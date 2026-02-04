Sophie Marceau lánya gyönyörű nő lett – Friss fotón a 23 éves Juliette

Sophie Marceau és lánya, Juliette Lemley a Schiaparelli 2026-os tavaszi–nyári kollekciójának bemutatójára érkezett, ám jelenlétükkel elvonták a figyelmet a kifutóról.

Sophie Marceau és Juliette Lemley Párizsban

Forrás: Getty Images

A divatbemutatón készült fotók tanúsága szerint anya és lánya között szoros a kapcsolat, szinte össze is öltöztek. Mindketten elegáns, visszafogott összeállításban jelentek meg. Juliette sokak szerint épp olyan természetes szépség, mint Sophie Marceau volt ilyen idős korában.

Sophie Marceau 23 éves korában

Forrás: Getty Images

Sophie Marceau gyerekei: Juliette-nek van egy jóképű bátyja is

Juliette a színésznő második gyermeke, édesapja Jim Lemley amerikai producer, akivel Sophie Marceau a 2000-es évek elején alkotott egy párt. Lányuk 2002-ben született, a szülők pedig 2007-ben már külön is váltak. Juliette-nek van egy féltestvére is: Vincent Żuławski. Marceau első gyermekének apja a híres lengyel rendező, Andrzej Żuławski, akivel a színésznő hosszú éveken át élt együtt. Żuławski 2018 fenruárjában hunyt el. Vincent is művészeti pályára lépett, íróként és képzőművészként tevékenykedik, Juliette azonban inkább kerüli a reflektorfényt.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: