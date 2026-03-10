Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 10., kedd Ildikó

„Szia Apa! Hiányzol és nagyon szeretlek" Így gyászol James Van Der Beek 9 éves kislánya - Videó

fájdalom gyász veszteség James Van Der Beek
Komáromi Bence
2026.03.10.
A 9 éves Emilia felnőtteket megyszégyenítő módon beszélt a gyászfeldolgozásról és arról, hogyan kezeli az édesapja elvesztését. James Van Der Beek kislánya még tanácsot is adott a gyászolóknak.

Korát meghazudtoló módon beszélt a gyászról és édesapja elvesztéséről James Van Der Beek kislánya, Emilia. A 9 éves gyermek nemrég egy videóüzenetet töltött fel a közösségi médiába, amelyen elárulta, hogyan viseli az apukája elvesztését és hogyan kezeli a hiányát. Vigyázat, a következő sorok könnyfakasztóak lehetnek.

James Van Der Beek családja nehezen bírkózik meg a gyásszal
Forrás: Instagram

James Van Der Beek halála

  • A színésznél 2023-ban harmadik stádiumú vastagbélrákot diagnosztizáltak.
  • A Dawson és a haverok sztárja 2024-ben őszintén beszélt az állapotáról a nyilvánosság előtt és elárulta, hogy a betegsége miatt egy időre visszavonul, hogy a gyógyulásra koncentráljon, azonban nem adta fel színészi pályafutását.
  • Rákos megbetegedéséről mindig nyíltan és őszintén beszélt, megosztotta a legmegrázóbb részleteket is az állapotával kapcsolatban.
  • Végül a 3 éven keresztül méltósággal viselt betegsége után Van Der Beek  2026. február 11-én életét vesztette.
  • Halálának hírét a felesége, Kimberly hozta nyilvánosságra.
  • Az elhunyt világsztárt idén két alkotásban is viszontláthatjuk, ugyanis hamarosan megérkezik A kapuk című krimi-thrillerje, nem sokkal később pedig a Doktor szöszi-filmek előzménysorozata is, amelyben vendégszerepelt.

James Van Der Beek kislánya mindennap beszél az apukájához

Emilia Van Der Beek egy kedves kis videót posztolt az internetre, amiben tanácsot adott a gyásszal küzdő embereknek és mesélt arról is, hogy az ő családjuk, hogyan dolgozza fel a fájdalmat. A 9 éves gyermek arra biztatta sorstársait, hogy ne fojtsák el az érzéseiket, ő például nap mint nap beszél az édesapjához.

„Egy mondattal kezdem mindig, azt mondom neki: Szia Apa! Hiányzol és nagyon szeretlek! Soha nem fog ez az érzés elmúlni. Általában egyszerűen csak elmesélem neki, hogy telt a napom és hogyan éreztem magam. Ezután pedig beszélek a családunkról és elmondom, hogy éppen mit érzek, mert tudom, hogy ő hall engem, akkor is, ha én őt nem" – kezdte beszámolóját a sorozatsztár kislánya. Emilia ezután arról beszélt, hogyan lehet megbírkózni a gyásszal és tanácsot adott azoknak az embereknek, akik nem tudják, hogyan tudának megbírkózni ezzel a fájdalommal.

„Örülj, mert ők már egy nagyon jó helyen vannak. Csak azért lehetsz szomorú, mert hiányoznak. Lehetsz dühös is, de ne hibáztasd magadat. Az önhibáztatás a legrosszabb statégia, valaki halála esetén. Apukám egyszer azt mondta nekem, hogy ha nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy mi szerettük volna, akkor is hinnem kell a csodákban, hogy ő tovább élhessen velem" – zárta szívszorító szavait Emilia.

A könnyfakasztó felvételt itt tudjátok megtekinteni:

