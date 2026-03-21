2026. márc. 21., szombat

3 rúzsárnyalat, amelyektől a vékony ajkak teltebbnek tűnnek

WireImage - Matt Winkelmeyer
A dúsabb, érzékibb hatás elérése nem lehetetlen. A vékony ajkak sminkelése egyszerűbb, mint hinnéd.

A taktikus sminkelés titka, hogy a színeket és az árnyalatokat a saját adottságainkhoz válasszuk. Vannak rúzsszínek, amelyek optikailag kisebbítik az ajkainkat, míg más árnyalatoktól kétszer olyan teltnek tűnnek, mint smink nélkül. Nézzük, milyen színű rúzst válassz, ha vékony ajkaid vannak!

A vékony ajkak sminkelése nem bomyolult, ha tudsz néhány trükköt.
Forrás: 123.rf.com
  • Tiltólistás árnyalatok, ha a cél az ajak optikai megnagyobbítás.
  • Mutatjuk, melyek a te színeid, ha vékony az ajkad.
  • Nézd meg, hogyan váltak be ezek a praktikák a sztároknál!

A vékony ajkak sminkeléséhez a textúra is fontos

Ha vékonyabb ajkakkal rendelkezel és szeretnéd, hogy teltebbnek tűnjenek, nem elég csupán a megfelelő színt kiválasztani, de az is fontos, hogy a formula optikailag dúsító hatású legyen. A matt rúzsok ugyanis általában elnyelik a fényt és eltüntetik az ajkak természetes kontúrjait, így a vékony ajkak még keskenyebbnek tűnhetnek tőlük. Ehelyett érdemes olyan formulákat keresned amelyek hidratálóak, fényesek vagy plumping hatóanyagokat tartalmaznak, ezek a tulajdonságok együtt optikailag növelik az ajkak volumenét. 

De térjünk is rá a színekre!

Számtalan árnyalat közül választhatsz, ha dúsabb ajkakra vágysz, mi most hármat választottunk ki, amelyekkel nem nagyon lőhetsz mellé.

Barackos nude

A barack vagy korall árnyalat az egyik legjobb választás, ha teltebb, üdébb ajkakat szeretnél. A meleg, narancsos tónusok élénken ragyognak, és visszaverik a fényt, így az ajkak dúsabbnak tűnnek. Ha fényes vagy szatén finisű, az extra hatást ad. 

vékony ajkú Gwyneth paltrov
Gwyneth Paltrow a vékony ajkak királynője.
Forrás:  Getty Image

Világos rózsaszín

A világos rózsaszín klasszikus, finoman nőies árnyalat, ami különösen előnyös, ha szeretnéd, hogy az ajkaid hidratáltnak és teltebbnek hassanak. A fényes vagy szatén formula ez esetben is segít az optikailag dúsabb hatás elérésében. A hidratáló összetevők, mint például hialuronsav vagy shea vaj, tovább fokozzák ezt a hatást.

világos rózsaszín rúzs ariana grande
Ariana Grande csak úgy ragyog a világos rózsaszín rúzzsal.
Forrás: Getty Images North America

Élénk piros

Bár az alapszabály az, hogy a világosabb színek a kedvezőek a vékonyabb ajkúaknak, de az élénk piros kivétel lehet. Rengeteg vékony ajkú sztár is viseli ezt a színt. A szín intenzitása és fényvisszaverő képessége extra volument ad ajkaidnak. Figyelj arra, hogy ennél az erős színnél elengedhetetlen a kontúrceruza használata.

élénk piros rúzs
Anya Taylor-Joy a védjegyévé vált piros rúzzsal.
Forrás: WireImage

Ha érdekel a sminkelés, a következő cikkeinket is ajánljuk:

K-beauty: ezek a koreai sminktrendek uralják a 2026-os évet

A csillogó highlighterek, a rózsás arcok és az igéző tekintetetek kerülnek idén előtérbe. Nézd meg, melyik K-beauty sminktrendek lesznek a legnépszerűbbek 2026-ban!

5 matt alapozó, amelyik nem válik vakolattá az arcodon

Maximális fedés és púderes mattság! Mutatjuk a legjobb matt alapozókat, amelyek nem repedeznek vagy száradnak ki az arcodon. Itt a makulátlan make-up titka.

Szépségtrükkök a vörös szőnyegről: ezek a legprofibb fortélyok

Kifürkésztük a legféltettebb titkokat.

 

 

