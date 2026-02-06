3 ikonikus filmjelenet, amit elsőre kitöröltek volna, de végül legendássá vált

A filmtörténelem tele van olyan pillanatokkal és jelenetekkel, amelyek mindössze hajszál híján a vágóasztalon végezték. Sokszor a rendezők, producerek, sőt a színészek is bizonytalanok egy-egy jelenet hatásosságában, vagy attól tartanak, hogy túl szokatlan, drámai, provokatív vagy akár kínos lesz. Ugyanakkor ezek a kockázatosnak ítélt jelenetek sokszor válnak végül ikonikussá, amelyet az egész világ az emlékezetébe vés. Íme 3 ikonikus filmjelenet, amit majdnem kivágtak!

Ikonikus filmjelenet: Sylvester Stallone majdnem nem engedte mozikba a Rambót.

Dirty Dancing

Az igazi rajongók bizonyára emlékeznek arra a jelenetre, amikor a Patrick Swayze által megformált Johnny kiáll Babyért, és azt mondja: „Babyt senki sem ültetheti a sarokba”. Állítólag Patrick Swayze bármit megtett volna, hogy kivágják ezt a jelenetet a moizból, de végül ikonikus filmjelenet lett belőle. Az embereket úgy tűnik jobban meghatotta Johnny kiállása a szerelméért, mint Swayze gondolta volna.

A múmia

A Brendan Fraser és Rachel Weisz főszereplésével készült A múmia című film is igazi kultuszfilm lett az évek során. A folytatással kecsegtető franchise első részében azonban van egy jelenet, amelyeket az egyik legviccesebbként tartanak számon a rajongók, pedig az egyik színész mindent megtett, hogy eltávolíttassa a filmből. Az egyik jelenetben a John Hannah által játszott Jonathan Carnahan úgy vergődik át Imhotep zombijai közt, hogy az élőholtak egyikének tetteti magát. A színész egy nemrég adott interjújában elárulta, hogy szerinte ez a pillanat inkább kínos, mint komikus. Ám A múmia tesztvetítésén ez a jelenet kapta az egyik legtöbb pozitív visszajelzést, ezért bent maradt, amit utólag már a színésznő sem bán.

„Van az a rész A múmia című filmben, amit mindig is ki nem állhattam: amikor azok a zombik között kell átkelnem, akik Imhotep nevét mantrázzák. Nekem is úgy kellett tennem, mintha én is zombi lennék, és kántálni, hogy „Imhotep”, amikor elhaladnak mellettem, hogy ne tűnjek fel. Azt hiszem ez a az egyik legkínosabb dolog, amit valaha láttam. Megpróbáltam rávenni Steve-et (Stephen Sommers, a rendező), hogy változtasson, de elmentem az egyik tesztvetítésre, és ez a jelenet kapta a legtöbb nevetést és tapsot. Hatalmasat tévedtem.”

Rambo

A Rocky mellett a Rambo az, amivel a leginkább befutott Sylvester Stallone. Utóbbi forgatása azonban közel sem volt zökkenőmentes. Az eredetileg 3,5 óra hosszúra tervezett film túlságosan unalmas volt, és sem Stallone, sem az ügynöke, sem a stúdió nem volt vele elégedett. Sőt, annyira rossznak tartották, hogy Stallone megpróbálta megvásárolni a filmet, hogy megsemmisíthesse, mert úgy vélte, a karrierje végét jelentheti, ha nyilvánosságra kerül. Ez esetben tehát nem csak egy konkrét jelenet, hanem egy teljes film végezte majdnem a vágóasztalon. Végül a filmet jelentősen lerövidítették, és a befejezést is átírták – eredetileg ugyanis Rambo meghalt volna –, amivel sikerült meggyőzni Stallonét is. A mindössze 14 millió dolláros költségvetésből készített film végül 125 millió dollárt hozott a jegypénztáraknál, és egy ötrészes franchise-t indított útjára.