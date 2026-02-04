Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Sophie Marceau lánya gyönyörű nő lett – Friss fotón a 23 éves Juliette

sztárcsemete Sophie Marceau Párizs házibuli
Virág Emília
2026.02.04.
A Házibuli című francia film sztárja a napokban a párizsi divathéten tűnt fel. Sophie Marceau azonban most nem egyedül érkezett: vele volt 23 éves lánya, Juliette Lemley is, aki csak ritkán mutatkozik a nyilvánosság előtt.

Sophie Marceau és lánya, Juliette Lemley a Schiaparelli 2026-os tavaszi–nyári kollekciójának bemutatójára érkezett, ám jelenlétükkel elvonták a figyelmet a kifutóról.

Sophie Marceau és Juliette Lemley Párizsban
Sophie Marceau és Juliette Lemley Párizsban
Forrás: Getty Images

A divatbemutatón készült fotók tanúsága szerint anya és lánya között szoros a kapcsolat, szinte össze is öltöztek. Mindketten elegáns, visszafogott összeállításban jelentek meg. Juliette sokak szerint épp olyan természetes szépség, mint Sophie Marceau volt ilyen idős korában.

Sophie Marceau 23 éves korában
Sophie Marceau 23 éves korában
Forrás: Getty Images

Sophie Marceau gyerekei: Juliette-nek van egy jóképű bátyja is

Juliette a színésznő második gyermeke, édesapja Jim Lemley amerikai producer, akivel Sophie Marceau a 2000-es évek elején alkotott egy párt. Lányuk 2002-ben született, a szülők pedig 2007-ben már külön is váltak. Juliette-nek van egy féltestvére is: Vincent Żuławski. Marceau első gyermekének apja a híres lengyel rendező, Andrzej Żuławski, akivel a színésznő hosszú éveken át élt együtt. Żuławski 2018 fenruárjában hunyt el. Vincent is művészeti pályára lépett, íróként és képzőművészként tevékenykedik, Juliette azonban inkább kerüli a reflektorfényt. 

 

