Getty Images

Éppen a nagy visszhang és a negatív hatások miatt a Grammy 2026-os eseményén senki nem számított nagy meztelenkedésre, és habár Bianca Censorit nem szárnyalta túl  Chappell Roan, azért megpróbálta, ráadásul hasonló módszerekkel. Az énekesnő idomait egy bordó köpeny takarta egészen addig, amíg a vörös szőnyegen le nem dobta magáról a textil, és meg nem mutatta, pontosan milyen öltözékben is érkezett. A ruhájának nem voltak pántjai, legalábbis nem az énekesnő vállán, hanem a mellbimbóján.

A ruha ezen felül sem takart sokat, hiszen szinte teljesen áttetsző volt, ráadásul a háta szintén egészen a fenekéig kivágott volt, ami így láttatni engedte az énekesnő teljes tetoválását.

Chappell Roan at the 68th GRAMMY Awards held at the Crypto.com Arena on February 01, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Gilbert Flores/Billboard via Getty Images)
Chappell Roan ruhája hátulról is merész volt
Forrás: Billboard/Getty Images

Chappell Roan tehát egy díjat már azelőtt bezsebelt, hogy február 1-jén, a Los Angeles-i Crypto.com Arénában megkezdődött volna az igazi ceremónia... Idén övé a legnagyobb villantás a Grammy-gálán, azonban ezzel nem szárnyalta túl tavalyi elődjét.

A Grammy 2026 villantása: Chappell Roan szolgáltatta a botrányt

A Grammy 2026-os gálája sem telt el botrány nélkül: ezúttal Chappell Roan gondoskodott a sokkoló pillanatokról. Bár a tavalyi, Bianca Censori legendássá vált villantása után sokan azt hitték, idén visszafogottabb lesz az esemény, az énekesnő rácáfolt erre.

