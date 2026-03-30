Rakj nyuszit a körmödre! Ezek lesznek a legtrendibb húsvéti körmök 2026-ban

A húsvéti körmök 2026-ban is meg tudnak lepni minket! A cuki nyuszis, színes, tojásos vagy éppen csirkés húsvéti körömminták mindig megmelengetik a szívünket, de idén igazán különleges formába öntöttük ezeket a témákat, hogy ne und el a húsvéti mintákat.

Ezek lesznek a legtrendibb húsvéti körmök 2026-ban.

A legjobb húsvéti körmök 2026-ban Az igazi manikűrkirálynőknek a húsvét egy újabb alkalom az önkifejezésre.

A 2026-os húsvéti körömtrendek között felbukkannak a szokásos minták is.

A csillogás, a pasztellszínek és a virágok sem maradhatnak ki a sorból – de az újítás is ott van a küszöbön.

Húsvéti körömminták, melyeknek nem tudunk ellentmondani

Ha te is azok közé tartozol, akik imádják, ha a manikűrjük elegáns és ápolt, vagy egyenesen az önkifejezés eszközeként használod a műkörmöt, akkor bizonyára nem újdonság a kérdés, hogy „na most milyen legyen a körmöm?”. A 2026-os tavaszi köröminspirációkat már megosztottuk veletek, sőt, az újra trendjét élő vörös körmökről és a különleges diétás kóla manikűrőrületről is beszámoltunk. De vajon mi a következő trend? Hiszen jön a húsvét, az ünnephez kapcsolódó körömminták tárháza pedig végeláthatatlan!

Jöjjön hát a TOP 10 húsvéti manikűrötlet, melyeket nem érdemes kihagynod, és melyek még 50 fölött is jól fognak állni!

1. A kihagyhatatlan húsvéti nyuszis köröm

A húsvéti nyuszi húsvétkor olyan kihagyhatatlan, mint a karácsonyfa karácsonykor. Ha igazán vidáman akarod megélni ezt az ünnepet, akkor álljon csak felfelé az a cuki nyuszifül! Sőt, a tojásokat sem érdemes kihagyni mellőle!

2. Visszafogott csillogós nyuszik

Egy ünnep sem telhet el csillogás nélkül! Sőt, ha őszinték akarunk lenni, akkor egy nap sem telhetne el csillogás nélkül, hiszen mindenki megérdemli a ragyogást! Ha imádod a nyuszikat is, akkor ne habozz: rakd ki a cuki füleit csupa csillámból!

3. Csibés húsvéti körömminták

Nemcsak nyuszit rakhatsz a körmeidre, hanem csibét is! Emeld a tétet, növeszd a cukiságfaktort, és nőjenek ki a kiscsibék a tojásokból!

4. Húsvéti köröm virággal

Ha a kifinomultabb körmöket kedveled, akkor maradj a színes virágoknál. A húsvét amúgy is a megújulásról és a feltámadásról szól – ezt pedig mi tudná a virágoknál látványosabban bemutatni?