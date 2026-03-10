„Szia Apa! Hiányzol és nagyon szeretlek" Így gyászol James Van Der Beek 9 éves kislánya - Videó

Korát meghazudtoló módon beszélt a gyászról és édesapja elvesztéséről James Van Der Beek kislánya, Emilia. A 9 éves gyermek nemrég egy videóüzenetet töltött fel a közösségi médiába, amelyen elárulta, hogyan viseli az apukája elvesztését és hogyan kezeli a hiányát. Vigyázat, a következő sorok könnyfakasztóak lehetnek.

James Van Der Beek családja nehezen bírkózik meg a gyásszal

James Van Der Beek halála A színésznél 2023-ban harmadik stádiumú vastagbélrákot diagnosztizáltak .

. A Dawson és a haverok sztárja 2024-ben őszintén beszélt az állapotáról a nyilvánosság előtt és elárulta, hogy a betegsége miatt egy időre visszavonul, hogy a gyógyulásra koncentráljon, azonban nem adta fel színészi pályafutását.

Rákos megbetegedéséről mindig nyíltan és őszintén beszélt, megosztotta a legmegrázóbb részleteket is az állapotával kapcsolatban.

Végül a 3 éven keresztül méltósággal viselt betegsége után Van Der Beek 2026. február 11-én életét vesztette .

. Halálának hírét a felesége, Kimberly hozta nyilvánosságra .

. Az elhunyt világsztárt idén két alkotásban is viszontláthatjuk, ugyanis hamarosan megérkezik A kapuk című krimi-thrillerje, nem sokkal később pedig a Doktor szöszi-filmek előzménysorozata is, amelyben vendégszerepelt.

James Van Der Beek kislánya mindennap beszél az apukájához

Emilia Van Der Beek egy kedves kis videót posztolt az internetre, amiben tanácsot adott a gyásszal küzdő embereknek és mesélt arról is, hogy az ő családjuk, hogyan dolgozza fel a fájdalmat. A 9 éves gyermek arra biztatta sorstársait, hogy ne fojtsák el az érzéseiket, ő például nap mint nap beszél az édesapjához.

„Egy mondattal kezdem mindig, azt mondom neki: Szia Apa! Hiányzol és nagyon szeretlek! Soha nem fog ez az érzés elmúlni. Általában egyszerűen csak elmesélem neki, hogy telt a napom és hogyan éreztem magam. Ezután pedig beszélek a családunkról és elmondom, hogy éppen mit érzek, mert tudom, hogy ő hall engem, akkor is, ha én őt nem" – kezdte beszámolóját a sorozatsztár kislánya. Emilia ezután arról beszélt, hogyan lehet megbírkózni a gyásszal és tanácsot adott azoknak az embereknek, akik nem tudják, hogyan tudának megbírkózni ezzel a fájdalommal.