A varázsvilág megnyitotta kapuit: a Harry Potter-kiállításon jártunk

Mi történik, ha egy egész generáció kedvenc varázsvilága egyszer csak testet ölt? Elmentünk, megnéztük és nem jöttünk vissza ugyanúgy. Ilyen volt a Harry Potter-kiállítás!

Kipróbáltuk a Harry Potter-kiállítást.

Forrás: Imagine

A Harry Potter-kiállításon jártunk − Ahol a Teszlek Süveg már régi ismerősként köszönt ránk Rekordszámú érdeklődés: már a nyitás előtt közel 43 ezer jegy elkelt

20 lenyűgöző szoba, eredeti jelmezek és ikonikus díszletek várják a rajongókat

Interaktív élmény, ahol a varázslat nemcsak látvány, hanem személyes utazás

Már a megnyitó előtt érezni lehetett, hogy itt valami egészen különleges dolog készül. Közel 43 ezer jegy kelt el már elővételben és ez még csak a kezdet. A Harry Potter: A Kiállítás világszerte már több mint 5 millió látogatót varázsolt el. A franchise tulajdonosai szerint a szentendrei minden eddiginél nagyobb, szebb és részletesebb produkció.

Újra pálcát húztunk

Ahogy belépünk a Green Event Hall területére, olyan érzésünk támadt, mintha egy láthatatlan peronon átsétálva hagynánk magunk mögött a hétköznapokat. A kiállítás 20 különálló teremben vezet végig minket a Harry Potter-univerzumon.

Fun fact: nemcsak a filmek ikonikus díszletei és jelmezei köszönnek vissza, hanem a Harry Potter és az elátkozott gyermek Broadway-produkció világából is kapunk ízelítőt.

Itt minden részletnek lelke van. Plusz még a falak is mintha suttognának. Vagy mozognának?

Ez nem egy klasszikus „nézd, de ne nyúlj hozzá” tárlat

Itt a látogatók patrónust választhatnak, varázsigéket tanulhatnak, bájitalt keverhetnek, és még a kviddicshez szükséges reflexeiket is próbára tehetik. A Teszlek Süveg pedig kísértetiesen pontosan dolgozik, mintha tényleg belénk látna. Nem véletlen, hogy sokan kissé meghatódva lépnek ki alóla.

A kulisszák mögé kalauzoló élmény egyszerre technológiai csoda és érzelmi időutazás. A Legendás állatok-filmek lényei ugyanúgy életre kelnek, mint Roxfort ismerős folyosói, miközben az eredeti jelmezek és kellékek ott állnak előttünk – némán, mégis beszédesen. Ez a kiállítás nemcsak ünnepel, hanem emlékeztet:

Arra az időre, amikor először hittük el, hogy a jó tényleg győzhet.

Kijártuk a Roxfortot

Régi Potter-rajongóként nehéz objektívnek maradni. Ez a világ sokunkat végigkísért a gyerekkortól a felnőtté válásig, tanított barátságról, bátorságról, veszteségről és reményről. Szentendrén pedig mindez újra megelevenedik – nem nosztalgiaként, hanem élő, lélegző élményként. Volt, hogy csak álltunk egy teremben, és hagytuk, hogy hasson ránk az egész. Mintha egy régi könyvlap hajolt volna közel a szívünkhöz.