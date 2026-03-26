Vadóc vörös trendteremtő csajoknak: íme, 2026 legstílusosabb hajszínárnyalatai

Figyelem, 2026 a vörös hajú istennők éve! A rezes csillogás, a mély burgundi és a lángoló vöröshaj-árnyalatok is most élik aranykorukat, és itt az idő, hogy te is válts! Mutatjuk a szezon legütősebb inspirációit, hogy végre te is felszínre hozhasd a benned rejlő vadócot!

Vöröshaj-árnyalatok, amelyek hatalmas kedvencek lesznek 2026-ban.

Forrás: Getty Image

Vöröshaj-árnyalatok trendteremtő csajoknak A rezes ragyogástól a mélyvörös eleganciáig – idén minden a vörös különböző árnyalatairól szól.

Ismerkedj meg a cherry coke és az eperszőke felkapott trendjeivel!

Ha frissítenéd a megjelenésed, de nem tudod, melyik tónus passzol hozzád, mutatjuk a szezon abszolút befutóit!

A vörös haj sosem megy ki a divatból, de 2026-ban minden eddiginél izgalmasabb arcát mutatja. Legyen szó a TikTokot meghódító gyümölcsös tónusokról vagy a klasszikus hollywoodi eleganciáról, idén mindenki megtalálhatja a karakteréhez illő intenzitást. Felejtsd el az egyhangúságot, mert paletta a lágy pasztelltől a drámai burgundiig terjed.

2026 hajszín trendek rezes árnyalatokban

Cherry Coke

Az utóbbi két évben szuper népszerű lett a cseresznyés cola hajszín, amely egy mély burgundi hajszínt takar. A trenden belül találhatsz fakóbb, mélyebb, sőt még feketésebb árnyalatokat is. Ideális azoknak, akik hidegebb alaptónussal rendelkeznek, de még is rezes hajszínre vágynak.

Dua Lipa és Dove Cameron cherry coke hajszíne.

Forrás: Getty Images / @dovecameron/Instagram

Rezes eperszőke

Az eperszőke 2026 egyik leggyorsabban fellángoló beauty trendje. A paszteles vörös frizura még a világsztárokat is elcsábította, és többek között Sydney Sweeney és Kendall Jenner is kipróbálta már. Ez egy nagyon meleg árnyalat, így inkább a meleg alaptónusúaknak ajánlott.

Az eperszőke már Sydney Sweeney-t és Kendall Jennert is elcsábította.

Forrás: @jennaperryhair /@sydney_sweeney / Instagram INSTAGRAM

Természetesen vörös

Nincs is különlegesebb egy természetes vörös hajszínnél. Nicole Kidman és Julia Roberts, már a ‘90-es években megmutatta milyen ereje van a vadóc árnyalatnak. A mai hírességek között Sadie Sink, a Stranger Things sztárja a legtöbbet használt inspirációs forrás. Egy laza függöny frufruval párosítva sikkes hatást kelt.

A természetes vörös hajszín örökre divatos marad.

Forrás: Getty Image

Barnás burgundi

Ki gondolta volna, hogy a barna és a burgundi ilyen jól illik egymáshoz? Ha számodra túl sok a cherry coke hajtrend, válassz egy letisztultabb barnás-vörös árnyalatot balayage festési technikával. Kedvedre variálhatod sötétebb vagy rezesebb barna irányba is.