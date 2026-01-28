Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
örömteli hír

Az Emily Párizsban sztárja, Lily Collins hatalmas bulival ünnepelte meg, hogy folytatást kap a sorozat - Videó

Komáromi Bence
2026.01.28.
Nemrég került nyilvánosságra, hogy készül a sorozat 6. évada. Az Emily Párizsban folytatására ráadásul nem kell éveket várnunk! A széria sztárja, Lily Collins kellően megünnepelte a bejelentést.

2025 decemberében került fel a Netflixre az Emily Párizsban ötödik évada. A világhírű sorozat új epizódjait hatalmas siker koronázta, így nem véletlen, hogy most kiderült: folytatást kap a kedvenc romantikus szériánk. A streamingóriás ugyanis bejelentette, hogy még idén folytatódik a show! Az örömteli bejelentést az Emily Párizsban szereplői egy vonaton ünnepelték meg. Mutatjuk, hogyan énekel és táncol Lily Collins, amikor igazán felhőtlen a boldogsága!

  • 2026 januárjában kiderült, hogy folytatást kap az Emily Párizsban
  • A sorozat 5. évada mindössze egy hónappal korábban ért véget
  • Valószínűleg ismét Párizs lesz a sorozat egyik fontos állomása Róma mellett, de meg lehet, hogy új helyszínen folytatódik a széria
  • Az ötödik évad Gabriel görögországi nyaralásával zárult, ahová Emilyt is meghívta, így meg van az esély rá, hogy néhány képkocka erejéig beleshessünk a mediterrán szigetvilágba
  • A Netflix közleménye szerint még 2026-ban elkészülhet a várva-várt folytatás

Lily Collins és Ashley Park dalra fakadtak a buli hevében

A British Vogue osztotta meg az Instagram-oldalán azt a videót, amiben láthattuk, hogy a show sztárjai egy partivonaton tartottak ereszd el a hajamat bulit a bejelentés után. A felvételeken közösen énekelte Ashley Park és Lily Collins a világhírű francia slágert, a Mon Soleilt. Néhány pillanattal később csatlakozott hozzájuk a táncparkett közepén Philippine Leroy-Beaulieu is. Mi csak reménykedni tudunk benne, hogy a nézők számára is legalább ekkora élvezetett jelentett a hír, hogy továbbra sem kell elbúcsúznunk kedvenceinktől. Ha kíváncsiak vagytok a színésznők videójára, azt itt tudjátok megtekinteni:

„Ez túl sok volt nekem” – Lily Collinst megríkatta Victoria Beckham

Ritka és őszinte pillanatot láthattak a tévénézők. Lily Collins élő adásban próbálta visszatartani a könnyeit, amikor váratlanul szemtől szembe találta magát egyik legnagyobb példaképével, Victoria Beckhammel.

A legtutibb francia diétás ital az Emily Párizsban szerint: a póréhagymadzsúsz

Ha azt hitted, hogy a francia nők titka a vajas croissant, akkor ez most meglepetésként érhet! A közkedvelt netflixes sorozat, az Emily Párizsban ugyanis felfedte a legtutibb francia diétás italt.

Hivatalos: érkezik az Emily Párizsban 6. évada – már azt is tudni, mikor

A Netflix megerősítette, hogy nem kell még elbúcsúznunk Emilytől: a streamingóriás bejelentette, készül az Emily Párizsban hatodik évada, és a nézőknek ezúttal nem kell éveket várniuk a folytatásra.

 

