Vadóc vörös trendteremtő csajoknak: íme, 2026 legstílusosabb hajszínárnyalatai

Figyelem, 2026 a vörös hajú istennők éve! A rezes csillogás, a mély burgundi és a lángoló vöröshaj-árnyalatok is most élik aranykorukat, és itt az idő, hogy te is válts! Mutatjuk a szezon legütősebb inspirációit, hogy végre te is felszínre hozhasd a benned rejlő vadócot!
Vöröshaj-árnyalatok trendteremtő csajoknak
- A rezes ragyogástól a mélyvörös eleganciáig – idén minden a vörös különböző árnyalatairól szól.
- Ismerkedj meg a cherry coke és az eperszőke felkapott trendjeivel!
- Ha frissítenéd a megjelenésed, de nem tudod, melyik tónus passzol hozzád, mutatjuk a szezon abszolút befutóit!
A vörös haj sosem megy ki a divatból, de 2026-ban minden eddiginél izgalmasabb arcát mutatja. Legyen szó a TikTokot meghódító gyümölcsös tónusokról vagy a klasszikus hollywoodi eleganciáról, idén mindenki megtalálhatja a karakteréhez illő intenzitást. Felejtsd el az egyhangúságot, mert paletta a lágy pasztelltől a drámai burgundiig terjed.
2026 hajszín trendek rezes árnyalatokban
Cherry Coke
Az utóbbi két évben szuper népszerű lett a cseresznyés cola hajszín, amely egy mély burgundi hajszínt takar. A trenden belül találhatsz fakóbb, mélyebb, sőt még feketésebb árnyalatokat is. Ideális azoknak, akik hidegebb alaptónussal rendelkeznek, de még is rezes hajszínre vágynak.
Rezes eperszőke
Az eperszőke 2026 egyik leggyorsabban fellángoló beauty trendje. A paszteles vörös frizura még a világsztárokat is elcsábította, és többek között Sydney Sweeney és Kendall Jenner is kipróbálta már. Ez egy nagyon meleg árnyalat, így inkább a meleg alaptónusúaknak ajánlott.
Természetesen vörös
Nincs is különlegesebb egy természetes vörös hajszínnél. Nicole Kidman és Julia Roberts, már a ‘90-es években megmutatta milyen ereje van a vadóc árnyalatnak. A mai hírességek között Sadie Sink, a Stranger Things sztárja a legtöbbet használt inspirációs forrás. Egy laza függöny frufruval párosítva sikkes hatást kelt.
Barnás burgundi
Ki gondolta volna, hogy a barna és a burgundi ilyen jól illik egymáshoz? Ha számodra túl sok a cherry coke hajtrend, válassz egy letisztultabb barnás-vörös árnyalatot balayage festési technikával. Kedvedre variálhatod sötétebb vagy rezesebb barna irányba is.
