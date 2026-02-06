Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
A varázsvilág megnyitotta kapuit: a Harry Potter-kiállításon jártunk

Imagine -
sajtóesemény kiállítás Harry Potter
Hajdu Viktória
2026.02.06.
Volt egy pillanat, amikor a muglik világa egy halk pukkanással hirtelen eltűnt. Megnéztük a Harry Potter-kiállítást, ahol végre megtudtuk, hogy melyik pálca lenne a miénk. Vagyis melyik választana minket.

Mi történik, ha egy egész generáció kedvenc varázsvilága egyszer csak testet ölt? Elmentünk, megnéztük és nem jöttünk vissza ugyanúgy. Ilyen volt a Harry Potter-kiállítás!

Kipróbáltuk a Harry Potter-kiállítást.
Forrás: Imagine 
Forrás: Imagine

A Harry Potter-kiállításon jártunk  − Ahol a Teszlek Süveg már régi ismerősként köszönt ránk

  • Rekordszámú érdeklődés: már a nyitás előtt közel 43 ezer jegy elkelt
  • 20 lenyűgöző szoba, eredeti jelmezek és ikonikus díszletek várják a rajongókat
  • Interaktív élmény, ahol a varázslat nemcsak látvány, hanem személyes utazás

Már a megnyitó előtt érezni lehetett, hogy itt valami egészen különleges dolog készül. Közel 43 ezer jegy kelt el már elővételben és ez még csak a kezdet. A Harry Potter: A Kiállítás világszerte már több mint 5 millió látogatót varázsolt el. A franchise tulajdonosai szerint a szentendrei minden eddiginél nagyobb, szebb és részletesebb produkció.

Újra pálcát húztunk

Ahogy belépünk a Green Event Hall területére, olyan érzésünk támadt, mintha egy láthatatlan peronon átsétálva hagynánk magunk mögött a hétköznapokat. A kiállítás 20 különálló teremben vezet végig minket a Harry Potter-univerzumon. 

Fun fact: nemcsak a filmek ikonikus díszletei és jelmezei köszönnek vissza, hanem a Harry Potter és az elátkozott gyermek  Broadway-produkció világából is kapunk ízelítőt.

 Itt minden részletnek lelke van. Plusz még a falak is mintha suttognának. Vagy mozognának? 

Ez nem egy klasszikus „nézd, de ne nyúlj hozzá” tárlat

Itt a látogatók patrónust választhatnak, varázsigéket tanulhatnak, bájitalt keverhetnek, és még a kviddicshez szükséges reflexeiket is próbára tehetik. A Teszlek Süveg pedig kísértetiesen pontosan dolgozik, mintha tényleg belénk látna. Nem véletlen, hogy sokan kissé meghatódva lépnek ki alóla.

A kulisszák mögé kalauzoló élmény egyszerre technológiai csoda és érzelmi időutazás. A  Legendás állatok-filmek lényei ugyanúgy életre kelnek, mint Roxfort ismerős folyosói, miközben az eredeti jelmezek és kellékek ott állnak előttünk – némán, mégis beszédesen. Ez a kiállítás nemcsak ünnepel, hanem emlékeztet: 

Arra az időre, amikor először hittük el, hogy a jó tényleg győzhet.

Kijártuk a Roxfortot

Régi Potter-rajongóként nehéz objektívnek maradni. Ez a világ sokunkat végigkísért a gyerekkortól a felnőtté válásig, tanított barátságról, bátorságról, veszteségről és reményről. Szentendrén pedig mindez újra megelevenedik – nem nosztalgiaként, hanem élő, lélegző élményként. Volt, hogy csak álltunk egy teremben, és hagytuk, hogy hasson ránk az egész. Mintha egy régi könyvlap hajolt volna közel a szívünkhöz.

Ez nem csak egy kiállítás. Ez egy emlékeztető arra, hogy néha igenis szükségünk van varázslatra. És arra, hogy a varázslat, ha elég nyitott szívvel érkezünk – még mindig működik.

