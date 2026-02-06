Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 6., péntek Dóra, Dorottya

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
hollywood

3 ikonikus filmjelenet, amit elsőre kitöröltek volna, de végül legendássá vált

Northfoto - Jt Vintage
hollywood mozi filmek jelenetek ikonikus
Simon Benedek
2026.02.06.
Sokszor előfordul, hogy egy jelenetet az utolsó pillanatban el akarnak távolítani a filmből, de végül mégis benne marad. Ebben a cikkben azokat az ikonikus filmjeleneteket rangsoroltuk, amelyeket ki akartak vágni, de végül legendássá váltak.

A filmtörténelem tele van olyan pillanatokkal és jelenetekkel, amelyek mindössze hajszál híján a vágóasztalon végezték. Sokszor a rendezők, producerek, sőt a színészek is bizonytalanok egy-egy jelenet hatásosságában, vagy attól tartanak, hogy túl szokatlan, drámai, provokatív vagy akár kínos lesz. Ugyanakkor ezek a kockázatosnak ítélt jelenetek sokszor válnak végül ikonikussá, amelyet az egész világ az emlékezetébe vés. Íme 3 ikonikus filmjelenet, amit majdnem kivágtak!

Ikonikus filmjelenet: Sylvester Stallone a Rambo című filmben.
Ikonikus filmjelenet: Sylvester Stallone majdnem nem engedte mozikba a Rambót.
Forrás:  Northfoto 
  • Te ismered ezeket az ikonikus filmjeleneteket?
  • Gondoltad volna, hogy majdnem a vágóasztalon végezték?
  • Mutatjuk, hogy miért kerültek végül mégis a filmbe!

Három ikonikus filmjelenet, amit majdnem kivágtak Hollywoodban

Néha igazán vicces, hogy milyen kevesen múlik egy-egy film sikere, sőt akár egy jelenet legendássá válása. Ezúttal olyan filmeket hoztunk, amelyekben az ikonikus filmjelenetek majdnem a vágóasztalon végezték. Íme!

Dirty Dancing 

Az igazi rajongók bizonyára emlékeznek arra a jelenetre, amikor a Patrick Swayze által megformált Johnny kiáll Babyért, és azt mondja: „Babyt senki sem ültetheti a sarokba”. Állítólag Patrick Swayze bármit megtett volna, hogy kivágják ezt a jelenetet a moizból, de végül ikonikus filmjelenet lett belőle. Az embereket úgy tűnik jobban meghatotta Johnny kiállása a szerelméért, mint Swayze gondolta volna. 

A múmia

A Brendan Fraser és Rachel Weisz főszereplésével készült A múmia című film is igazi kultuszfilm lett az évek során. A folytatással kecsegtető franchise első részében azonban van egy jelenet, amelyeket az egyik legviccesebbként tartanak számon a rajongók, pedig az egyik színész mindent megtett, hogy eltávolíttassa a filmből. Az egyik jelenetben a John Hannah által játszott Jonathan Carnahan úgy vergődik át Imhotep zombijai közt, hogy az élőholtak egyikének tetteti magát. A színész egy nemrég adott interjújában elárulta, hogy szerinte ez a pillanat inkább kínos, mint komikus. Ám A múmia tesztvetítésén ez a jelenet kapta az egyik legtöbb pozitív visszajelzést, ezért bent maradt, amit utólag már a színésznő sem bán.

„Van az a rész A múmia című filmben, amit mindig is ki nem állhattam: amikor azok a zombik között kell átkelnem, akik Imhotep nevét mantrázzák. Nekem is úgy kellett tennem, mintha én is zombi lennék, és kántálni, hogy „Imhotep”, amikor elhaladnak mellettem, hogy ne tűnjek fel. Azt hiszem ez a az egyik legkínosabb dolog, amit valaha láttam. Megpróbáltam rávenni Steve-et (Stephen Sommers, a rendező), hogy változtasson, de elmentem az egyik tesztvetítésre, és ez a jelenet kapta a legtöbb nevetést és tapsot. Hatalmasat tévedtem.”

 

Rambo

A Rocky mellett a Rambo az, amivel a leginkább befutott Sylvester Stallone. Utóbbi forgatása azonban közel sem volt zökkenőmentes. Az eredetileg 3,5 óra hosszúra tervezett film túlságosan unalmas volt, és sem Stallone, sem az ügynöke, sem a stúdió nem volt vele elégedett. Sőt, annyira rossznak tartották, hogy Stallone megpróbálta megvásárolni a filmet, hogy megsemmisíthesse, mert úgy vélte, a karrierje végét jelentheti, ha nyilvánosságra kerül. Ez esetben tehát nem csak egy konkrét jelenet, hanem egy teljes film végezte majdnem a vágóasztalon. Végül a filmet jelentősen lerövidítették, és a befejezést is átírták – eredetileg ugyanis Rambo meghalt volna –, amivel sikerült meggyőzni Stallonét is. A mindössze 14 millió dolláros költségvetésből készített film végül 125 millió dollárt hozott a jegypénztáraknál, és egy ötrészes franchise-t indított útjára.

Ezek is érdekelhetnek az ikonikus filmjelenetekkel kapcsolatban:

Kvíz: melyik ikonikus filmből való az alábbi jelenetkép? – Csak a legprofibbak találják el mind a 10-et!

Csak a legprofibbak találják el mind a 10-et!

Filmek, amelyek hatását még napokig érezzük magunkban

Ha a könnyed szórakozáson túl többre vágysz... Ezek a filmek mély benyomást hagynak bennünk és elgondolkodtatnak az életről!

Felismered a romantikus filmet az ikonikus csókjelenet alapján? Teszteld, mekkora rajongó vagy

Ezek a csókjelenetek mindannyiunk emlékezetébe bevésődtek.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu