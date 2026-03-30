Végre kiderült: így kontúrozzák a Victoria’s Secret modelljeinek arcát – VIDEÓ

Egy kis kontúr itt, egy kis sminktrükk ott, és máris olyan leszel, mint a Victoria’s Secret-modellek! Ez a sminktipp neked is angyali szárnyakat fog adni.

Sminktipp: ez a Victoria’s Secret-modellek titka!

A Victoria’s Secret modelljeinek titka

Arról már lerántottuk a leplet hogy milyen edzéstervtől lesz a modelleknek tökéletes testalkatuk. Most eljött az ideje a tökéletesen kiemelt arcokat is szemügyre venni! Az éppen a plasztikai műtétek aranykorát élő Hollywoodban jelenleg a facelifting és a browlifting hódít.

Vagyis az a lényeg, hogy az arcod minél simább, és minél emeltebb legyen.

Ha te is kipróbálnád ezt a hatást, de nem vagy hajlandó pénzt költeni ilyen beavatkozásokra, mi több, nem akarsz semmilyen beavatkozást az arcoddal kapcsolatban, akkor nyugodj meg! Az emelt hatást és kiugró arccsontokat simán elérheted sminktrükkökkel is! (Valaki igazán megmondhatná ezt a hollywoodi sztároknak is…)

Hogy sminkelnek a modellek?

A titok nyitja a kontúrozás! Persze nem a 2016-os évekre jellemző Kim Kardashian-féle virító kontúr, mely örökre a sminkvakság listájának élharcosa lesz, sokkal 2026-osabb verziót képzelje el.

A szokásos arccsont alatti vonalat, illetve áll vonalát követő kontúr helyett emeld feljebb a vonalat!

Így húzd meg a vonalakat: az álladtól a szájvonaladdal párhuzamosan kb. a szád sarkáig

egy V alakot az arcsontodtól a füled tövével és a szemed sarkával egy vonalba

a szemöldököd sarkától a hajvonaladig

a nyakvonaladhoz

Mindegyik extrán felfelé haladjon. Csak minimális korrektor használj a szemed tövénél és a sarkánál, illetve az orrod mellett. A pirosító pedig kövesse a V alakú kontúrt. Dolgozd el felfelé haladó mozdulatokkal, és kész is a mestermű!

Ha elakadtál, akkor kövesd a videót!

Normál kontúr vs. a Victoria’s Secret-modellek kontúrja Próbáld ki, hogy neked melyik áll a legjobban! Ha az emelt hatást és a kiugró arccsontokat akarod hangsúlyozni, akkor tuti be fog jönni ez a titkos sminktipp.

Ha még több sminktippre vágynál, akkor az alábbiakat se hagyd ki!