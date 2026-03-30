2026. márc. 30., hétfő Zalán

Rakj nyuszit a körmödre! Ezek lesznek a legtrendibb húsvéti körmök 2026-ban

Nem tudod, mit újíts a körmeiden húsvét alkalmából? A tavaszi megújulást már rápingáltad a manikűrödre? Akkor vajon milyen megújulást tud hozni az ünnep? Ne aggód, mi segítünk! Megmutatjuk, melyek lesznek az igazán felfrissítő, de közben egyszerű húsvéti körmök 2026-ban!

A húsvéti körmök 2026-ban is meg tudnak lepni minket! A cuki nyuszis, színes, tojásos vagy éppen csirkés húsvéti körömminták mindig megmelengetik a szívünket, de idén igazán különleges formába öntöttük ezeket a témákat, hogy ne und el a húsvéti mintákat.

A legjobb húsvéti körmök 2026-ban

  • Az igazi manikűrkirálynőknek a húsvét egy újabb alkalom az önkifejezésre.
  • A 2026-os húsvéti körömtrendek között felbukkannak a szokásos minták is.
  • A csillogás, a pasztellszínek és a virágok sem maradhatnak ki a sorból – de az újítás is ott van a küszöbön.

Húsvéti körömminták, melyeknek nem tudunk ellentmondani

Ha te is azok közé tartozol, akik imádják, ha a manikűrjük elegáns és ápolt, vagy egyenesen az önkifejezés eszközeként használod a műkörmöt, akkor bizonyára nem újdonság a kérdés, hogy „na most milyen legyen a körmöm?”. A 2026-os tavaszi köröminspirációkat már megosztottuk veletek, sőt, az újra trendjét élő vörös körmökről és a különleges diétás kóla manikűrőrületről is beszámoltunk. De vajon mi a következő trend? Hiszen jön a húsvét, az ünnephez kapcsolódó körömminták tárháza pedig végeláthatatlan!

Jöjjön hát a TOP 10 húsvéti manikűrötlet, melyeket nem érdemes kihagynod, és melyek még 50 fölött is jól fognak állni!

1. A kihagyhatatlan húsvéti nyuszis köröm

A húsvéti nyuszi húsvétkor olyan kihagyhatatlan, mint a karácsonyfa karácsonykor. Ha igazán vidáman akarod megélni ezt az ünnepet, akkor álljon csak felfelé az a cuki nyuszifül! Sőt, a tojásokat sem érdemes kihagyni mellőle!

2. Visszafogott csillogós nyuszik

Egy ünnep sem telhet el csillogás nélkül! Sőt, ha őszinték akarunk lenni, akkor egy nap sem telhetne el csillogás nélkül, hiszen mindenki megérdemli a ragyogást! Ha imádod a nyuszikat is, akkor ne habozz: rakd ki a cuki füleit csupa csillámból!

3. Csibés húsvéti körömminták

Nemcsak nyuszit rakhatsz a körmeidre, hanem csibét is! Emeld a tétet, növeszd a cukiságfaktort, és nőjenek ki a kiscsibék a tojásokból!

4. Húsvéti köröm virággal

Ha a kifinomultabb körmöket kedveled, akkor maradj a színes virágoknál. A húsvét amúgy is a megújulásról és a feltámadásról szól – ezt pedig mi tudná a virágoknál látványosabban bemutatni?

5. Az örök klasszikus: a húsvéti francia köröm

A francia manikűr az elegancia védjegye. Minden más alkalomra jöhet a sima francia manikűr, húsvétra viszont miért maradnál meg az egyszerű fehér és nude színeknél? Használj sok különböző színt, és rakj virágokat oda, ahova csak tudsz!

6. Francia köröm tavaszi színekkel

Nem szereted a mintákat? Az egyszerűség híve vagy? Akkor maradj a végtelenül tavaszi, sőt egyenesen húsvéti pasztell színeknél! Ha ovális formát választasz, akkor még a húsvéti tojásokra is hasonlítani fog a manikűröd!

7. Ami nem hiányozhat: piros húsvéti körmök 

Ha imádod a vérpiros színt, akkor miért kellene lemondanod róla húsvétkor? Választ a mindig klasszikusnak számító színt, és hagyd, hogy elegáns ragyogás lengje be a körmeid tavasszal is!

8. Klasszikus húsvéti körömminták

Miért állnál meg csak a nyuszinál? Vagy csak a csirkénél? Vagy csak a virágnál? Passzintsd hozzájuk még a báránykát is, hadd uralják ezek a klasszikus húsvéti minták a körmeid!

9. 2026 sztárja: a Micro French – kicsit másképp

Bár az új sztár a Micro French köröm, vagyis az a fajta francia manikűr, melyen a körömvégi csík csak pár milliméternyi sávban van meghúzva. Viszont mivel tavasz van, ezért ezt is kicsit meg lehet újítani: ne vonalat húzz ebbe a szűk sávba, hanem rajzolj mini virágokat! Ezzel igazi tavaszkirálynő leszel!

10. Egyszerű húsvéti körmök: húsvétitojás-minta

Ha az egyszerű, de nagyszerű elvben hiszel, akkor készíts tojást a körmeidből! Hasonló módon, mint a pasztell színeknél, itt is válassz egy ilyen színt alapnak, a formája pedig ennek a manikűrnek is oválisnak kell lennie! Viszont ahelyett, hogy ennyiben hagynád a dolgot, fess még rá egyszerű tojásmintákat, hogy a körmeid valóban úgy nézzenek ki, mintha húsvéti tojások lennének!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
