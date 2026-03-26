Vadóc vörös trendteremtő csajoknak: íme, 2026 legstílusosabb hajszínárnyalatai

sydney_sweeney instagram -
frizuradivat 2026 trend vörös haj
Itt az idő, hogy az év legmenőbb hajszínére válts! A vöröshaj-árnyalatok most minden más trendet leköröznek, és erre a hullámra neked is fel kell ülnöd! Mutatjuk 2026 hajszíntrendjeit rezes lencsén keresztül!

Figyelem, 2026 a vörös hajú istennők éve! A rezes csillogás, a mély burgundi és a lángoló vöröshaj-árnyalatok is most élik aranykorukat, és itt az idő, hogy te is válts! Mutatjuk a szezon legütősebb inspirációit, hogy végre te is felszínre hozhasd a benned rejlő vadócot!

vöröshaj-árnyalatok
Vöröshaj-árnyalatok, amelyek hatalmas kedvencek lesznek 2026-ban.
Forrás:  Getty Image

Vöröshaj-árnyalatok trendteremtő csajoknak

  • A rezes ragyogástól a mélyvörös eleganciáig – idén minden a vörös különböző árnyalatairól szól.
  • Ismerkedj meg a cherry coke és az eperszőke felkapott trendjeivel!
  • Ha frissítenéd a megjelenésed, de nem tudod, melyik tónus passzol hozzád, mutatjuk a szezon abszolút befutóit!

A vörös haj sosem megy ki a divatból, de 2026-ban minden eddiginél izgalmasabb arcát mutatja. Legyen szó a TikTokot meghódító gyümölcsös tónusokról vagy a klasszikus hollywoodi eleganciáról, idén mindenki megtalálhatja a karakteréhez illő intenzitást. Felejtsd el az egyhangúságot, mert paletta a lágy pasztelltől a drámai burgundiig terjed. 

2026 hajszín trendek rezes árnyalatokban

Cherry Coke 

Az utóbbi két évben szuper népszerű lett a cseresznyés cola hajszín, amely egy mély burgundi hajszínt takar. A trenden belül találhatsz fakóbb, mélyebb, sőt még feketésebb árnyalatokat is. Ideális azoknak, akik hidegebb alaptónussal rendelkeznek, de még is rezes hajszínre vágynak. 

cherry coke hajszín
Dua Lipa és Dove Cameron cherry coke hajszíne.
Forrás: Getty Images / @dovecameron/Instagram

Rezes eperszőke 

Az eperszőke 2026 egyik leggyorsabban fellángoló beauty trendje. A paszteles vörös frizura még a világsztárokat is elcsábította, és többek között Sydney Sweeney és Kendall Jenner is kipróbálta már. Ez egy nagyon meleg árnyalat, így inkább a meleg alaptónusúaknak ajánlott.  

Eperszőke hajszín
Az eperszőke már Sydney Sweeney-t és Kendall Jennert is elcsábította.
Forrás: @jennaperryhair /@sydney_sweeney / Instagram INSTAGRAM 

Természetesen vörös 

Nincs is különlegesebb egy természetes vörös hajszínnél. Nicole Kidman és Julia Roberts, már a ‘90-es években megmutatta milyen ereje van a vadóc árnyalatnak. A mai hírességek között Sadie Sink, a Stranger Things sztárja a legtöbbet használt inspirációs forrás. Egy laza függöny frufruval párosítva sikkes hatást kelt. 

természetes vörös hajszín
A természetes vörös hajszín örökre divatos marad.
Forrás:  Getty Image

Barnás burgundi 

Ki gondolta volna, hogy a barna és a burgundi ilyen jól illik egymáshoz? Ha számodra túl sok a cherry coke hajtrend, válassz egy letisztultabb barnás-vörös árnyalatot balayage festési technikával. Kedvedre variálhatod sötétebb vagy rezesebb barna irányba is. 

burgundi barna hajszín
Próbáld ki te is a burgundi barna hajszínt.
Forrás: Getty Images

Tekintsd meg további aktuális hajtrendes cikkeinket:

Új hajszínnel nyitjuk az évet: íme a tejestea hajszín, amit a sztárok is imádnak

A 2026-os év egyik legmeghatározóbb szépségtrendje a tejestea hajszín lesz, amely a hideg tónusú bronde árnyalatok kifinomultabb változata. Nem véletlen, hogy a sztárok körében is gyorsan népszerűvé vált: egyszerre elegáns, természetes és modern. Mutatjuk, mit érdemes tudni az új kedvencről.

Egyenesen a könyvek lapjairól: íme a trendi Brontë-frizura

Mutatjuk, hogyan lehetsz te is egy gótikus történet hősnője!

Befutott 2026 legtrendibb frizurája: az eperszőke haj minden más árnyalatot maga mögé utasít

Idén tavasszal az eperszőke hajszín nem csupán egy egyszerű trend, hanem egy életérzés is lesz: egyszerre játékos, romantikus, de mégis vagány.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu